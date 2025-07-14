Стала известна причина смерти режиссера Юрия Мороза

В ночь на 14 июля скончался актер, режиссер и продюсер Юрий Мороз. Ему было 68 лет. Причиной смерти знаменитости стало онкологическое заболевание.
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Незадолго до смерти Юрию Морозу был присвоен паллиативный статус. То есть фактически было признано, что он неизлечимо болен. В последние дни жизни режиссер жил на сильнодействующих препаратах. Они помогали ему избавляться от дикой боли.
Юрий Мороз начинал свою карьеру в кино как актер. А позже стал режиссером. Он снял больше 20 фильмов и сериалов. Зрители прекрасно знают его работы: 'Каменская', 'Братья Карамазовы', 'Лунатики', 'Волкодав из рода Серых Псов'.
Режиссер пережил две тяжелые утраты. Возможно, они и подорвали его здоровье. В феврале 2000 года трагически погибла первая жена Мороза, актриса и мать его дочери Дарьи Марина Левтова.
В 2003-м Юрий Мороз и его вторая жена, актриса Виктория Исакова, потеряли новорожденную дочку. Девочка страдала редким генетическим заболеванием и скончалась на руках родителей.
В 2015 году родилась вторая дочь пары. Варваре сейчас десять лет.
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