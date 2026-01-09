Кинокритик Баженов объяснил успех нового 'Буратино': почему фильм собрал 1,5 млрд рублей за неделю

Новый фильм 'Буратино', премьера которого состоялась 1 января 2026 года, продемонстрировал впечатляющие кассовые результаты: менее чем за неделю проката картина заработала свыше 1,5 млрд рублей. Разгадку столь высокого зрительского интереса предложил известный кинокритик и блогер Евгений Баженов (BadComedian).

Главные причины популярности

По мнению эксперта, успех картины обусловлен несколькими ключевыми факторами. Баженов подчеркивает, что поход в кино — одна из самых популярных форм досуга в праздничные дни как в России, так и во всем мире.

Не последнее значение имеет и ценовая политика кинотеатров. В первые дни проката кинотеатры традиционно повышают стоимость билетов, что существенно влияет на общие сборы.

"Кинотеатры поднимают цены на билеты в первые три‑четыре дня показа, из этого и формируются такие невероятные сборы", — пояснил Евгений Баженов.

Плюс ко всему, в условиях санкций зрители в России все чаще выбирают отечественные картины.

"Сейчас в кино три сказки, мультики, 'Елки'. Их и смотрят", — резюмировал блогер.

О чем новый фильм 'Буратино'

Картина режиссера Игоря Волошина представляет собой современную трактовку знаменитой сказки Алексея Толстого 'Золотой ключик, или Приключения Буратино'. В центре сюжета — история деревянного мальчика, который отправляется в непростое путешествие, чтобы добиться признания и завоевать безусловную любовь своего создателя, папы Карло.

Особую ценность проекту придает участие композитора Алексея Рыбникова — автора музыки к культовому фильму 1975 года. Для новой ленты он создал саундтрек, включив в него знакомые мелодии из советской картины.

Премьера современного 'Буратино' состоялась ровно через 50 лет после выхода на экраны советского телевизионного фильма 'Приключения Буратино'. Это символичное совпадение, несомненно, добавило интереса к новой экранизации и вызвало волну ностальгии у зрителей старшего поколения.

Таким образом, сочетание праздничных традиций, продуманной ценовой политики кинотеатров, растущего интереса к отечественному кино и уважительного отношения к классическому первоисточнику позволило новому 'Буратино' стать одним из самых кассовых фильмов начала 2026 года и настоящим хитом проката.

