Сериал «Гадалка» попал в Книгу рекордов России как самый длинный мистический проект

Сериал «Гадалка», который успел стать культовым, получил признание в Книге рекордов России. Его удостоили награды в номинации «Наибольшее количество эпизодов сериала в мистическом жанре, вышедших в эфир на телеканале». Отметим, что на момент вручения вышла уже 1681 серия «Гадалки».

Инга Кощавцева, занимающая пост директора программного департамента телеканала ТВ-3, отметила, что проект «Гадалка» стартовал на канале в 2012 году и сразу завоевал любовь зрителей. По ее словам, в течение многих лет «Гадалка» является хитом дневного эфира. Она подчеркнула, что истории, рассказанные в сериале, заставляют задуматься о справедливости и о том, что даже если мы не сталкиваемся с чудесами в повседневной жизни, мы все равно следуем ритуалам и приметам.

Добавим, что сериал «Гадалка» рассказывает о трех женщинах, обладающих сверхъестественными способностями. Они помогают людям найти ответы на самые сокровенные вопросы. Каждая из гадалок обладает своим уникальным даром: Таисия Недзвецкая — «рыжая» гадалка , Виктория Железнова — «белая» гадалка и Анна Паладий — гадалка, использующая силы четырех стихий.

Напомним, что за последние два года отечественное кино стало более востребованным. Практически каждый месяц бьются рекорды по сборам в кинотеатрах. А мистические картины пользуются особой любовью у публики.