Ларису Долину госпитализировали с сильной болью в спине

Лариса Долина. Фото: Роман Денисов/ Global Look Press

Что на самом деле случилось с певицей

Согласно информации Telegram-канала Mash, певица Лариса Долина была доставлена в больницу из-за острой боли в спине. Медики диагностировали у артистки хондроз, также есть подозрения на проблемы с хрящевой тканью.

Как сообщается, 28 апреля исполнительнице резко стало плохо в собственной квартире в Москве. В течение нескольких часов она не могла подняться с постели, после чего вызвала бригаду скорой помощи.

Напомним, в прошлом году Лариса Долина оказалась в центре скандала со своей квартирой в Хамовниках. Певица перевела деньги мошенникам и была вынуждена продать свое жилье. Покупательницей стала Полина Лурье.

Лариса Александровна хотела отсудить свою недвижимость назад. Но закон оказался на стороне Полины.

Добавить комментарий
О текстовых форматах

Простой текст

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.
  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.

Читайте также