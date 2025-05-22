Звезда 'Слова пацана' Слава Копейкин о маньяках : "Это все из-за женщин"

В Москве прошла премьера сериала "Фишер. Затмение". Это уже вторая часть истории про маньяка по кличке Фишер, действие которой происходит в 90-х годах. Однако в новом сезоне следователь Евгений Бобков берется за новое резонансное дело.

В ДТП погибает ученый, в багажнике которого находят 200 000 долларов. Вскоре следователи обнаруживают и тело его жены, и ребенка, оставленного в сумке. В итоге малышка погибает. Теперь следователи должны найти еще одного ребенка погибшей семьи, похищенного неизвестными.

Одним из гостей премьеры стала звезда сериала "Слово пацана" Слава Копейкин. Видимо, он решил поддержать своего коллегу по проекту Ивана Янковского. Правда, Янковский на премьеру не пришел, поскольку, по слухам, заболел.

На красной дорожке "Фишера" Слава Копейкин пообщался с журналистами.

"Я бы не хотел копаться в таких вещах"

— Смотрели ли вы первый сезон "Фишера"?

— Конечно. На тот момент этот сериал был прорывным.

— Как вы думаете, почему сериалы про маньяков так популярны?

— Это все из-за женщин. Вы на ночь смотрите сериалы и программы про маньяков, и они становятся популярным. Прекратите это делать!

— Хотели бы сами сыграть маньяка?

— Честно говоря, не знаю. Чисто по-актерски это интересно, а по-человечески — я бы не хотел копаться в таких вещах.