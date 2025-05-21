43-летняя Татьяна Арно впервые стала мамой

43-летняя телеведущая и журналистка Татьяна Арно в личном блоге сообщила, что впервые стала мамой. Она поделилась снимком, на котором запечатлена с новорожденным малышом на руках.
Татьяно Арно уточнила, что ее первенец появился на свет еще в конце апреля, но рассказать о столь прекрасном событии она решила только сейчас.
"Появился на свет наш любимый сын Иван. Ваня. Иван Денисович. Трудно найти слова, чтобы выразить, что мы чувствуем все эти полтора месяца... Всеобъемлющая любовь. Целая новая вселенная", — написала Татьяна Арно под фото с новорожденным младенцем.
Татьяна Арно с сыном Ваней. Фото: соцсети Татьяны Арно
Подписчики принялись поздравлять Татьяну Арно с пополнением в семье. Они желают молодой маме и ее малышу здоровья и счастья.
Красавицу-блондинку Татьяну Арно, настоящее имя которой Татьяна Шешукова, поклонники узнали и полюбили после программы Первого канала 'Розыгрыш', которую она вела в паре с Валдисом Пельшем.
О личной жизни Татьяна Арно предпочитает не рассказывать. Но известно, что у нее был роман с миллионером Александром Мамутом. В 2010-м году Татьяна Арно вышла замуж за журналиста и музыканта Кирилла Иванова. Этот брак продлился всего два года.
Некоторое время назад сообщалось, что Татьяна Арно встречается с главным врачом 'Коммунарки' Денисом Проценко. Но эту информацию никто из них официально не подтверждал. Судя же по отчеству сына Татьяны Арно, роман с Проценко вполне может оказаться не просто романом.