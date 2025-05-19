Раскрыт пол ребенка Давы и Мари Краймбрери

Дава и Мари Краймбрери буквально пару часов назад объявили радостную новость о рождении ребенка. Сами супруги не раскрыли пол малыша. Эта важная деталь стала известна благодаря заявлению матери шоумена.

Анна Манукян разместила трогательное фото, на котором ее невестка Мари была запечатлена в родблоке. Над женой хлопотал Давид Манукян. Женщина поблагодарила пару за то, что они осчастливили ее появлением малыша.

«Мои бесценные, мои любимки, спасибо Богу, что вы есть в моей жизни. Давид, Мари и сеньорита-вкусняшка», — приводит starhit слова Анны Манукян.

Так, стало известно, что Мари родила от Давида Манукяна дочку. Пока новоиспеченные родители предпочитают сохранять интригу относительно имени малышки.

"Теперь нас трое. Твое появление — это самый лучший день в нашей жизни. Когда мы смотрим на тебя, кажется, что в мире больше нет ничего невозможного. Оказывается, мы умеем любить еще сильнее. Вот так. Безусловно. Тихо. На весь мир", - отметил Давид Манукян.

Мари Краймбрери рожала в России. Она отдала предпочтение клиническому госпиталю "Лапина". Здесь рожали многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Дава уже забрал жену и дочку домой. Их выписали и роддома.