Не только Роман Попов: кто из звезд сейчас сражается с раком

Актер Роман Попов, известный по сериалу “Полицейский с Рублевки", сообщил о рецидиве рака, который диагностирован спустя семь лет после первого обнаружения болезни.
На этот раз онкологическое заболевание вызвало осложнения. И Роман готовится к прохождению химиотерапии.
Впервые рак был диагностирован у Попова в 2018 году. У актера обнаружили астроцитому третьей степени.
После сложной и дорогостоящей операции, а также продолжительного периода реабилитации и противосудорожной терапии ему удалось добиться ремиссии. И в 2021 году актер прекратил лечение.
Однако в 2025 году болезнь вернулась, но уже в ином проявлении.
Роман Попов не единственный из публичных людей, кто сегодня сражается с раком. А кто еще?
Сабина Пантус
В прошлом году этот недуг поразил профайлера и ведущую Сабину Пантус. Посты о сражении с болезнью она публиковала в соцсетях.
Выступая в эфире программы “Звезды сошлись” на НТВ, Сабина рассказала, что первоначально приняла рак за ангину.
В мае прошлого года у нее сильно заболело горло. И Пантус посчитала, что это обострение хронической ангины, от которой она страдала с детства. Профайлер пыталась лечиться самостоятельно, но это не приносило облегчения.
Сабина Пантус. Фото: кадр из программы "На самом деле"
Позже Сабина обратилась к врачу, который назначил антибиотики. Однако после месяца лечения и проведенного обследования выяснилось, что у нее плоскоклеточный рак третьей стадии, первичная опухоль которого располагалась в миндалине.
Пантус перенесла несколько операций и курсы химиотерапии, столкнувшись с серьезными физическими и эмоциональными трудностями.
Сабина Пантус прошла через две сложные операции, пять курсов химиотерапии и длительный период реабилитации.
В настоящее время она находится в ремиссии. Результаты обследования, проведенного в апреле, показали отсутствие раковых клеток в ее организме.
Борис Корчевников
В 2015 году телеведущий Борис Корчевников узнал о страшном диагнозе: опухоли головного мозга. Опухоль была доброкачественной, но операция, затронувшая слуховой нерв, привела к потере слуха.
В 2022 году стало известно о новом хирургическом вмешательстве. Год спустя появилась информация, что Корчевников больше не может вести передачи без специального оборудования, которое расшифровывает речь говорящих. Об этом, в частности, рассказал Виталий Гогунский, гость одной из передач.
Борис Корчевников. Фото: кадр из программы "Жизнь и судьба"
Сам Борис объяснял потерю слуха перенесенным в детстве менингитом. В 2024 году в интервью телеведущий рассказал, что ежедневно молится о своем выздоровлении.
Александр Буйнов
Певец Александр Буйнов столкнулся с онкологическим заболеванием — раком предстательной железы — почти 20 лет назад. Об этом сообщал телеграм-канал
Артист прошел курс лечения, не отменяя при этом запланированные выступления. Отмечалось, что врачи иногда делали ему уколы перед выходом на сцену. В 2011 году Буйнов сообщил об излечении от рака.
Однако в 2015 году появилась информация о возвращении болезни. СМИ писали, что Буйнов обратился в больницу с подозрением на рецидив. Но жена певца, Елена, опровергла эти сведения.
"Что за глупости пишут! Саша сейчас со мной смотрит телевизор и смеется над этими сплетнями", — сказала тогда она.
Александр Буйнов. Фото: Global Look Press
В 2023 году у Буйнова снова возникли проблемы со здоровьем. Это стало заметно после того, как артиста увидели хромающим за кулисами новогоднего концерта. Жена исполнителя снова успокоила общественность, заявив, что с ним все хорошо.
Оказалось, что в том же 2023 году у певца начались побочные эффекты от дорогих лекарств. У него нарушилось кровообращение в мозге, появились головокружения и потери сознания. Однажды он упал с велосипеда и разбил голову.
Медики временно отменили гормонотерапию, что привело к прогрессированию заболевания. Через несколько месяцев врачи решили возобновить лечение.
По имеющимся данным, артист лечится дорогим препаратом стоимостью 150 тысяч рублей. Буйнов получает эти лекарства бесплатно по льготной программе.
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин
У одной из самых известных супружеских пар российского шоу-бизнеса, Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина, диагностировано одно и то же заболевание — рак кожи. В 2014 году Наталья заметила странное пятно на ноге. А вскоре подобное появилось и на лице у Виктора.
Сначала Виктор Рыбин попытался избавиться от дефекта с помощью лазерного удаления, но новообразование вернулось. Тогда артисты поняли, что столкнулись с серьезной проблемой.
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин. Фото: Global Look Press
После прохождения всех необходимых анализов был поставлен страшный диагноз: базальноклеточный рак кожи. Артисты всегда любили загорать и часто посещали солярии, при этом редко используя средства защиты для кожи.
Семейная пара прошла длительное совместное лечение. Их состояние улучшилось, хотя о полном выздоровлении говорить пока рано.
Теперь Рыбин и Сенчукова регулярно проходят обследования и стараются избегать пребывания на солнце.
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