Равшана Куркова выложила кадры с сыном и дочкой, которых свозила в Санкт-Петербург

Равшана Куркова уже больше 20 лет снимается в кино. Она обладает женственностью и утонченностью. Актриса всегда старалась скрывать личную жизнь. Более того, больше года она не рассказывала, что стала мамой. У нее растет сын Гаспар от бизнесмена Сергея Амаряна. Мальчику уже 4 года. А в 2023 году она родила дочку , которую назвала Самирой. Теперь артистка им посвящает все свободное время. С Сергеем она рассталась еще до второй беременности, поэтому неизвестно, кто отец крохи.

Недавно Куркова устроила детям поездку в Санкт-Петербург. Она показала им детский театр, а также книжный магазин и местный ресторанчик. В соцсети актриса выложила кадры, на которых то обнимает подросшего сына, то любуется дочкой, которая уже уверенно ходит.