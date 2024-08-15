Константин Эрнст представил тизер-трейлер фильма «Любовь Советского союза»

Состоялась пресс-конференция в преддверии знакового события для россиян — Московской международной недели кино. На ней выступил Константин Эрнст . Он представил тизер-трейлер нового фильма «Любовь Советского союза».

Это историческая картина, в которой покажут жизнь актрисы Галины Ковровой, летчика Анатолия Коврова и писателя Кирилла Туманова. Действие фильма происходит в Москве в прошлом веке. Примечательно, что сохранены многие объекты тех времен: Северный Речной вокзал и павильоны ВДНХ, поэтому они были использованы для съемок.

«Столица сама по себе — это потрясающая локация для съемок, но Москва тех лет, она совершенно особенная. Авангардная, конструктивистская, легкая. Когда еще не пришло время тяжелого послевоенного ампира», — поделился гендиректор Первого канала.

Новый фильм покажет историю женщины, которая борется всеми силами за свою любовь в грандиозную эпоху. Картина основа на реальных событиях. Главную роль Галины сыграет Ангелина Стречина. В нем также снялись такие персоны, как Роман Васильев, Кирилл Кузнецов, Игорь Петренко. По словам Эрнста, премьера фильма состоится 7 ноября.

Картина имеет все шансы стать одной из любимых у зрителей. В ней будет много драмы, эмоций и любви. Режиссер погрузит всех в атмосферу 30-х годов. Уже сейчас можно посмотреть трейлер фильма.

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