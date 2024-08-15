Актер из фильма «Плюмбум, или Опасная игра» Антон Андросов травмировал голову, упав на улице

Накануне стало известно, что Антон Андросов был госпитализирован. Он упал прямо на улице и некоторое время не приходил в себя. Потом актер очнулся, но не смог вспомнить, что с ним было. Его доставили в больницу.
Врачи у него нашли только небольшую рану на голове. После этого артист уехал из больницы. Он заверил, что очень занят на работе. По данным «МК», в настоящее время Андросов трудится координатором практики врачей.
Напомним, что актер прославился, когда снялся в культовом фильме
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