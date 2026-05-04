Виталий Гогунский об интервью с Ксенией Собчак: «Провоцировала диалог, как ей нужно»

4 мая на ТНТ выходит комедийный сериал «Кузя. Путь к успеху». В нем герой Виталия Гогунского, знаменитый Кузя из «Универа», возвращается к зрителям и объясняет, как он из обычного жителя Агаповки превратился в пельменного короля.
В интервью Teleprogramma.org Виталий Гогунский подробно рассказал, как заново входил в образ, и почему считает нового Кузю другим человеком, вспомнил съемки без связи и с коровами на площадке, объяснил, как искал разницу между «деревенским» и «деловым» Кузей.
И отдельно прокомментировал резонанс после разговора с Ксенией Собчак.
Виталий Гогунский: «Кузя похож на Дональда Трампа»
- ТНТ запускает сериал «Кузя. Путь к успеху». Какая у вас была первая мысль, когда узнали об этом? Думали ли вы сами когда-нибудь о таком спин-оффе про своего героя?
- У меня было легкое волнение перед тем, как я возвращался к образу Кузи. И он, с одной стороны, тот же, но и, как и все люди, Кузя поменялся. Человек не стоит на месте, мы меняемся каждый день.
И поэтому мне было интересно снова вернуться к сериалу. Я бы сказал, что испытывал и радость, и ностальгию.
Я пока не видел наш сериал полностью, но я полностью доверяю всей команде и думаю, что это будет один из самых смешных сериалов на телевидении. Потому что все для этого есть. Основа, конечно, - это сценарий, об этом знают все профессионалы кино.
Есть три закона успешного кино: это сценарий, второй — сценарий, третий — сценарий. Понятно, что в современном мире еще деньги. Но сценарий у нас точно один из самых смешных, если не сказать самый смешной, который я читал.
Я с нетерпением жду выхода проекта. Я хочу его смотреть, потому что на площадке была магия. Весь актерский состав — это магия. Кастинг просто какой-то фантастический. Не обошлось без помощи высших сил.
Конечно, это и благословение руководства «Газпром-Медиа», и Вячеслава Дусмухаметова, и Тины Канделаки, которая во многом способствовала моему возвращению к роли Кузи. Это с ее легкой руки, скажем так, я вернулся к этой роли.
Пока все идет так, как должен идти тот проект, который имеет все шансы стать народным и полюбиться миллионам. У нас, напомню, все-таки другая вселенная. Это хоть и Кузя, но это не совсем «Универ».
- Есть ли у вас знакомые бизнесмены, хоть чем-то напоминающие Кузю? Например, они поднялись с нуля. Вдохновлялись ли вы каким-то конкретным образом предпринимателя?
- Да, такие ребята есть. Но вообще, знаете, Кузя похож на Дональда Трампа! Такой же танк. Хорошо, что появилась Аллочка и вернула его к истокам, вернула любовь в его сердце. Это если говорить именно про «Универ».
Потому что в «Пути к успеху» он еще не олигарх. Он напоминает былинного русского героя, у которого пока ничего нет, он бессеребренник. У него нет коммерческих мотивов, он двигается исключительно благодаря тому, что в него поверил народ, для него это самое главное.
Поэтому он в первой серии стал председателем колхоза. В этот момент ему даже мама родная говорит: «Я тебя родила, я знаю, что ты не справишься». Но Кузя решает доказать, что он справится, и в этот момент он еще не мыслит как бизнесмен.
Фото: кадр из сериала «Кузя. Путь к успеху»
Виталий Гогунский: «Мы еле втащили в кадр нужную корову»
- По сюжету нового сериала «Кузя. Путь к успеху» ваш герой возвращается в родную Агаповку. А какие у вас отношения с деревней? Есть ли у вас дача? Любите ли вы проводить время на природе?
- Я живу за городом и вообще очень люблю провинцию, я же сам из провинции. И люблю природу. Восстанавливаюсь только на природе.
Езжу в Николо-Шартомский монастырь, у меня есть друзья, которые там живут неподалеку, на благословенной земле построили дома. Это Шуя, это Ивановская область, там живет отец Александр, настоятель монастыря.
Мне нравится этот путь: Владимир, Суздаль, Иваново, Шуя. Очень люблю эти места. Это такая Россия-Россия, где вкусная кухня, добрые, прекрасные люди, волшебная природа. Наше настоящее богатство.
Конечно, мегаполис меня как молодого человека, как любого приехавшего в большой город, тоже мог захватить. Но сейчас я смотрю на мегаполис исключительно как на выставку достижений народного хозяйства, как на центр принятия решений, центр взаимодействия с людьми на высоком уровне. А жить и отдыхать я бы хотел только в деревне, только на природе.
- Мы знаем, что в новом сериале будут сцены с коровами. Расскажите, пожалуйста, снимались ли вы с настоящими животными, как все прошло?
- Это было очень забавно! Я сразу сказал, что корова, которую нам привели, стоять не будет. И после разных приключений на съемки привели ту старую корову, на которую я сразу показал и сказал, что она точно справится.
А за молодой коровой, с которой сняли пару дублей уже, наш исполнительный продюсер, и художник, и постановщик — в общем, все — потом бежали, чтобы ее вернуть.
А она бежала еще сильнее от них. Я смеялся, ну а время уходит, солнце уходит, и вообще-то это реальные потери… Животные — это же не люди. Человеку сказал — он стоит. А корова не стоит. Если она не проходила курсы у Запашных в цирке, то корова не слушает команды.
В общем, мы еле в кадр втащили нужную корову. Но зато потом стояли с ней, поили ее водой, гладили, мыли, и она реально как памятник простояла рядом всю смену, за что ей огромное спасибо.
Фото: кадр из сериала «Кузя. Путь к успеху»
Виталий Гогунский: «Теперь фамилия Гогунский стоит денег»
- В прошлом году вы дали два громких интервью, где обсуждали отношение к женщинам. Одно из них было — Ксении Собчак. Не жалеете ли, что пошли тогда к Ксении и вообще говорили на эту тему?
- После интервью с Ксенией Анатольевной — не буду сейчас греметь фамилиями, но упомяну — какие уважаемые люди позвонили мне и захотели просто со мной познакомиться и пообщаться! С уважением приехали. Причем люди из разных сфер абсолютно.
Потому что они понимают: я говорил в этих интервью не обо всех, я говорил исключительно о себе и о своей жизни, о своем опыте. Мне задали вопрос: какую ты видишь женщину в будущем рядом с собой? Я сказал: только в хорошем настроении. Это вырвали из контекста.
Только один человек правильно разложил эту историю, объяснил, что, если женщина тебя встречает в плохом настроении, значит, она не соскучилась и не любит тебя, и это конец. А если женщина тебя не любит — ну зачем с этой женщиной продолжать жизнь? Все же очень просто. И, понятно, мои слова вырвали из контекста, раздули.
Понятно и то, что Ксения Анатольевна — профессиональный журналист. Она провоцировала диалог, как ей нужно, чтобы человек сказал что-то неточное, чтобы это вызвало еще большую волну внимания, популярности и хейта. Не бывает популярности без хейта, к сожалению.
Но Ксения Анатольевна за камерой сказала, что очень рада была познакомиться, и сказала мне, что надо быть посмелее. Она выполняла свою работу как журналист, но по-человечески она меня поняла и прониклась моей историей.
У нас даже с ней сейчас идет небольшая дружеская переписка. Во-первых, она культурный человек, было с ней интересно поговорить за кадром о культуре.
А слова в современном мире, а сейчас к тому же с приходом ИИ, можно переврать, и вообще будет непонятно, кто и что говорит. Поэтому надо смотреть конкретно, что сейчас происходит в жизни человека, как, где и с кем он живет.
Как пела Шапокляк: хорошими делами прославиться нельзя. Когда про тебя вкидывают негативную информацию, вызывают этим ажиотаж…
Я хочу обратиться к людям, которые просто поддались вырванным из контекста фразам: где хотя бы одно слово, которым я унизил достоинство человека, которым я унизил достоинство женщины? Вы хоть одно слово можете привести в пример? Такого нет! Потому что на мне хайпуют.
Но я не то что не жалею, я рад. После выхода интервью мой директор мне позвонил и поздравил меня, сказал: теперь фамилия Гогунский стоит денег.
А те, кто досмотрел до конца, а не просто был в своих иллюзиях и судил меня по себе, понял, о чем была вообще история. И поняли, что я не хотел никого задеть.
