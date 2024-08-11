Равшана Куркова выложила кадры с сыном и дочкой, которых свозила в Санкт-Петербург
Равшана Куркова. Фото: соцсети Равшаны Курковой
Актриса Равшана Куркова устроила детям увлекательную поездку.
Равшана Куркова уже больше 20 лет снимается в кино. Она обладает женственностью и утонченностью. Актриса всегда старалась скрывать личную жизнь. Более того, больше года она не рассказывала, что стала мамой. У нее растет сын Гаспар от бизнесмена Сергея Амаряна. Мальчику уже 4 года. А в 2023 году она родила дочку, которую назвала Самирой. Теперь артистка им посвящает все свободное время. С Сергеем она рассталась еще до второй беременности, поэтому неизвестно, кто отец крохи.
Недавно Куркова устроила детям поездку в Санкт-Петербург. Она показала им детский театр, а также книжный магазин и местный ресторанчик. В соцсети актриса выложила кадры, на которых то обнимает подросшего сына, то любуется дочкой, которая уже уверенно ходит.
«Если собираетесь в Питер с детьми до 5 лет, пишу, что больше всего понравилось в городе моим малышам», — написала Равшана.
Она отметила, что посетила парк аттракционов «Диво-остров», детские спектакли в театрах «Кот Вильям» и «Karlsson hau». На кадрах Самира постоянно улыбается. Она носит прическу с ровной челочкой. Поклонники заявили, что малышка растет копией своей мамы.