Сколько детей у Подольской?

Наталья Подольская прославилась благодаря «Фабрике звезд». А потом во время съемок одного из телевизионных проектов она повстречала Владимира Преснякова. Между ними завязался роман. Уже 14 лет они состоят в браке.

Певица подарила первенца артисту в 2015 году. Они растят сына Артемия, который тянется к спорту. Он занимается танцами и порой выступает с отцом на одной сцене. Наталья признавалась, что мальчик не хочет ходить в школу, поэтому ей приходится его уговаривать.

А в 2020 году у артистки родился второй сын Иван. Мальчик появился на свет в одном из роддомов Москвы. Подольская берет его с собой в путешествия. Она признавалась, что Артемий теплой относится к брату и порой ревнует.