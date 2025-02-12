«Самое главное — чтобы голос прилипал к лицу»: переводчики и актеры дубляжа рассказали о работе над турецким сериалом «Спрячь меня»

Возможно, вам ничего не скажут эти имена, пока вы не узнаете, что Лина озвучивала ту самую Гермиону Грейнджер в популярной киносаге о Гарри Поттере, а также Беатрис Прайор в антиутопии «Дивергент».

В творческом портфолио Егора Жирнова — нашумевшие фильмы «Субстанция», «Артур, ты король», «Министерство неджентльменских дел», «Холоп. Великолепный век» и многие другие известные картины.

Спикеры рассказали представителям СМИ о специфике своих профессий и работе над турецкой драмой «Спрячь меня».

Кто такие укладчики, и для чего нужны тайм-коды

По словам Валерии Коряновой, работа начинается с просмотра сериала и знакомства с персонажами. На следующих этапах указываются тайм-коды — отметки времени, прописанные в диалоговых листах.

Они представляют собой реплики героев на языке оригинала с указанием точного времени начала и конца фразы, что значительно упрощает работу переводчиков и актеров дубляжа. Также тайм-коды устанавливаются не только для реплик, но и для звуков, издаваемых героями: кашля, чихания, всхлипывания, крика и так далее.

Над сериалом работает команда переводчиков, после чего текст попадает к укладчику. В процессе укладки отдельные слова или предложения могут заменяться близкими по смыслу, чтобы достичь наиболее точного артикуляционного совпадения с изображением на экране.

Актер дубляжа Егор Жирнов: «Наша работа не сильно отличается от работы актеров дубляжа»

Немаловажную роль в этом процессе играет режиссер дубляжа. Это именно тот человек, который заранее знает материал, линию роли, характер персонажа и рассказывает об этом артистам дубляжа.

«В начале сериала «Спрячь меня» Инджила просто никакая, этакая терпила. Но наш режиссер дубляжа Марина Иващенко сразу мне сказала: «Не все так просто!» Ты имей в виду, что в Инджиле есть стержень, и в какой-то момент она взорвется», — рассказывает Лина Иванова, озвучившая главную героиню турецкой драмы.

По словам Егора Жирнова, его персонаж Мете — крутой парень, хороший, правильный, конечно, но не без греха.

«Мете — положительный герой, он более-менее однообразен. Ты ловишь его характер и узнаешь, какое у него нутро. На этом принципе и строится моя работа. А когда ты сталкиваешься с характерным персонажем, так огромное пространство для действий, можно разгуляться», — признается актер.

Главные инструменты актеров дубляжа — это микрофон, экран, где показывается сериал, а также текст — либо уже напечатанный, либо на планшете. Текст размечен тайм-кодами с именами персонажей.