Укусил официантку, усомнился в таланте коллег по сериалу «Слово пацана», хотел сыграть Жириновского: почему Никита Кологривый стал самым обсуждаемым актером в 2024 году

Одним из самых обсуждаемых актеров 2024 года стал Никита Кологривый. После выхода на экраны сериала «Слово пацана» он пережил новый виток популярности. Однако эта популярность была связана не только с актерским талантом, которым, несомненно, обладает Никита, но и с его скандальными высказываниями и хулиганскими поступками.
В начале года он удивил зрителей одиозными комментариями в адрес своих коллег. И ладно бы это были Саша Бортич и Данила Козловский…
Так, Александре он вменял отсутствие актерского образования, Козловского обвинял в легковесности образа в фильме «ДухLess». Мол, одень любого парня в дорогой костюм, посади в Ролл-Ройс и посоветуй разговаривать томным приглушенным голосом – и нужный образ готов.
Но дело в том, что Кологривый взялся за своих коллег из сериала «Слово пацана». Пользователи Сети тут же вспомнили пословицу: «Не плюй в колодец, из которого пьешь, пригодится воды напиться».
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«Я итак этот Кащей»
Так, в одном из своих интервью Никита отметил, что не смотрел сериал «Слово пацана» из-за шумихи вокруг него и опасается, что его мнение может отличаться от мнения большинства.
По словам Никиты Кологривого, сериал получил широкую популярность, но многие зрители не разбираются в профессиональных аспектах и не оценивают качество работы актеров. Он считает, что у него есть и другие достойные работы, которые были не так широко разрекламированы.
Кологривый признался, что ему было легко играть роль лидера группировки Кащея, так как он вырос в подобной среде. Но ему гораздо интереснее воплощать другие образы.
«Для меня не имеет такой большой цены этот персонаж. Для меня Емеля (фильм «По щучьему велению» — Прим. ред.) намного дороже, потому что я итак этот Кащей. Что мне там играть? Я вырос в этих местах в отличие там от Вани Янковского и еще кого-то», - заявил артист.
Никита Кологривый в роли Кащея. Фото: кадр из сериала «Слово пацана»
В целом Кологривый подчеркнул, что считает сериал «Слово пацана» хорошим и рад его популярности. Однако ему не нравится, когда зрители высказывают мнение о сериале, не разбираясь в деталях, и пророчат успех в карьере молодым актерам, которые только начинают свой путь.
Актерскую игру Рузиля Минекаева и Льва он посчитал недостаточно пронзительной. Кого имел в виду Кологривый под «Львом» сказать трудно. Речь может идти о Леоне Кемстаче, сыгравшим Пальто, а может, и Льве Зулькарнаеве (Зима) или даже Льве Черепанове (Колике).
«Есть куча ребят, которые хотят, чтобы вы их тоже слышали и видели, но пока что вы видите только «Слово пацана». И Рузиля со Львом. Хотя работы, как я считаю, не такие и пронзительные, не «Оскар». Хорошо, прикольно, но пацанам играть пацанов не так-то сложно, - заявил Никита Кологривый.
- Если бы они сыграли аутиста или военного, хирурга, врача, спасателя. А это «в натуре, слышь, ты че» — это сложно, что ли? Вы прикалываетесь? Давайте не возвышать того, чего нет. Я вам быстренько открою глаза, выскажу за всех тех, кто в протесте этого кипежа».
Кроме того, Никита Кологривый заявил, что актерам с привлекательной внешностью легко добиться популярности, просто появляясь на экране. По его мнению, гораздо сложнее играть роли людей, подвергающихся обидам и унижениям, неудачников и жертв травли, так называемых лохов.
Кологривый уверен, что такие персонажи требуют от актера большей эмоциональной и психологической работы.
Никита Кологривый в роли Емели. Фото: кадр из фильма «По щучьему велению»
Актер также отметил, что снимался в криминальной драме Жоры Крыжовникова всего четыре дня и не принимал участия в пересъемках финальной серии, поэтому не считает себя главным героем проекта.
Однако, несмотря на это обстоятельство, за съемки в сериале «Слово пацана» артист заработал более 500 000 рублей. Об этом он сообщил в подкасте «За деньги».
Кологривый отметил, что во время работы над сериалом он повысил стоимость своего съемочного дня. Сейчас он берет около 250 000 рублей за смену.
Актер также признался, что, несмотря на высокий доход, он не владеет недвижимостью или автомобилем. Никита арендует трехкомнатную квартиру в Москве за 300 000 рублей в месяц и автомобиль с личным водителем за более чем 150 000 рублей в месяц.
Однако скандальность Кологривого не ограничилась только его высказываниями.
Как Никита Кологривый укусил официантку
Так, в ночь с 18 на 19 марта актер Никита Кологривый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил дебош в новосибирском баре. Он приставал к официантке, пытался склонить ее к интимной близости и укусил ее за ногу после отказа. Кроме того, Кологривый избил двух посетителей бара.
На актера было подано заявление в полицию, и суд арестовал его на семь суток за мелкое хулиганство. Никита Кологривый признал свою вину и заявил, что не расстроен, поскольку имеет большой жизненный опыт и не собирается тратить время в тюрьме впустую, намереваясь писать стихи. Однако своими поэтическими творениями буйный актер так и не поделился.
Почему Никита Кологривый не сыграл Жириновского
В целом, арест Кологривого не имел серьезных последствий, за исключением того, что, поговаривали будто из-за этого инцидента он не смог сыграть роль политика, лидера ЛДП Владимира Жириновского в биографическом фильме о нем. Ранее в СМИ писали, что актер был утвержден на эту роль.
Однако сам Никита Кологривый заявил, что никаких конкретных предложений ему не поступало, хотя он обсуждал эту возможность с членами ЛДПР.
Кологривый также подчеркнул, что не планирует отбирать роль у других актеров, которые претендуют на нее.
«Я никогда не претендовал на эту роль, никогда не просил. Я просто с удовольствием бы это сделал, но это колоссальная работа. Чтобы это сыграть, надо готовиться долго. Я понимаю, что ближайшие полгода точно не сыграю я Вольфовича», - разочаровал своих фанатов Кологривый.
Владимир Жириновский. Фото: Global Look Press
Как актер перевоплотился в продюсера «Комбинации»
Также в 2024 году знаковым проектом для Никиты Кологривого стал сериал «Комбинация» об одноименной группе 90-х годов. Он сыграл продюсера Александра Шишинина, убитого в 1993 году в своем подъезде. Это запутанное дело не раскрыто до сих пор.
А у Никиты Кологривого, конечно, свой взгляд на лихие 90-е.
«Мы, наконец, открыли эту жилу, мы увидели, что в том времени полно интересного, захватывающего. Раньше нас пугали 90-ми, 80-ми, а теперь мы понимаем, что там было очень много доброго, интересного, хорошего, есть чему поучиться», - отметил актер.
Никита Кологривый на премьере сериала «Комбинация». Фото: Global Look Press
В каких новых фильмах ждать Никиту Кологривого
В 2025 году должно выйти аж 8 новых фильмов и сериалов с участием Никиты Кологривого. Например, он сыграл главную роль в сказке «Сокровища гномов», по сюжету которой неудачливому бизнесмену-коммерсанту Роману достается в наследство дом и участок с четырьмя гномами, умеющими искать сокровища. Да вот загвоздка! Сокровища должны быть потрачены исключительно на добрые дела. Однако Роман собирается перехитрить мудрых гномов.
Или, например, в сериале «Момент истины» он сыграл офицера СМЕРШа Евгения Таманцева. Также Никита появится в продолжении легендарного сериала «Метод» с Константином Хабенским в главной роли.
Некоторые зрители критикуют Никиту Кологривого за то, что теперь он слишком часто появляется в фильмах. Сам актер спокойно относится к такой критике.
Кологривый считает, что его частое появление на экране является признанием его таланта. Он отмечает, что раньше мечтал сниматься в каждой выходящей картине, и теперь его мечта сбылась.
Ранее, как уже писалось выше, Кологривый также прославился своими скандальными высказываниями. Однако сейчас он изменил свое отношение к этому вопросу.
Актер пояснил, что когда-то он высмеивал людей, которые слишком серьезно относились к актерской профессии. И дал пояснение, почему так делал.
«Я троллил людей, которые чересчур серьезно относятся к актерской профессии. А ведь она, на мой взгляд, в первую очередь подразумевает ту самую иронию. Я понимаю, что не каждый на это способен», — объяснил Никита.
А мы пожелаем Никите, чтобы в Новом году было как можно больше новых поводов говорить о нем. Только положительных поводов!
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