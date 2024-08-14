Данила Якушев возглавит спецотдел под прикрытием брачного агентства в сериале «Блонды»

14 августа поступила информация о завершении съемок сериала «Блонды». В этом проекте зрители увидят работу секретного спецотдела, который действует под прикрытием брачного агентства. Главные роли в этом детективном сериале исполнили Данила Якушев , Анна Богомолова, Дарья Ленда и Марина Гончарова.

Согласно сюжету, в Санкт-Петербурге был сформирован секретный спецотдел, действующий под видом брачного агентства «Блонды». Цель этого подразделения — раскрытие сложных дел. Руководит отделом опытный следователь Смолов, вместе с которым работают три девушки с различными характерами и навыками. Среди них — бывшая сотрудница следственного комитета Киселева, любительница гороскопов Горская и бескомпромиссная Бойко, владеющая боевыми искусствами. Им предстоит не только ловить преступников, но и учиться работать в команде.

Съемки проекта проходили в культурной столице. Премьера детективного сериала «Блонды» состоится на телеканале ТВ-3 в новом телесезоне. Напомним, что в последнее время криминальные истории часто демонстрируют в кино. У зрителей есть особый интерес к подобным сериалам, так как за развитием сюжета интересно наблюдать, а развязку сложно предугадать.

Новый телевизионный сезон обещает быть насыщенным на новинки, поэтому зрители смогут увлекательно провести время.