Дана Борисова — о своем избраннике из Лондона: «Поддерживает материально»

Дана Борисова призналась Teleprogramma.pro, что больше не хочет делить одну крышу над головой с мужчиной. Ее вполне устраивает жизнь свободной женщины.

Правда, от отношений звезда отказываться не собирается. И сейчас у нее завязываются отношения с интересным представителем сильной половины человечества, который моложе ее и к тому же обеспечен.

«Мужчина на три года меня младше, живет в Лондоне, очень красиво ухаживает и материально поддерживает. Когда он приезжает в Москву, мы ходим на культурные мероприятия, в рестораны, для меня это оптимальный вариант отношений. Совместное проживание или даже ежедневные встречи для меня не подходят. Мне комфортно жить самой по себе», — рассказала Дана Борисова Teleprogramma.pro.