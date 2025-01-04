Прилет инопланетян, мистика, и почему Гафт чуть не задушил Яковлеву: как снимался фильм «Чародеи»

Одним из самых любимых зрителями новогодних фильмов является картина «Чародеи». Наверняка, многие помнят песни из этой ленты: «Три белых коня», «Ведьмина вода», «Главное, чтобы костюмчик сидел». Некоторые из них, имитируя детский голос, исполняла Лариса Долина. А еще на съемках этого фильма нашлось место мистике и конфликтам между Александрой Яковлевой и Валентином Гафтом. Впрочем, обо всем по порядку.

«Ведьму то она сыграет, а вот Аленушку вряд ли»

В основу фильма «Чародеи» легла повесть Аркадия и Бориса Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Первоначальный сценарий, близкий к оригиналу, был отвергнут режиссером Константином Бромбергом из-за опасений цензуры.

Во втором варианте сценарий превратился в самостоятельную новогоднюю историю, лишь отдаленно связанную с повестью, где высмеивались пороки советского времени. В ней сохранились только волшебный институт НУИНУ (который в книге носит название НИИИЧАВО) и некоторые герои. Позже сам Борис Стругацкий отозвался о фильме как о «недурном мюзикле», к которому он привык после нескольких просмотров.

Во многом большую роль в успехе фильма сыграл золотой актерский состав. На главную роль Аленушки пробовались такие актрисы, как Ирина Муравьева, Наталья Белохвостикова, Елена Коренева, Лариса Удовиченко, Ирина Алферова, Елена Цыплакова. Но кто-то не подходил по возрасту, другие казались слишком утонченными, а третьи были неубедительны в роли ведьмы.

На пробы пришла и Александра Яковлева, известная своим непростым характером. Режиссер сомневался в ее способности сыграть и холодную красавицу, и нежную лирическую героиню. «Ведьму-то она сыграет, а вот Аленушку – вряд ли», - говорил он. И все-таки решил рискнуть, а чем экран не шутит?

Актриса прекрасно сработалась с Александром Абдуловым, исполнившим роль Ивана, но у нее были напряженные отношения с Валентином Гафтом, игравшим Аполлона Сатанеева, из-за чего их старались снимать по отдельности.