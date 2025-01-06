Укусил официантку, усомнился в таланте коллег по сериалу «Слово пацана», хотел сыграть Жириновского: почему Никита Кологривый стал самым обсуждаемым актером в 2024 году

Одним из самых обсуждаемых актеров 2024 года стал Никита Кологривый. После выхода на экраны сериала «Слово пацана» он пережил новый виток популярности. Однако эта популярность была связана не только с актерским талантом, которым, несомненно, обладает Никита, но и с его скандальными высказываниями и хулиганскими поступками.

В начале года он удивил зрителей одиозными комментариями в адрес своих коллег. И ладно бы это были Саша Бортич и Данила Козловский…

Так, Александре он вменял отсутствие актерского образования, Козловского обвинял в легковесности образа в фильме «ДухLess». Мол, одень любого парня в дорогой костюм, посади в Ролл-Ройс и посоветуй разговаривать томным приглушенным голосом – и нужный образ готов.

Но дело в том, что Кологривый взялся за своих коллег из сериала «Слово пацана». Пользователи Сети тут же вспомнили пословицу: «Не плюй в колодец, из которого пьешь, пригодится воды напиться».

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«Я итак этот Кащей»

Так, в одном из своих интервью Никита отметил, что не смотрел сериал «Слово пацана» из-за шумихи вокруг него и опасается, что его мнение может отличаться от мнения большинства.

По словам Никиты Кологривого, сериал получил широкую популярность, но многие зрители не разбираются в профессиональных аспектах и не оценивают качество работы актеров. Он считает, что у него есть и другие достойные работы, которые были не так широко разрекламированы.

Кологривый признался, что ему было легко играть роль лидера группировки Кащея, так как он вырос в подобной среде. Но ему гораздо интереснее воплощать другие образы.