Актер из фильма «Плюмбум, или Опасная игра» Антон Андросов травмировал голову, упав на улице

Накануне стало известно, что Антон Андросов был госпитализирован. Он упал прямо на улице и некоторое время не приходил в себя. Потом актер очнулся, но не смог вспомнить, что с ним было. Его доставили в больницу.

Врачи у него нашли только небольшую рану на голове. После этого артист уехал из больницы. Он заверил, что очень занят на работе. По данным «МК», в настоящее время Андросов трудится координатором практики врачей.

Напомним, что актер прославился, когда снялся в культовом фильме Карена Шахназарова «Плюмбум, или Опасная игра». В его копилке у него есть еще несколько картин. Но с 2000 года Андросов перестал сниматься в кино. 54-летний актер ведет закрытый образ жизни. Его не увидишь ни на премиях, ни на красных дорожках.