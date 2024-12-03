Принц Уильям переживает за здоровье Кейт Миддлтон после химиотерапии

Принц Уильям испытывает беспокойство за здоровье своей жены Кейт Миддлтон после прохождения ею курса химиотерапии. Источник из окружения королевской семьи сообщил, что Уильям обеспокоен возможным ухудшением состояния Кейт из-за чрезмерных рабочих нагрузок и настоятельно рекомендует ей избегать перенапряжения. Принц подчеркивает важность составления графика, где на первом месте будет забота о собственном здоровье.

Кейт Миддлтон, в свою очередь, полна желания наверстать упущенное время и оказать помощь максимальному числу людей, поддерживая короля Карла III и королеву Камиллу. Ен стремление помогать объясняется природной склонностью к заботе о других.

Ранее, 22 марта, Кейт Миддлтон объявила, что проходит курс профилактической химиотерапии после обнаружения рака во время медицинских обследований после операции на брюшной полости. 9 сентября она сообщила о завершении лечения и отметила, что последние девять месяцев были для нее крайне трудными. Сейчас ее главная цель – продлить период ремиссии.