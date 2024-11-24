Удержать любыми способами: подборка фильмов и сериалов про больную любовь

Любовь — это самый главный козырь, который может выпасть человеку в его жизненной игре. Он бьет все: болезни, тревоги, сильную печаль, зависть и дарит человеку возвышенную и трепетную жизнь, о которой можно только мечтать.
Конечно, везет немногим, и козырь может не выпасть за всю игру, а еще его можно очень быстро потерять. Вдохновившись сериалом «Омут», который выходит на ТВ-3 24 ноября в 19:10, собрали подборку о прекрасном, но зачастую болезненном чувстве — любви.
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Омут (2024)
Романтический детектив, состоящий из четырех серий. Психолог Женя решает вернуться в свой родной город из мегаполиса. Она приезжает сюда со своим мужем и дочерью-подростком.
Кадр из сериала «Омут»
Здесь, вдали от всех, семья наконец-то может быть счастлива. Их ничего не разъединит, кроме случайной встречи Жени со своей первой любовью.
С 24 ноября на ТВ-3.
Контейнер (2021–2023)
Вы когда-нибудь задумывались, на что можете пойти ради любви? Кажется, мягкий Виталя Кононов (Дмитрий Чеботарев) никогда об этом не думал. Он просто делает как чувствует. Любить для него — значит защищать от зла не только свою возлюбленную Сашу (Оксана Акиньшина), но и тех, кто ее окружает. Для него любить — это делать все, чтобы его близкие были в безопасности.
Кадр из сериала «Контейнер»
Но в какой-то момент он сам перестает быть в безопасности, окружая заботой других людей. Конечно, сериал в первую очередь о суррогатном материнстве. Тем не менее на сюжетную линию Виталика и Саши обратите особое внимание, ведь она позволяет проследить, как самое светлое чувство на свете может сделать из человека чудовище.
Жить жизнь (2023–2024)
На какие жертвы не пойдет человек, чтобы не быть одному. Кто-то, например, даже учится техникам манипуляций, пикапа и НЛП, чтобы найти себе партнера и привязать его к себе на всю жизнь.
Так же и один из героев сериала — Матвей (Роман Васильев) — думает, что весь мир у его ног, ведь он словно Бог контролирует свои чувства и эмоции других людей.
Кадр из сериала «Жить жизнь»
Правда, неожиданно он все-таки перестает быть Богом и становится слабым человеком, который влюблялся по-настоящему. И он еще не знает, что это может испортить его жизнь. Мощный психологический триллер с Любовью Аксеновой, Юрием Чурсиным и Дарьей Мороз.
Страсти по Матвею (2023)
Будущему священнику Матвею (Денис Власенко) срочно нужно найти себе невесту, чтобы стать настоятелем храма. Конечно, он ищет среди своих — таких же правильных, светлых и православных.
Кадр из фильма «Страсти по Матвею»
Пока не встречает дерзкую, яркую и «живую по сердцу» художницу Агату (Валери Зоидова). Два разных, на первый взгляд, мира схлопнулись, и двое влюбились. Или нет?
Любовь Советского Союза (2024)
А если вы уже посмотрели все из вышеперечисленного, то вот вам новинка, которая только-только вышла в кино. Смелое и счастливое поколение, которому повезло не застать ужасы гражданской войны и революции. Решено: нет места смерти в их новой жизни — только невероятная и безбашенная любовь.
Кадр из фильма «Любовь Советского Союза»
Ведь именно она мотивирует на героические подвиги летчиков или на самые необычные сюжеты драматургов. Кажется, на свете нет ничего сильнее любви, пока война не приходит в дом героев.
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