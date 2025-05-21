43-летняя Татьяна Арно впервые стала мамой

Подписчики принялись поздравлять Татьяну Арно с пополнением в семье. Они желают молодой маме и ее малышу здоровья и счастья.

Красавицу-блондинку Татьяну Арно, настоящее имя которой Татьяна Шешукова, поклонники узнали и полюбили после программы Первого канала 'Розыгрыш', которую она вела в паре с Валдисом Пельшем.

О личной жизни Татьяна Арно предпочитает не рассказывать. Но известно, что у нее был роман с миллионером Александром Мамутом. В 2010-м году Татьяна Арно вышла замуж за журналиста и музыканта Кирилла Иванова. Этот брак продлился всего два года.

Некоторое время назад сообщалось, что Татьяна Арно встречается с главным врачом 'Коммунарки' Денисом Проценко. Но эту информацию никто из них официально не подтверждал. Судя же по отчеству сына Татьяны Арно, роман с Проценко вполне может оказаться не просто романом.