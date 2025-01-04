Прилет инопланетян, мистика, и почему Гафт чуть не задушил Яковлеву: как снимался фильм «Чародеи»

Одним из самых любимых зрителями новогодних фильмов является картина «Чародеи». Наверняка, многие помнят песни из этой ленты: «Три белых коня», «Ведьмина вода», «Главное, чтобы костюмчик сидел». Некоторые из них, имитируя детский голос, исполняла Лариса Долина. А еще на съемках этого фильма нашлось место мистике и конфликтам между Александрой Яковлевой и Валентином Гафтом. Впрочем, обо всем по порядку.
«Ведьму то она сыграет, а вот Аленушку вряд ли»
В основу фильма «Чародеи» легла повесть Аркадия и Бориса Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Первоначальный сценарий, близкий к оригиналу, был отвергнут режиссером Константином Бромбергом из-за опасений цензуры.
Во втором варианте сценарий превратился в самостоятельную новогоднюю историю, лишь отдаленно связанную с повестью, где высмеивались пороки советского времени. В ней сохранились только волшебный институт НУИНУ (который в книге носит название НИИИЧАВО) и некоторые герои. Позже сам Борис Стругацкий отозвался о фильме как о «недурном мюзикле», к которому он привык после нескольких просмотров.
Во многом большую роль в успехе фильма сыграл золотой актерский состав. На главную роль Аленушки пробовались такие актрисы, как Ирина Муравьева, Наталья Белохвостикова, Елена Коренева, Лариса Удовиченко, Ирина Алферова, Елена Цыплакова. Но кто-то не подходил по возрасту, другие казались слишком утонченными, а третьи были неубедительны в роли ведьмы.
На пробы пришла и Александра Яковлева, известная своим непростым характером. Режиссер сомневался в ее способности сыграть и холодную красавицу, и нежную лирическую героиню. «Ведьму-то она сыграет, а вот Аленушку – вряд ли», - говорил он. И все-таки решил рискнуть, а чем экран не шутит?
Актриса прекрасно сработалась с Александром Абдуловым, исполнившим роль Ивана, но у нее были напряженные отношения с Валентином Гафтом, игравшим Аполлона Сатанеева, из-за чего их старались снимать по отдельности.
А вот с Валентином Гафтом у Алены Яковлевой не сложилось. Фото: кадр из фильма «Чародеи»
47-летнего Гафта злило, что 25-летняя Александра, тогда уже снявшаяся в фильме «Экипаж» долгое время проводит в гримерке, из-за чего ее приходилось ждать всю группу, и иногда забывает текст. Однажды актер рассвирипел настолько, что начал душить свою партнершу. К счастью, обошлось без жертв.
Но с того времени артисты обходили друг друга сторон. А во времен сцен объяснений Сатанеева в любви он читал свои реплики стулу.
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Валерий Золотухин: вместо всесильного чародея – трогательный волшебник
А вот на роль Ивана изначально был утвержден Сергей Проханов, но позже его заменили на Александра Абдулова, который мог сниматься только по ночам из-за занятости в других проектах.
На роль директора института Киры Шемаханской претендовали Наталья Гундарева, Алиса Фрейндлих и Маргарита Терехова. Режиссер хотел видеть в этой роли Терехову, но после прослушивания Екатерины Васильевой он понял, что она идеально подходит для этой роли.
Мага Киврина хотели сыграть Олег Басилашвили и Николай Гринько, но в итоге был выбран Валерий Золотухин, который создал образ забавного, искреннего и немного неуклюжего волшебника. Хотя в сценарии он был прописан как всесильный могущественный чародей. Но какое же кино без импровизаций?
Екатерина Васильева в роли стервозной Шемаханской и Золотухин – трогательного Коврина. Фото: кадр из фильма «Чародеи»
На Коврина был утвержден Эммануил Виторган, а роль Брыля долгое время оставалась незанятой.
Однако режиссер заметил, как Эммануил Виторган общается с Михаилом Светиным – тому приходилось задирать голову, чтобы говорить с собеседником, и решил пригласить его на роль Брыля.
Александр Абдулов, Эммануил Виторган и Михаил Светин хорошо спелись. Фото: кадр из фильма «Чародеи»
Мистика на съемках фильма
Роль «гостя с юга» изначально была небольшой, но актер Семен Фарада придумал для своего персонажа множество забавных ситуаций и фраз. Его знаменитая реплика «Кто так строит?!» появилась после того, как сам Фарада действительно заблудился в коридорах телецентра.
Кстати, с артистом связана одна мистическая история. Как полагали участники съемочной группы, они ушли за Семеном Фарадой, который по роли заблудился в пустынных переходах НУИНУ. А оказалось, что их полчаса водила за собой тень.
Запутанные коридоры НУИНУ снимали в здании телецентра «Останкино» и в ДК «ЗИЛ». Наружный фасад здания – это московская гостиница «Союз», на которую при монтаже наложил крышу от суздальского гостиничного комплекса «Турцентр». А в самом «Турцентре» была снята финальная праздничная сцена фильма.
Семен Фарада чуть не заблудился в коридорах «Останкино». Фото: кадр из фильма «Чародеи»
Во время съемок происходили и другие необъяснимые события. Например, на пленке появлялись наложенные друг на друга изображения, а операторы «забывали» включать камеру. Также терялись и находились в неожиданных местах вещи.
Так, во время съемок сцены с пошивом костюма для Ивана (где звучит знаменитая песня «Главное, чтобы костюмчик сидел) съемочная группа долго искала белый костюм. В итоге его обнаружили висящим на вешалке посреди павильона, где его уже множество раз проходили костюмеры.
Как кот пострадал из-за цензуры
В фильме есть говорящий кот Василий, для озвучивания которого пригласили Георгия Вицина, и кот действительно оказался очень болтливым.
Когда пушистый проходил кинопробы вместе с другими животными, он громко и отчетливо промяукал «Хам!» сотруднику, который мазал ему усы сметаной. После этого кот был сразу утвержден на роль.
Однако во время съемок животному так и не удалось повторить этот трюк. Кроме того, цензура сильно сократила его роль, и в фильм вошли только два слова из его лексикона: «Хам!» и «Ура!».
Тот самый кот Василий. Фото: кадр из фильма «Чародеи»
А ведь изначально у кота была целая сюжетная линия, и он был очень вежливым и разговорчивым. Например, при виде симпатичной киски Василий просил Шемаханскую дать ему отпуск не в январе, а в марте, как всем котам, и уговаривал Ивана поцеловать Аленушку. Однако режиссеру пришлось вырезать все эти эпизоды, поскольку его вызвали на ковер и отчитали за слишком фривольные намеки.
К тому же звучало мнение, что хвостатого персонажа с черным окрасом будут сравнивать с котом Бегемотом из романа «Мастер и Маргарита», а в 80-х это произведение не приветствовалось. Больше всего, конечно, расстроился Георгий Вицин, который озвучивал кота.
Инопланетяне на съемках
А вот вам еще один мистический случай! Однажды во время съемок возникла паника, поскольку над площадкой появился неизвестный объект. Но, к сожалению, оператору не удалось запечатлеть его на пленку из-за громоздкого оборудования. Он заснял лишь несколько секунд удаления НЛО вдаль.
В финале фильма влюбленные обрели друг друга. Фото: кадр из фильма «Чародеи»
В 90-х годах режиссер Константин Бромберг и сценарист Борис Стругацкий планировали снять продолжение «Чародеев». По сюжету второй серии институт НУИНУ атаковали люди, желающие завладеть волшебной палочкой. Институт был вынужден скрыться в параллельном мире, но Аленушке нужно было вернуться в реальный мир, где у нее остались муж и дочь. Однако проект не был реализован из-за проблем с финансированием.
А, может, оно и к лучшему… У Константина Бромберга получился такой светлый фильм, смотря который хотелось верить: уж теперь-то у героев точно все будет хорошо!
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