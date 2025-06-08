Звезда сериала 'Волчий берег' Евгений Широков: "Любая травма может сделать человека сильнее, если уметь выйти победителем"

Роли силовиков буквально липнут к Евгению Ширикову: зрители отлично помнят артиста по ярким образам в сериалах "Мосгаз" 18+, Чикатило" 18+, Золотая кровь» 12+ и многих других. А ведь начинал артист с мюзиклов! Что поделать - типажность все еще очень многое решает в российском кино.
Мягкая харизма располагающего и сильного мужчины практически не оставляет продюсерам шансов - такой точно должен играть героя, на которого можно положиться. Тем не менее создавать образы кондовых положительных милиционеров формата Пал Палыча Знаменского актер не стремится.
В каждом характере Евгений нащупывает несколько слоев и старается дать широкую палитру чувств и переживаний. Сериал «Волчий берег» 16+ (НТВ) исключением не стал - в остросюжетном детективе Шириков сыграл капитана полиции Новикова, раздираемого противоречиями: с одной стороны, он хочет найти исчезнувшую невесту и скорее поквитаться со злодеями, с другой - старается оставаться в рамках правосудия, не забывая про разум и прагматику.
- Евгений, в описании сериала есть цитата про дуализм вашего персонажа. Как будто в нем уживаются два человека. Расшифруете?
- Виктор Новиков идет мстить. Он ищет погибшую невесту, поэтому движут им прежде всего эмоции, а не рассудок, как должно быть у профессионала. Поэтому внутри происходит борьба. И ему приходится меняться, становиться более прагматичным, действовать согласно логике.
При этом Новиков, приехавший из Москвы, сталкивается с тем, что в Рыбном, где развиваются события, есть свои правила, законы, порядки и нужно уметь их понимать и принимать. Только через некоторое время, слушая наставления напарника Казанцева (Евгений Дятлов), мой герой начинает меняться и чувствовать специфику службы и места расследования.
В любой ситуации, учит его старший товарищ, нужно оставаться человеком. И быть человечнее по отношению к окружающим. Новиков поначалу относится к людям с неким пренебрежением, что ли.
Проницательный майор КГБ Горюнов в «Чикатило». Фото: кадр из фильма
- Снисходительно.
- Да, именно так. Он считает себя умнее и профессиональнее других. Считает, что знает, как найти преступника. И поскольку капитан - молодой и горячий, еще не умеет держать эмоции внутри, в нем это вскипает и выплескивается наружу. Только ближе к финалу в нем происходят метаморфозы.
- Рабочее название проекта - «Медвежий угол». Снимали действительно в глуши? Что запомнилось особенно?
- Часть съемок была в Подмосковье. Планировалась Карелия, причем на границе с Финляндией. Но потом планы изменились, и основная часть работы прошла в Вологодской области, по сути в моих родных местах. Мы снимали на водохранилище под Череповцом, что выглядело весьма убедительно и красноречиво, учитывая, что по сценарию действие происходит в Псковской области. Местность, водоемы, леса очень схожие.
Мне сниматься там было приятно. Земляки были рады видеть меня - повидался с родней, друзьями детства, поклонниками. Нечасто такое случается. Больше всего запомнилось, как все отдавались съемочному процессу - все работало как единый механизм. Что случается не всегда. Баланс саспенса и экшена, как мне видится, нам удалось сделать в идеальных пропорциях.
«У каждого своя правда»
- В одном из ваших предыдущих проектов, как вы рассказывали, прямо в сценарий были включены эпизоды вашей реальной биографии. Как здесь? От чего отталкивались?
- Здесь из моей биографии не было, но в голове, создавая образ, я всегда держал роман «Граф Монте-Кристо».
- Неожиданно.
- Да, потому что я в Театре музыкальной комедии больше восьми лет играл Эдмона Дантеса. И вот мне показалось, что Новиков внутренне напоминает этого героя - сначала он кипел от ярости, будучи заключенным в замке, а потом, поняв, что месть подается холодной, изменил себя и жизнь. Так вот и внутри моего капитана - сопротивление идет, на которое еще накладывается влияние опытного майора в исполнении Евгения Дятлова. По сути, они учатся друг у друга - у каждого своя правда. И свежий взгляд Новикова тоже дает результат. В этом смысле удачно дополняют друг друга.
- Прямо как у Жеглова и Шарапова! Глубоко разобрали - прямо как сценарист. Кстати, вы же еще и пишете материал, и снимаете. Есть что в работе прямо сейчас?
- Да, мы готовим проект под названием «Позывной «Аскет» с соавтором и партнером по «Восьмой студии» Евгением Татаровым - с ним же мы создавали сериал «Панчер» 16+ (где как раз и были фрагменты биографии актера. - Авт.). Выиграли грант Минкульта и теперь будем снимать полнометражный фильм.
Хочется вкладываться в патриотическое воспитание молодежи - в здоровом смысле. Наша история посвящена теракту, который предотвращает бывший спецназовец, работающий после серьезной контузии охранником на заводе стратегического значения. На самом деле это драма отца и дочери, на фоне чего и происходят события.
Мятежный капитан Новиков в «Волчьем береге». Фото: кадр из фильма
- Тема отношений с родителями для вас особенно чувствительная и непростая. Можете уже сейчас оценить, детство в интернате травмировало или закалило?
- Я могу сказать, что и то и другое (мама артиста ушла, когда Евгению было 5 лет, вскоре не стало и отца. - Авт.), если быть честным. Любая травма может сделать человека сильнее, если правильно выйти из этой ситуации. Нужно не позволить этому опыту сломать себя. Уметь остаться победителем. Я прорабатывал и продолжаю прорабатывать эти моменты в сценариях. В каждом герое, которого играю, есть частичка этого опыта. И все это сформировало меня тем, кем я стал сейчас. Да, я благодарен той школе жизни (интернату): она была сложной, но интересной - дала понимание, как правильно поступать в жизни, и позволила сформировать собственную философию.
- И все же вряд ли можно закрыть эту тему навсегда. Родители приходят к вам в том или ином виде? Или вы к ним? Во снах, в текстах.
- Конечно. В том же «Панчере» мать героя на кладбище, с которой он говорит, - это отсылка к моей родной маме. Снимали не ее могилу, она похоронена в Вологде, но в сценарии этот момент я прописал. Очень хотел это сделать - диалог с мамой на могиле.
Всех, конечно, и всегда вспоминаю. Брат ведь у меня тоже рано ушел. Остались только мы с сестрой. И пока мы помним родных, они всегда будут с нами. Всегда нужно чтить и уважать близких, особенно родителей.
«Работаю над ошибками»
- Как повлияли обстоятельства вашего воспитания на ваш родительский подход? Вы трепетный папа или наоборот?
- Я стараюсь быть гибким: строгим, но мягким, когда это необходимо. Бываю жестковат, что поделать - школу жизни никуда не спрятать. Но со временем меня, можно сказать, обтесали (смеется) - образование, чтение, - вот, стал интеллигентным человеком вроде бы. Самое интересное, что до сих пор зачастую учусь у детей сам: работаю над ошибками и по заветам князя Мышкина разговариваю с ними как со взрослыми, а не свысока.
- Какими вообще растут сыновья? Что им интересно?
- Компьютерные вещи любят. Матвей и Даниил увлекаются единоборствами - карате. Играют в шахматы, особенно старший - он и компьютерные игры создавать хочет! Уже три года ходят в театральный кружок, играют в спектаклях, даже Гран-при брали - и хорошо. Наверно, могли бы пойти в артисты. При этом разные - старший больше интроверт, младший, наоборот, экстраверт. Что будет дальше? Посмотрим. Если выберут этот тернистый путь, нашу профессию, отговаривать не буду (смеется). Каждому родителю хочется лучшей доли для детей.
- Лето подобралось незаметно. И вот уже июнь на дворе. Есть ли программа максимум на теплые деньки? Или хотя бы мечты по этой теме?
- Летом предстоит работа - съемки. У артистов лето - жаркий сезон. С семьей хотим съездить в Белоруссию: Минск, Брест, покататься по стране. По пути заехать в Смоленск. Посмотреть красоты. В общем, внутренний туризм. Если говорить про особенно любимые места, то Казань, у тещи (смеется) и Санкт-Петербург - там я учился, там я отдыхаю. И, конечно, родная Вологда. Есть там замечательное место: дом купчихи Ершовой (отель в центре города. - Авт.), куда всегда приезжаешь как домой. Тепло и уютно. Всегда приятно возвращаться в родные места.
«Волчий берег» 16+
Пн. - пт./20.00