Звезда сериала 'Волчий берег' Евгений Широков: "Любая травма может сделать человека сильнее, если уметь выйти победителем"

Роли силовиков буквально липнут к Евгению Ширикову: зрители отлично помнят артиста по ярким образам в сериалах "Мосгаз" 18+, Чикатило" 18+, Золотая кровь» 12+ и многих других. А ведь начинал артист с мюзиклов! Что поделать - типажность все еще очень многое решает в российском кино.

Мягкая харизма располагающего и сильного мужчины практически не оставляет продюсерам шансов - такой точно должен играть героя, на которого можно положиться. Тем не менее создавать образы кондовых положительных милиционеров формата Пал Палыча Знаменского актер не стремится.

В каждом характере Евгений нащупывает несколько слоев и старается дать широкую палитру чувств и переживаний. Сериал «Волчий берег» 16+ (НТВ) исключением не стал - в остросюжетном детективе Шириков сыграл капитана полиции Новикова, раздираемого противоречиями: с одной стороны, он хочет найти исчезнувшую невесту и скорее поквитаться со злодеями, с другой - старается оставаться в рамках правосудия, не забывая про разум и прагматику.

- Евгений, в описании сериала есть цитата про дуализм вашего персонажа. Как будто в нем уживаются два человека. Расшифруете?

- Виктор Новиков идет мстить. Он ищет погибшую невесту, поэтому движут им прежде всего эмоции, а не рассудок, как должно быть у профессионала. Поэтому внутри происходит борьба. И ему приходится меняться, становиться более прагматичным, действовать согласно логике.

При этом Новиков, приехавший из Москвы, сталкивается с тем, что в Рыбном, где развиваются события, есть свои правила, законы, порядки и нужно уметь их понимать и принимать. Только через некоторое время, слушая наставления напарника Казанцева (Евгений Дятлов), мой герой начинает меняться и чувствовать специфику службы и места расследования.

В любой ситуации, учит его старший товарищ, нужно оставаться человеком. И быть человечнее по отношению к окружающим. Новиков поначалу относится к людям с неким пренебрежением, что ли.