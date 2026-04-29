Ларису Долину госпитализировали с сильной болью в спине

Согласно информации Telegram-канала Mash, певица Лариса Долина была доставлена в больницу из-за острой боли в спине. Медики диагностировали у артистки хондроз, также есть подозрения на проблемы с хрящевой тканью.

Как сообщается, 28 апреля исполнительнице резко стало плохо в собственной квартире в Москве. В течение нескольких часов она не могла подняться с постели, после чего вызвала бригаду скорой помощи.

Напомним, в прошлом году Лариса Долина оказалась в центре скандала со своей квартирой в Хамовниках. Певица перевела деньги мошенникам и была вынуждена продать свое жилье. Покупательницей стала Полина Лурье.

Лариса Александровна хотела отсудить свою недвижимость назад. Но закон оказался на стороне Полины.