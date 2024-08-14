Владимир Пресняков отметил концерты из-за болезни

Владимир Пресняков в свои 56 лет не перестает давать концерты. Он выпускает новые песни и исполняет старые хиты. Певец также успевает уделять время жене Наталье Подольской и сыновьям: Артемию и Ивану. Недавно они поехали отдыхать в Испанию . Однако Наталья потом уже без мужа отправилась в Париж. А 14 августа артист записал сообщение, в котором рассказал о своей болезни. Он был вынужден отменить ближайшие концерты.

«Так случилось, что я заболел воспаление легких. Мне как минимум неделю надо лечится, ну пять дней — я не знаю. К сожалению, я вынужден перенести концерты, которые очень ждал после отпуска», — заявил Пресняков.

Он добавил, что концерты в «Янтарь Холле» в Светлогорске ему придется перенести. Новые даты его выступлений — 10 и 11 ноября.