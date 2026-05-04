Виталий Гогунский об интервью с Ксенией Собчак: «Провоцировала диалог, как ей нужно»

4 мая на ТНТ выходит комедийный сериал «Кузя. Путь к успеху». В нем герой Виталия Гогунского, знаменитый Кузя из «Универа», возвращается к зрителям и объясняет, как он из обычного жителя Агаповки превратился в пельменного короля.

В интервью Teleprogramma.org Виталий Гогунский подробно рассказал, как заново входил в образ, и почему считает нового Кузю другим человеком, вспомнил съемки без связи и с коровами на площадке, объяснил, как искал разницу между «деревенским» и «деловым» Кузей.

И отдельно прокомментировал резонанс после разговора с Ксенией Собчак.

Виталий Гогунский: «Кузя похож на Дональда Трампа»

- ТНТ запускает сериал «Кузя. Путь к успеху». Какая у вас была первая мысль, когда узнали об этом? Думали ли вы сами когда-нибудь о таком спин-оффе про своего героя?

- У меня было легкое волнение перед тем, как я возвращался к образу Кузи. И он, с одной стороны, тот же, но и, как и все люди, Кузя поменялся. Человек не стоит на месте, мы меняемся каждый день.

И поэтому мне было интересно снова вернуться к сериалу. Я бы сказал, что испытывал и радость, и ностальгию.

Я пока не видел наш сериал полностью, но я полностью доверяю всей команде и думаю, что это будет один из самых смешных сериалов на телевидении. Потому что все для этого есть. Основа, конечно, - это сценарий, об этом знают все профессионалы кино.

Есть три закона успешного кино: это сценарий, второй — сценарий, третий — сценарий. Понятно, что в современном мире еще деньги. Но сценарий у нас точно один из самых смешных, если не сказать самый смешной, который я читал.

Я с нетерпением жду выхода проекта. Я хочу его смотреть, потому что на площадке была магия. Весь актерский состав — это магия. Кастинг просто какой-то фантастический. Не обошлось без помощи высших сил.

Конечно, это и благословение руководства «Газпром-Медиа», и Вячеслава Дусмухаметова, и Тины Канделаки, которая во многом способствовала моему возвращению к роли Кузи. Это с ее легкой руки, скажем так, я вернулся к этой роли.

Пока все идет так, как должен идти тот проект, который имеет все шансы стать народным и полюбиться миллионам. У нас, напомню, все-таки другая вселенная. Это хоть и Кузя, но это не совсем «Универ».

- Есть ли у вас знакомые бизнесмены, хоть чем-то напоминающие Кузю? Например, они поднялись с нуля. Вдохновлялись ли вы каким-то конкретным образом предпринимателя?

- Да, такие ребята есть. Но вообще, знаете, Кузя похож на Дональда Трампа! Такой же танк. Хорошо, что появилась Аллочка и вернула его к истокам, вернула любовь в его сердце. Это если говорить именно про «Универ».

Потому что в «Пути к успеху» он еще не олигарх. Он напоминает былинного русского героя, у которого пока ничего нет, он бессеребренник. У него нет коммерческих мотивов, он двигается исключительно благодаря тому, что в него поверил народ, для него это самое главное.

Поэтому он в первой серии стал председателем колхоза. В этот момент ему даже мама родная говорит: «Я тебя родила, я знаю, что ты не справишься». Но Кузя решает доказать, что он справится, и в этот момент он еще не мыслит как бизнесмен.