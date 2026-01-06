Фильм 'Буратино' стал хитом проката: сколько денег он собрал за первые дни года

Фильм 'Буратино' вышел 1 января 2026 года и сразу взлетел в лидеры кинопроката. Зрители массово идут смотреть эту картину. В кинотеатры приходят семьями. Люди в восторге от новой версии фильма.

Кассовый успех фильма Буратино

По данным Единой автоматизированной информационной системы ЕАИС, кассовые сборы фильма 'Буратино' превысили 1,3 млрд рублей. Согласно этим данным, лента режиссера Игоря Волошина уже собрала 1 327 549 495 рублей в кинопрокате.

ЕАИС фиксирует не только сборы, но и интерес зрителей. Сообщается, что общая аудитория фильма уже превысила 2,4 миллиона человек.

Новый Буратино: премьера через полвека

Новая версия 'Буратино' появилась ровно спустя полвека после выхода телевизионного фильма 'Приключения Буратино', впервые показанного 1 января 1976 года.

Создатели фильма рассказывают историю деревянного мальчика. В новой версии 'Буратино' проходит через череду испытаний. Герой стремится доказать свою значимость и вернуть безусловную любовь папы Карло.

Оглушительный успех 'Чебурашки' (6+) с его колоссальным сбором в 6,7 миллиардов рублей, несомненно, стал тем самым 'ящиком Пандоры', который распахнул для российских продюсеров невиданные доселе возможности. Эффект 'Чебурашки' продолжает 'варить и варить', подталкивая к созданию новых, масштабных проектов, способных покорить зрителя и кассовые сборы.

В ролях только звезды

Новый фильм 'Буратино' стал не просто пересказом классической сказки Алексея Толстого, а современной интерпретацией, призванной удивить и привлечь как юного, так и взрослого зрителя.

У нового фильма нереально звездный каст. В центре истории оказался один из самых колоритных персонажей – Карабас-Барабас. И кому же, как не самому Федору Бондарчуку было поручить воплотить этого грозного, но в чем-то и комичного злодея? Его роль в новой экранизации – это уже само по себе событие, обещающее яркое и запоминающееся исполнение.

Мальвину на экране воплотила внучка Валентины Талызиной, актриса Анастасия Талызина. Ее верного пса Артемона сыграл Марк Эйдельштейн. Роли Лисы Алисы и Кота Базилио исполнили Виктория Исакова и Александр Петров.

Режиссером картины стал Игорь Волошин, уже имевший опыт работы с детской аудиторией и фэнтезийными мирами – за его плечами 'Волшебник Изумрудного города' (12+), проект, который доказал его способность создавать атмосферные и визуально привлекательные фильмы.

