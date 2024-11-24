Удержать любыми способами: подборка фильмов и сериалов про больную любовь

Любовь — это самый главный козырь, который может выпасть человеку в его жизненной игре. Он бьет все: болезни, тревоги, сильную печаль, зависть и дарит человеку возвышенную и трепетную жизнь, о которой можно только мечтать.

Конечно, везет немногим, и козырь может не выпасть за всю игру, а еще его можно очень быстро потерять. Вдохновившись сериалом «Омут», который выходит на ТВ-3 24 ноября в 19:10, собрали подборку о прекрасном, но зачастую болезненном чувстве — любви.

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Омут (2024)

Романтический детектив, состоящий из четырех серий. Психолог Женя решает вернуться в свой родной город из мегаполиса. Она приезжает сюда со своим мужем и дочерью-подростком.