Кто есть кто в сериале «Казанова. В бегах»

На Первом канале продолжается показ сериала «Казанова. В бегах». Представляем вам краткий путеводитель по многосерийному фильму о соблазнителе, который сумел подарить женщинам счастье.

Пусть и ценою обмана и всего лишь на краткий миг! Но это все же было счастье!

Игорь Сергеевич Апрельцев, около 42 лет.

Мужчина средних лет без ярких примет. Умеет менять внешность и голос, обладает недюжинным актерским талантом, буквально мимикрируя под людей самых разных социальных слоев и профессий. Он умен, наблюдателен, обладает чувством юмора и умеет находить подход практически к любому человеку.

Последние два года, скрываясь от милиции у очередной влюбленной в него женщины, он живет мечтой о тихой и спокойной жизни с Новгородцевой. Как только выпадает шанс, он сразу едет к ней. Однако, ошибочно решив, что Полина счастлива в браке, он не пытается бороться за ее сердце и отступает в сторону.