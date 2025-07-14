Наследство Юрия Мороза: квартира в Москве и роскошный дом в Подмосковье

Ушел из жизни знаменитый режиссер Юрий Мороз. Причиной его смерти стал рак поджелудочной железы.
Последние годы Юрий Павлович был счастлив в браке с актрисой Викторией Исаковой. Режиссер был старше своей молодой жены на 20 лет.
Несмотря на такую значительную разницу, супруги признавались, что они мыслят в одной системе координат. А еще их объединяла любовь к домашнему уюту.
Счастье в Глуши
У пары есть квартира в Москве. Кроме того, одно время семья ездила в дом в Псковской области, в деревне с символичным названием Глушь. Там режиссер жил вместе с Мариной Левтовой, трагически погибшей в 2000 году.
"Так исторически сложилось, что я туда езжу больше 20 лет. Там выросла и начала ходить Дашка", — отмечал Юрий Павлович в интервью "Московскому комсомольцу".
Как шутил Юрий Мороз в том же интервью, в этом месте постоянно шло строительство. Как-то раз они даже построили туалет вместе со Станиславом Дужниковым.
"Но однажды туалет под Стасом разрушился, — рассказывала Виктория Исакова. — Слава Богу, Стас остался жив и с ним все в порядке. Но после этого построили на месте туалета такие хоромы, что мечтаем повесить там книжные полки".
Юрий Мороз. Фото: Global Look Press
Дом в Подмосковье
Но потом Юрий Мороз и Виктория Исакова решили перебраться в Подмосковье. Поселились в большом и добротном доме.
Судя по фотографиям и видео из соцсетей, особняк пары обставлен весьма роскошно.
В доме высокие потолки, полы из натурального дерева, а в интерьере преобладают светлые тона. В гостиной есть действующий камин, а стены украшены картинами.
Также в доме можно увидеть старинный граммофон и коллекцию пластинок. Виктория Исакова любит классическую музыку.
А вот кухню артистка практически не показывала в соцсетях. В одном из своих интервью она признавалась, что терпеть не может уборку, готовку и прочие бытовые обязанности.
Но особого внимания заслуживает просторный приусадебный участок с ухоженным газоном. На нем росло немало хвойных деревьев. Дом творческой четы вообще практически утопал в зелени.
Актриса и ее муж любили устраивать посиделки на свежем воздухе.
Теперь дом опустеет…
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