Лариса Долина подтвердила проблемы с позвоночником: «Была не очень приятная ситуация»

Недавно СМИ писали о госпитализации Ларисы Долиной. И вот она подтвердила проблемы с позвоночником. По словам артистки, она действительно перенесла операцию.

Лариса Долина: «Это все позвоночник»

«У меня была не очень приятная ситуация. Сейчас у меня есть возможность немножко передохнуть. Сейчас не очень большая концертная занятость. Я выдыхаю. Это все позвоночник. На мне все быстро заживает», - отметила певица на пресс - бранче.

Нагрузки при занятости певицы

По словам Ларисы Александровны, при ее концертно-гастрольном режиме это нормальная ситуация. Певица испытывает колоссальные физические нагрузки.

Сейчас она играет главную роль в мюзикле в театре на Таганке. А там, по словам певицы, приходится очень много передвигаться по лестницам.

А вы жалеете Ларису Долину? Делитесь в комментариях!