Сколько детей у Курковой?

Равшана Куркова часто снимается в кино и сериалах. Она регулярно оказывается на красных дорожках. Актриса обладает утонченной красотой.

Долгое время у Равшаны Курковой не было детей. В первом браке с фотографом Семеном Курковым у нее была беременность, но выносить ребенка она не смогла. С другими мужчинами у нее не получалось создать семью. Второй муж Артем Ткаченко не захотел заводить детей.

После развода Равшана Куркова стала особенно тщательно скрывать личную жизнь.

Она дважды стала мамой. В 2020 году актриса тайно родила сына Гаспара. Отцом мальчика оказался бизнесмен Сергей Амарян. Однако с ним Равшана Куркова вскоре рассталась. И весной 2023 года у нее появилась дочка Самир а. Папу девочки она не рассекречивает. Поклонники даже не знают, одна Равшана Куркова растит двоих детей или нет.