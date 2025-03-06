Мама Глеба Калюжного прокомментировала уголовное дело против него

Стало известно о возбужденнии уголовного дела против актера Глеба Калюжного, актера сериалов «Вампиры средней полосы», «Трудные подростки» и «14+» Сообщается, что в поле зрения правоохранительных структур 26-летний Глеб Калюжный попал по причине уклонения службы в армии.

Якобы Глеб Калюжный пытался сымитировать сотрясение мозга, чтобы ихбежать службы в рядах вооруженных сил. Сообщается, что Глебу Калюжному была вручена повестка, но тот не явился по ней в военкомат, а вместо этого обратился к медикам с жалобами на плохое самочувствие.

Мама Глеба Калюжного в беседе с журналистами заявила, что не понимает, что происходит, поскольку ее сын не только снимается в кино, но и является студентом. А по версии женщины, это дает ему право на отсрочку.

«Он учится официально в «Синергии». Он сдал сессию. Я не понимаю, что происходит», — сказала мама Глеба Калюжного.

Напомним, если вина Глеба Калюжного в уклонении от армии будет доказана, ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

По материалам Super.ru