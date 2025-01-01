От Бабы-Яги Пересильд до Прилучного-фермера: самые яркие новогодние премьеры для всей семьи

Куда идет среднестатистический россиянин на новогодних каникулах, когда все вино выпито, а запасы оливье съедены? Чаще всего отправляется с семьей в кинотеатр. Представляем вам четыре праздничные премьеры, на которые можно сходить вместе с детьми.
Сказка «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»
Знаменитая сказка получила новое прочтение. Итак, в далеком городе жила девочка по имени Элли. Однажды злая колдунья Гингема наслала ураган, который перенес нашу героиню и ее собачку Тотошку в страну Жевунов.
Чтобы вернуться домой, Элли и ее новые друзья - Страшила, Железный Дровосек и Трусливый Лев - должны отправиться по дороге из желтого кирпича в Изумрудный город, чтобы найти Волшебника, который исполнит их желания.
Специально для фильма было создано множество уникальных костюмов и масштабных декораций. Съемки проходили в живописных местах Дагестана и Московской области. В создании сказочного мира и его персонажей активно использовались компьютерные технологии.
Юрий Колокольников в роли Железного Дровосека. Фото: кадр из фильма «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»
При этом режиссер Игорь Волошин стремился к тому, чтобы мир и герои фильма выглядели максимально естественно и натурально. По словам художника по гриму Анны Эсмонт, для достижения этого использовался грим.
Чтобы сделать животных похожими друг на друга, им наносили грим, подкрашивали шерсть и подклеивали уши. Для собак использовалась специальная гипоаллергенная краска, которую наносили раз в две недели, а также грим перед каждым выходом на съемочную площадку.
Роль главной героини исполнила восьмилетняя Екатерина Червова, для которой съемки в кино стали первыми. Дровосека сыграл Юрий Колокольников, Страшилу – Евгений Чумак, Трусливого Льва – Артур Ваха, волшебницу Бастинду – Светлана Ходченкова.
Сказка «Финист. Первый богатырь»
Кто не помнит советскую сказку «Финист Ясный Сокол». А у авторов этой версии своя интерпретация известного сюжета.
Финист Ясный Сокол - самый знаменитый богатырь Белогорья, обладающий непревзойденной силой, ловкостью и красотой. Он является примером для подражания для других богатырей, кумиром для детей и объектом восхищения для девушек.
Несмотря на свою гордость и самоуверенность, Финист иногда отказывается от подвигов, если считает их скучными или неинтересными. Однако ему необходимо оставаться лучшим, чтобы продолжать восхищать людей. Дабы удивить всех, Финист отправляется в далекое путешествие в восточные земли, где понимает, что даже самый сильный богатырь не может справиться со злом в одиночку.
Интересно, что «восточная часть» фильма снималась в Казахстане. И здесь хорошо помогли декорации крепости Номад, построенной еще для фильма «Кочевник» 2005 года выпуска. Эти декорации не раз выручали создателей разных казахстанских лент.
Художники же фильма «Финист. Первый богатырь» создали вокруг крепости живописный и реалистичный город Центральной Азии, напоминающий картины Василия Верещагина.
По словам режиссера картины Дмитрия Дьяченко, это была одна из самых ярких и эмоциональных поездок в его карьере. Его восхитила невероятная красивая и разнообразная природа Казахстана.
Финист на фоне Чарына. Фото: кадр из фильма «Финист. Первый богатырь»
«Мы постоянно адаптировались к погодным условиям - снимали в холодной степи, а затем переезжали в жаркую пустыню. За одну поездку мы побывали в шести совершенно разных местах. Финалом наших съемок в Казахстане стала захватывающая погоня со взрывами, полетами, драками и невероятной сценой с арбузами», - подчеркнул режиссер.
Съемки сказки также проходили в Поющем бархане, Чарынском каньоне, окрестностях крепости Номад, городе Конаеве, Алматы и национальных парках Казахстана.
Команда работала в разных погодных условиях - от 40°C днем до 0°C ночью. Съемки проходили в заповедниках и национальных парках, где обитало множество животных, в том числе ядовитые змеи, пауки и скорпионы. На площадке постоянно дежурила реанимация с антидотами, но съемки прошли без происшествий.
Фильм интересен и тем, что актриса Юлия Пересильд предстанет в совершенно неожиданном образе – помолодевшей Бабы-Яги. Главную же роль Финиста сыграл актер Кирилл Зайцев, а его верного помощника Мелеха – Сергей Лавыгин.
Комедийная мелодрама «Постучись в мою Тверь»
А вот это романтическое кино можно назвать российской версией комедии «Укрощение строптивого». По крайней мере, такой вывод напрашивается из описания сюжета.
Фермер Сергей (Павел Прилучный) из Тверской области вынужден продать часть своих владений из-за долгов. Покупательницей становится Алиса (Мария Горбань), успешная бизнес-леди из Москвы, для которой это выгодная сделка. Однако Сергей неожиданно отказывается от продажи и просит взбалмошную женщину уйти.
Озадаченная таким приемом, Алиса решает убедить Сергея разрешить ей остаться жить в его доме. Тем более что ураган, обрушившийся на ферму, блокирует все выходы. Смогут ли деревенский фермер и городская светская львица найти общий язык и ужиться вместе? И не тот ли это случай, когда от любви до ненависти – один шаг?
Кадр из фильма «Постучись в мою Тверь»
Мелодраму «Постучись в мою Тверь» снимает «Кинокомпания братьев Андреасян», режиссером картины выступил Симон Багдасарян. В главных ролях - Павел Прилучный, Мария Горбань, Наталья Бочкарева, Николай Козак и другие известные актеры.
Кстати, как призналась Мария Горбань, оператором-постановщиком картины выступил ее муж. В фильме снялась даже собака семьи. По словам Марии, на съемках кино действительно, подобралась команда мечты. Посмотрим, как ленту примут зрители.
Мультфильм «Рождественские истории Астрид Линдгрен» (Производство – Норвегия-Швеция)
Многие знают Астрид Линдгрен только как «литературную маму» Карлсона и Пеппи Длинный чулок. Но в ее творчестве есть и другие произведения.
Например, анимационный фильм «Рождественские истории» состоит из четырех новелл по мотивам сказок Линдгрен, которые происходят накануне Рождества. А главными героями стали персонажи из произведений писательницы.
Кадр из мультфильма «Рождественские истории Астрид Линдгрен»
По сюжету мультика накануне Рождества братья и сестры Гуннар и Гунилла попадают в больницу. Но их серая и унылая жизнь в больничной палате неожиданно превращается в приключение, когда они получают необычный подарок - старинные часы с секретом.
Внутри часов живет деревянная кукушка, которая отправляет их в волшебное путешествие по миру Астрид Линдгрен. Они встречаются с любимыми героями писательницы: Эмилем из Леннеберги, храброй Кайсой и многими другими.
Создателями мультфильма выступили Арье Аустнес и Япрак Морали, а музыку написал Гауте Сторас, который ранее работал над фильмами «Волшебная сказка на Рождество», «Как стать викингом» и ремейком ленты «Три орешка для Золушки».
Часовой хронометраж фильма делает его подходящим даже для самых маленьких зрителей, которые еще не привыкли к длительным просмотрам.
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