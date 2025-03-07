Кто есть кто в сериале «Казанова. В бегах»

На Первом канале продолжается показ сериала «Казанова. В бегах». Представляем вам краткий путеводитель по многосерийному фильму о соблазнителе, который сумел подарить женщинам счастье.
Пусть и ценою обмана и всего лишь на краткий миг! Но это все же было счастье!
Игорь Сергеевич Апрельцев, около 42 лет.
Мужчина средних лет без ярких примет. Умеет менять внешность и голос, обладает недюжинным актерским талантом, буквально мимикрируя под людей самых разных социальных слоев и профессий. Он умен, наблюдателен, обладает чувством юмора и умеет находить подход практически к любому человеку.
Последние два года, скрываясь от милиции у очередной влюбленной в него женщины, он живет мечтой о тихой и спокойной жизни с Новгородцевой. Как только выпадает шанс, он сразу едет к ней. Однако, ошибочно решив, что Полина счастлива в браке, он не пытается бороться за ее сердце и отступает в сторону.
Антон Хабаров в роли Игоря Апрельцева. Фото: Ольга Смирнова
С этого момента его цель — обзавестись всеми необходимыми документами, чтобы уехать в свой родной город и устроиться работать тренером. Но снова ему в спину дышит Шмаков, которого не так просто сбить со следа. В родном городе его настигает тетя Эллы, Марта, и угрозами вынуждает взяться за старое, чтобы собрать ей огромную сумму денег. Чем больше Казанова стремится расплатиться с долгами и оставить прошлое позади, тем глубже загоняет себя в ловушку, из которой, кажется, уже нет выхода.
Капитан милиции Сергей Иванович Шмаков, около 37 лет
Опытный следователь. Немного грубоватый, но честный и отзывчивый человек. Поимка Казановы для него — не только дело профессиональной чести, но и вопрос глубоко личный.
Шмаков считает, что именно из-за Казановы разрушилась его жизнь с Полиной. Поэтому он так резко реагирует на новость о прекращении активных действий по поимке преступника и даже решает действовать против приказа начальства. Постепенно охота за Казановой перерастает в одержимость, и Шмаков теряет все, что составляло смысл его жизни.
Сергей Угрюмов в роли капитана Шмакова. Фото: «Амедиа продакшн»
Но он обретает надежную подругу — влюбленную в него Зою. А неожиданное вынужденное сотрудничество с ненавистным ему Казановой ради вербовки важной для КГБ британской шпионки заставляет его взглянуть на афериста иначе. Поработав в паре с Казановой, Шмаков немного смягчается к Апрельцеву и дает ему последний шанс на спокойную, честную жизнь.
ЗОЯ, ЕКАТЕРИНА АГЕЕВА
Около 32 лет.
Секретарша Бескрылова.
Умная, наблюдательная, обладающая живым умом и чувством юмора. Искренне и сильно влюблена в Шмакова и использует любую возможность, чтобы быть с ним рядом.
Понимая, что так просто не сможет его заполучить, идет на хитрость и заключает со Шмаковым сделку: помощь в тайной поимке Казановы в обмен на совместное выступление на концерте. Охотно помогает Шмакову во всем и оказывается единственной, кто остается рядом после его отставки, доказывая свою любовь не словами, а делом.
Сергей Угрюмов и Екатерина Агеева. Фото: «Амедиа продакшн»
Осознавая, насколько для Шмакова важно поймать Казанову, Зоя даже не боится рискнуть собственной работой, чтобы помочь возлюбленному.
МАРТА, ЕКАТЕРИНА ЗОРИНА
Около 47 лет.
Тетя Эллы, жена Тыниса. Говорит с явным акцентом.
Сильная, уверенная в себе женщина, обладающая острым умом и проницательностью. Она хладнокровна, умеет очаровывать и манипулировать мужчинами.
Марта всегда просчитывает шаги наперед. Понимая, что у Эллы и Казановы могут быть крупные деньги, которых она не получит при живом муже, подговаривает людей Тыниса избавиться от него. Тот же план она строит и в отношении Эллы, как только добьется от нее нужной информации. Она ведет дела холодно и расчетливо, но не лишена страсти. Казанова интересен ей не только как золотая жила, но и как мужчина. С первой встречи он вызывает у нее интерес, который она тщательно маскирует за игрой и манипуляциями.
БЕСКРЫЛОВ, АЛЕКСКАНДР НАЗАРОВ
Полковник Виктор Владимирович Бескрылов, около 55 лет.
Начальник уголовного розыска Москвы.
Добродушный, но строгий человек. Подходит к работе ответственно, но при случае не прочь расслабиться — любит баню, рыбалку и хорошую выпивку.
Со Шмаковым у него дружеские отношения, хотя одержимость капитана Казановой начинает его раздражать. Когда Шмаков терпит неудачи и подставляет себя, Бескрылов до последнего пытается ему помочь. Однако когда выбора уже не остается, он принимает рапорт Шмакова об увольнении, понимая, что так хотя бы спасет его трудовую.
НОВГОРОДЦЕВА, СВЕТЛАНА ХОДЧЕНКОВА
Старший лейтенант Полина Андреевна Новгородцева, около 32 лет.
Умная, искренняя, честная женщина. В разводе. Живет с матерью, сыном-школьником и двухгодовалой дочерью Апрельцева.
Светлана Ходченкова и Сергей Угрюмов. Фото: «Амедиа продакшн»
Пыталась построить отношения со Шмаковым, но, осознав, что не любит его, и видя, что он не может прекратить охоту за Казановой, разрывает с ним отношения. Решает переехать в Минск, не подозревая, что Казанова уже совсем рядом.
ЖЕРТВЫ КАЗАНОВЫ:
ТИХОМИРОВА, АННА БАНЩИКОВА
Екатерина Александровна Тихомирова, около 42 лет.
Вдова капитана. Состоятельная и трудолюбивая женщина. Обладает всем, о чем можно мечтать, — квартира, дача, машина, деньги, взрослый самостоятельный ребенок. Единственное, чего ей не хватало, — любви.
И она находит ее в скромном писателе Георгии Ивановиче Чернове. Это и есть Казанова. Он подарил ей два полностью счастливых года жизни, наполненных смыслом, теплом и заботой. Однако однажды «Гоша», как она его ласково называла, бесследно исчезает.
Тихомирова обращается в милицию, уверенная, что с ним случилось что-то страшное. Но правда оказывается шокирующей: Чернов — аферист. Несмотря на это, она не решается написать на него заявление. «Слезы — наша бабская радость», — говорит она ошарашенному Шмакову, не жалея о своем прошлом.
ДОЛГОВА, ОЛЬГА ЛАПШИНА
Около 55 лет.
Работает в паспортном столе Ленинского района города Ташкента.
Не замужем. Молодящаяся, носит яркую одежду. Доверчивая и наивная. Увлечена магнетизмом и паранормальными явлениями, в которые искренне верит.
Очень болезненно реагирует на возрастные изменения, всеми силами стремится сохранить молодость и красоту. Казанова, притворившись экстрасенсом, дарит ей надежду на то, что она сможет похорошеть и преобразиться до неузнаваемости. Когда в их паспортный стол приходит ориентировка на Казанову, Долгова пытается скрыть от коллег правду о том, что помогла ему сменить документы. Но не для того, чтобы защитить себя, а потому что хочет уберечь Казанову. Она готова защищать его даже на допросе.
Ольга Лапшина. Фото: «Амедиа продакшн»
НАДЯ, АЛЕКСАНДРА БОГДАНОВА
Около 32 лет.
Тренер в детской спортивной школе города Южный (родного города Казановы).
Не замужем. Воспитывает восьмилетнего сына Костю — застенчивого, не слишком спортивного мальчика.
Красивая, спортивная, бегает по утрам и на закате. Очень любит детей и делает все, чтобы они добивались успеха: тренирует, воспитывает, возит на соревнования. Ищет тренера на вакантное место в школе, но абы кого брать не хочет — ей важно, чтобы будущий коллега так же «горел» своим делом и с вниманием относился к детям. Поэтому, видя, как Казанова (к которому сначала относилась недоверчиво) ладит с детьми, как ищет к каждому из них подход, как помогает Косте стать сильнее и полюбить спорт, проникается к нему искренней симпатией. Довольно быстро это чувство перерастает во влюбленность.
СМИРНОВА, МАРИЯ СМОЛЬНИКОВА
Смирнова Людмила. Около 38 лет.
Завкадрами школы спортивного резерва города Целинограда.
Не замужем. Очень честная, все делает по правилам, но при этом очень жалостливая — всегда протянет руку помощи, не пройдет мимо. Обожает космонавтов.
Мария Смольникова. Фото: «Амедиа продакшн»
Надавив на жалость Смирновой и создав себе личность космонавта, потерявшего из-за конфликта с инженером дело всей своей жизни (а теперь и остается ему только стеклотару принимать), Казанова обзаводится задокументированным трудовым опытом тренера. Он получает все необходимые документы и грамоты, задействовав для этого одно рукопожатие с реальным космонавтом, двух узбеков и ковер.
ГОЛОВАНОВА, ЕВГЕНИЯ ДМИТРИЕВА
Голованова Ангелина Казимировна. Около 50 лет.
Замначальника управления кадров и учебных заведений Госкомспорта.
В разводе. Есть взрослый сын. Симпатичная, но неброская женщина средних лет с хорошей фигурой. Целеустремленная, сильная, жесткая, говорит всегда прямо и по существу. Прекрасно знает себе цену.
Единственная, кого Казанова так и не смог раскусить и очаровать. Более того, Голованова прекрасно считывает людей, легко разоблачает Казанову и предлагает ему заработать — соблазнить любовницу ее бывшего мужа сразу после развода. Так она хочет сделать больно супругу в ответ на его измену, но на самом деле до сих пор его любит. Поэтому и отправляется в Палангу, где когда-то познакомилась с мужем. Поэтому и не прогоняет его в конце, когда Казанова, угадав истинное желание Головановой, сводит двух бывших супругов.
НАСТЯ, КРИСТИНА БАБЧЕНКО
Васькова Анастасия Семеновна. Около 26 лет.
Девочка-одуванчик, в очках и с химической завивкой, с восторженным влюбленным взглядом. Казанове кажется очень простой целью, но он даже не узнает в Насте свою прошлую жертву. А вот Настя Казанову узнает сразу.
Как выясняется позже, за два года она превратилась в расчетливую, прожженную сердцеедку. Когда ее отец умер, мать быстро спустила все деньги, жить стало неуютно. Артистки из Насти не вышло — только секретарша. Тогда девушка и вспомнила о Казанове. Метод у него простой и надежный. Настя быстро влюбляет в себя начальника, но особой выгоды не получает. Осознав, что с помощью Казановы можно заработать гораздо больше и быстрее, Настя называет сумму, за которую легко разобьет сердце влюбленного в нее Голованова.
Кристина Бабченко. Фото: «Амедиа продакшн»
МЕДНИКОВА, СВЕТЛАНА КОЛПАКОВА
Медникова Анна Ильинична. Около 37 лет.
Завскладом областного управления торговли города Береговой. Не замужем.
Из-под полы продает «олимпийский дефицит» — товары, попавшие в СССР из-за рубежа к началу Олимпиады.
Ипохондрик в запущенной стадии. Постоянно проходит обследования в больнице, а врачи, прекрасно понимая, что богатая женщина со связями абсолютно здорова, пользуются этим — назначают все новые обследования у своих коллег, зная, что она их щедро отблагодарит.
Чтобы развести Медникову на деньги, Казанова притворяется целителем, учеником Порфирия Иванова. Под его руководством Медникова, чтобы перестать болеть, начинает обливаться холодной водой и голодать. И, чтобы быть здоровой, жить долго и в гармонии с собой, соглашается выбросить все деньги, которые есть у нее дома.
ЛАУРА МЕДНИС, ТИНА СТОИЙЛКОВИЧ
Около 20 лет.
Дочка начальника базы спорткульторга в городе Рига. Девушка-хиппи. Не замужем.
Яркая представительница золотой молодежи. Отец для нее ничего не жалеет: купил кооператив и автомобиль. Лаура разъезжает на «Волге», слушает западных исполнителей. Особенно в музыке не разбирается, но любит все, что модно. Обожает «Битлов».
Часто устраивает тусовки. Капризная, избалованная любящим отцом, привыкла, что все получает легко, стоит только захотеть. Именно на этом ее и ловит Казанова.
АННИКА МЯГИ, ЯНА КРАЙНОВА
Около 45 лет.
Начальница хозяйственного управления Госкомспорта Эстонской ССР (г. Таллин). Замужем.
Муж значительно старше и никак не интересуется увлечениями жены, как и тем, с кем и как она проводит свободное время. Супруги официально женаты, но у них свободные отношения. Развод плох для карьеры, поэтому брак сохраняется.
Мяги любит показы в Доме мод, но ходит туда вовсе не за новыми фасонами, а за молодыми манекенщиками, с которыми крутит кратковременные романы. Ни в кого не влюбляется. Меняет любовников как перчатки. Но когда бросает, каждому платит по десять тысяч. Что самое характерное — она строго чередует: темненький, светленький.
Казанове ничего не стоит спровадить подальше нынешнего любовника Мяги и быстро занять его место. Вот только денег в квартире Анники он так и не находит. Но, подсунув женщине нового ухажера и разыграв роль обманутого влюбленного, Казанова добивается своего.
ЧУРИЛКИН, ВЛАДИМИР МАЙЗЕНГЕР
Николай Михайлович Чурилкин, около 55 лет.
Начальник хозяйственного управления Госкомспорта СССР.
Властный, строгий, жесткий, не терпящий возражений, консервативный. Его уважают и побаиваются подчиненные, так как он может устроить разнос за малейшую ошибку. Грузный мужчина с недовольной физиономией, и это выражение лица у него не меняется — он всегда выглядит так, будто недоволен всем вокруг. Постоянно подчеркивает свою власть и заставляет людей держаться настороже. Имеет четкие привычки, которые всегда обязаны выполняться. Ненавидит хвалить людей, но может признать правоту других, если их действия приносят успех.
На дух не переносит итальянцев, что связано с его военным прошлым. Поэтому итальянской делегации так сложно подписать у него контракт.
МАДЛЕН, НАНА МУШТАКОВА
Около 25 лет.
Молодая, стройная, миниатюрная итальянка — «подсадная утка» в составе итальянской делегации, прибывшей в Москву накануне Олимпиады-80. Итальянцы специально подсылают ее к Казанове.
Задача у девушки проста: понравиться, соблазнить и собрать компромат для дальнейшего шантажа. Надавив на Казанову, добиться подписи начальника хозяйственного управления Госкомспорта СССР Чурилкина на закупку итальянского спортивного оборудования (в этот раз Казанова притворяется его помощником). Но спать с клиентами Мадлен не обязательно — обычно достаточно просто раздеться. Спит она только с теми, кто ей нравится.
Вот только ей не повезло нарваться на куда более опытного обольстителя. Казанова быстро разгадал ее дешевые приемы соблазнения и легко развел итальянцев на деньги, подыграв им.
КЕТРИН НОУБЛ, НАТАЛЬЯ РОГОЖКИНА
Около 45 лет.
Англичанка. Журналистка. Завербована MI5 после защиты диссертации.
Изучает темы выносливости человеческого тела. Вдова. Очень любила своего мужа — ученого. Детей нет. Несговорчива, сдержанна, избирательна. Вредных привычек нет. Профессор химии. Работает в области токсикологических транквилизаторов. Публичных хобби нет, с подругами не замечена. Не танцует, в кино не ходит. Интересуется искусством, поддерживает спорт, дважды в неделю посещает одну и ту же библиотеку.
Наталья Рогожкина и Антон Хабаров. Фото: «Амедиа продакшн»
К удивлению Казановы, на его продуманный до мелочей план Ноубл не клюет. Зато сразу замечает Шмакова, так похожего на ее мужа. Сначала Казанова уверен, что застенчивый, неразговорчивый и даже грубый Шмаков, который не в силах выполнить его наставления, провалит задание.
Но именно этими чертами он и очаровывает Ноубл, все больше напоминая ей погибшего мужа, которого она сама женила на себе. В итоге, разыграв нападение на Шмакова и сыграв на страхе Ноубл потерять еще одного мужчину, Казанова легко выполняет задание КГБ и вербует англичанку.
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