Не только Роман Попов: кто из звезд сейчас сражается с раком

Актер Роман Попов, известный по сериалу “Полицейский с Рублевки", сообщил о рецидиве рака, который диагностирован спустя семь лет после первого обнаружения болезни.

На этот раз онкологическое заболевание вызвало осложнения. И Роман готовится к прохождению химиотерапии.

Впервые рак был диагностирован у Попова в 2018 году. У актера обнаружили астроцитому третьей степени.

После сложной и дорогостоящей операции, а также продолжительного периода реабилитации и противосудорожной терапии ему удалось добиться ремиссии. И в 2021 году актер прекратил лечение.

Однако в 2025 году болезнь вернулась, но уже в ином проявлении.

Роман Попов не единственный из публичных людей, кто сегодня сражается с раком. А кто еще?

Сабина Пантус

В прошлом году этот недуг поразил профайлера и ведущую Сабину Пантус. Посты о сражении с болезнью она публиковала в соцсетях.

Выступая в эфире программы “Звезды сошлись” на НТВ, Сабина рассказала, что первоначально приняла рак за ангину.

В мае прошлого года у нее сильно заболело горло. И Пантус посчитала, что это обострение хронической ангины, от которой она страдала с детства. Профайлер пыталась лечиться самостоятельно, но это не приносило облегчения.