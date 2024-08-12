Сколько детей у Курковой?

Долгое время у Равшаны Курковой не было детей. В первом браке с фотографом Семеном Курковым у нее была беременность, но выносить ребенка она не смогла. С другими мужчинами у нее не получалось создать семью. Второй муж Артем Ткаченко не захотел заводить детей.
После развода Равшана Куркова стала особенно тщательно скрывать личную жизнь.
Она дважды стала мамой. В 2020 году актриса тайно родила сына Гаспара. Отцом мальчика оказался бизнесмен Сергей Амарян. Однако с ним Равшана Куркова вскоре рассталась. И весной 2023 года у нее появилась дочка Самира. Папу девочки она не рассекречивает. Поклонники даже не знают, одна Равшана Куркова растит двоих детей или нет.