Сколько детей у Подольской?

Певица подарила первенца артисту в 2015 году. Они растят сына Артемия, который тянется к спорту. Он занимается танцами и порой выступает с отцом на одной сцене. Наталья признавалась, что мальчик не хочет ходить в школу, поэтому ей приходится его уговаривать.
А в 2020 году у артистки родился второй сын Иван. Мальчик появился на свет в одном из роддомов Москвы. Подольская берет его с собой в путешествия. Она признавалась, что Артемий теплой относится к брату и порой ревнует.
Примечательно, что у Преснякова также есть сын Никита от прошлых отношений с Кристиной Орбакайте. Он раньше часто бывал в доме отца. Наталья хорошо
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