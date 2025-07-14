Наследство Юрия Мороза: квартира в Москве и роскошный дом в Подмосковье

Ушел из жизни знаменитый режиссер Юрий Мороз. Причиной его смерти стал рак поджелудочной железы.

Последние годы Юрий Павлович был счастлив в браке с актрисой Викторией Исаковой. Режиссер был старше своей молодой жены на 20 лет.

Несмотря на такую значительную разницу, супруги признавались, что они мыслят в одной системе координат. А еще их объединяла любовь к домашнему уюту.

Счастье в Глуши

У пары есть квартира в Москве. Кроме того, одно время семья ездила в дом в Псковской области, в деревне с символичным названием Глушь. Там режиссер жил вместе с Мариной Левтовой, трагически погибшей в 2000 году.

"Так исторически сложилось, что я туда езжу больше 20 лет. Там выросла и начала ходить Дашка", — отмечал Юрий Павлович в интервью "Московскому комсомольцу".

Как шутил Юрий Мороз в том же интервью, в этом месте постоянно шло строительство. Как-то раз они даже построили туалет вместе со Станиславом Дужниковым.