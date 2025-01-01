От Бабы-Яги Пересильд до Прилучного-фермера: самые яркие новогодние премьеры для всей семьи

При этом режиссер Игорь Волошин стремился к тому, чтобы мир и герои фильма выглядели максимально естественно и натурально. По словам художника по гриму Анны Эсмонт, для достижения этого использовался грим.

Чтобы сделать животных похожими друг на друга, им наносили грим, подкрашивали шерсть и подклеивали уши. Для собак использовалась специальная гипоаллергенная краска, которую наносили раз в две недели, а также грим перед каждым выходом на съемочную площадку.

Роль главной героини исполнила восьмилетняя Екатерина Червова, для которой съемки в кино стали первыми. Дровосека сыграл Юрий Колокольников, Страшилу – Евгений Чумак, Трусливого Льва – Артур Ваха, волшебницу Бастинду – Светлана Ходченкова.

Сказка «Финист. Первый богатырь»

Кто не помнит советскую сказку «Финист Ясный Сокол». А у авторов этой версии своя интерпретация известного сюжета.

Финист Ясный Сокол - самый знаменитый богатырь Белогорья, обладающий непревзойденной силой, ловкостью и красотой. Он является примером для подражания для других богатырей, кумиром для детей и объектом восхищения для девушек.

Несмотря на свою гордость и самоуверенность, Финист иногда отказывается от подвигов, если считает их скучными или неинтересными. Однако ему необходимо оставаться лучшим, чтобы продолжать восхищать людей. Дабы удивить всех, Финист отправляется в далекое путешествие в восточные земли, где понимает, что даже самый сильный богатырь не может справиться со злом в одиночку.

Интересно, что «восточная часть» фильма снималась в Казахстане. И здесь хорошо помогли декорации крепости Номад, построенной еще для фильма «Кочевник» 2005 года выпуска. Эти декорации не раз выручали создателей разных казахстанских лент.

Художники же фильма «Финист. Первый богатырь» создали вокруг крепости живописный и реалистичный город Центральной Азии, напоминающий картины Василия Верещагина.

По словам режиссера картины Дмитрия Дьяченко, это была одна из самых ярких и эмоциональных поездок в его карьере. Его восхитила невероятная красивая и разнообразная природа Казахстана.