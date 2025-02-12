«Самое главное — чтобы голос прилипал к лицу»: переводчики и актеры дубляжа рассказали о работе над турецким сериалом «Спрячь меня»

С 15 февраля на телеканале Doмашний состоится премьера турецкой драмы «Спрячь меня». Главные роли исполнили Джемре Байсел, Асуде Калебек и Ураз Кайгылароглу.
О чем сериал «Спрячь меня»
По сюжету сериала наследники двух богатых и влиятельных семей Стамбула — Наз и Мете — выросли вместе и планируют пожениться. Их союз является выгодной сделкой для обеих семей, которые только хотят увеличить свое влияние и богатство.
К тому же Наз влюблена в своего друга, а Мете, как говорится, позволяет себя любить. Он уверен, что сам не способен на большое чувство.
Однако Мете начинает смотреть на жизнь по-другому, когда встречает скромную, добрую и обаятельную Инджилу, полную противоположность его невесты. Эта девушка для него — таинственная незнакомка, а он для нее — мальчик, в которого она влюбилась, будучи служанкой в доме Наз… Он забыл ее, а она помнила.
Судьба сводит их вместе, а впоследствии Мете предстоит сделать нелегкий выбор между двумя девушками — взбалмошной Наз и искренней Инджилой.
Русскоязычный зритель познакомится с историей героев благодаря переводчикам и актерам дубляжа. Телеканал Doмашний пригласил на пресс-завтрак с журналистами востоковеда, переводчика и преподавателя МГУ Фарруха Салманова, востоковеда и переводчика турецких сериалов на канале Валерию Корянову, а также актеров дубляжа Лину Иванову и Егора Жирнова.
Валерия Корянова и Фаррух Салманов. Фото: пресс-служба телеканала Doмашний
Возможно, вам ничего не скажут эти имена, пока вы не узнаете, что Лина озвучивала ту самую Гермиону Грейнджер в популярной киносаге о Гарри Поттере, а также Беатрис Прайор в антиутопии «Дивергент».
В творческом портфолио Егора Жирнова — нашумевшие фильмы «Субстанция», «Артур, ты король», «Министерство неджентльменских дел», «Холоп. Великолепный век» и многие другие известные картины.
Спикеры рассказали представителям СМИ о специфике своих профессий и работе над турецкой драмой «Спрячь меня».
Кто такие укладчики, и для чего нужны тайм-коды
По словам Валерии Коряновой, работа начинается с просмотра сериала и знакомства с персонажами. На следующих этапах указываются тайм-коды — отметки времени, прописанные в диалоговых листах.
Они представляют собой реплики героев на языке оригинала с указанием точного времени начала и конца фразы, что значительно упрощает работу переводчиков и актеров дубляжа. Также тайм-коды устанавливаются не только для реплик, но и для звуков, издаваемых героями: кашля, чихания, всхлипывания, крика и так далее.
Над сериалом работает команда переводчиков, после чего текст попадает к укладчику. В процессе укладки отдельные слова или предложения могут заменяться близкими по смыслу, чтобы достичь наиболее точного артикуляционного совпадения с изображением на экране.
Актер дубляжа Егор Жирнов: «Наша работа не сильно отличается от работы актеров дубляжа»
Немаловажную роль в этом процессе играет режиссер дубляжа. Это именно тот человек, который заранее знает материал, линию роли, характер персонажа и рассказывает об этом артистам дубляжа.
«В начале сериала «Спрячь меня» Инджила просто никакая, этакая терпила. Но наш режиссер дубляжа Марина Иващенко сразу мне сказала: «Не все так просто!» Ты имей в виду, что в Инджиле есть стержень, и в какой-то момент она взорвется», — рассказывает Лина Иванова, озвучившая главную героиню турецкой драмы.
По словам Егора Жирнова, его персонаж Мете — крутой парень, хороший, правильный, конечно, но не без греха.
«Мете — положительный герой, он более-менее однообразен. Ты ловишь его характер и узнаешь, какое у него нутро. На этом принципе и строится моя работа.
А когда ты сталкиваешься с характерным персонажем, так огромное пространство для действий, можно разгуляться», — признается актер.
Главные инструменты актеров дубляжа — это микрофон, экран, где показывается сериал, а также текст — либо уже напечатанный, либо на планшете. Текст размечен тайм-кодами с именами персонажей.
«Например, сцена начинается в 1:05. Мете говорит: «Привет, Инджила». Я смотрю, как он говорит это на турецком. И мне надо сказать эту фразу на русском, чтобы уложиться в определенное время, — объясняет Егор Жирнов.
— Нужно попасть в длину, в подачу материала. Если он говорит это спокойно или кричит — это одно дело, а мы по-актерски это отыгрываем. По сути, наша работа не так сильно отличается от работы актера в принципе. Поэтому в озвучании трудятся артисты с профессиональным образованием. Ведь, неважно, где мы — на сцене, в кадре или перед микрофоном.
Кстати, некоторые актеры отчаянно размахивают руками, подключают мимику, даже если его никто не видит, а только слышит голос».
Егор Жирнов. Фото: пресс-служба телеканала Doмашний
По словам спикера, по сути, актеры дубляжа проживают свою жизнь как артисты: плачут и смеются, могут впадать в истерику или меланхолию.
«Нужно понимать, что чувствует персонаж. Ты смотришь на его лицо, слушаешь мелодику речи, ловишь ее и адаптируешь под себя», — поясняет Егор.
Как отмечает Егор Жирнов, времени на подготовку не особо много. Работа актера дубляжа предполагает определенный темп. В студии четко расписано, на какое время вызвать того или иного артиста. Все зависит от объема текста, но работать надо быстро. Как правило, в день записывается по пять серий.
«Самое главное для актера дубляжа — чтобы голос прилипал к лицу. Человек сыграл, его никто не слышит. Но ваш голос тембрально должен подходить по звучанию, — продолжает Егор Жирнов.
— Когда берется голос оригинала, важно, чтобы ваш записанный голос с определенным посылом, подачей, интонациями подходил к его лицу».
Как поясняет Егор, иногда актерам дубляжа приходится говорить не только за себя, но и «за того парня» — то есть озвучивать не только главного героя, но и проходившего мимо восьмилетнего мальчика, какую-нибудь дородную тетушку второстепенного персонажа, пассажира в автобусе и так далее. В турецких сериалах может быть огромное количество персонажей, на которых не напасешься актеров дубляжа.
Актриса дубляжа Лина Иванова: «Порой актерам приходится доигрывать за своих коллег»
По словам Фарруха Салманова, иногда сложность заключается в том, что в русском языке просто нет слов, обозначающих турецкие реалии. Например, в турецком существует слово, символизирующее «специальную тару для йогурта». В России употребляют этот продукт в умеренных количествах, а вот в Турции его просто обожают. И тогда переводчикам нужно придумывать слово, воспринимаемое отечественной телеаудиторией.
По словам Лины Ивановой, еще одна боль актеров дубляжа — это цензура. Иногда персонажи употребляют ненормативную лексику и нужно сделать так, чтобы в сериале не звучал мат, но в то же время зрителю было понятно, какие зашкаливающие эмоции испытывает герой фильма.
Лина Иванова. Фото: пресс-служба телеканала Doмашний
Некоторые переводчики умудряются переводить фразы с учетом нашей ментальности. И тогда с их подачи в турецком сериале появляются истинно русские фразеологизмы типа «елки зеленые» или «ешкин кот». Актерам дубляжа нужно как-то выходить из этой ситуации победителем, шутит Лина.
«А порой актерам приходится и доигрывать за своих коллег. Моя наставница говорила мне про некоторые фильмы: «Кино г..., но мы будем делать из него конфетку», — продолжает Лина Иванова.
По словам Егора Жирнова, умение полностью исчезнуть как личность — это показатель высокого мастерства артиста дубляжа.
Оценить мастерство наших спикеров и предстоит зрителям турецкого сериала «Спрячь меня», который стартует на телеканале Dомашний с 15 февраля в 19:00.
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