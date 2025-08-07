Виктория Дайнеко о самом необычном свидании: "Сидишь в удобном кресле и смотришь на сферу со звездами"

В онлайн-кинотеатре Kion начался показ сериала "Три сестры". Это не экранизация пьесы Антона Павловича Чехова, а самостоятельное кинопроизведение режиссера Маруси Трубниковой и креативного продюсера Александра Цыпкина. Но о Чехове нам напоминает мотивация трех девушек — в Москву, в Москву!

Ольга, Ирина и Мария мечтают перебраться из Нижнего Новгорода в столицу на деньги матери — владелицы ювелирного бизнеса Татьяны (Лариса Гузеева). Но она рушит все планы дочерей, когда привозит из отпуска любовника-массажиста (Павел Деревянко), на 20 лет моложе ее.

Однако три сестры не намерены сдаваться, а хотят вывести предполагаемого альфонса на чистую воду. Удастся ли им осуществить задуманное?

На премьере сериала побывали Виктория Дайнеко и ее муж Беркели Овезов. Они поженились в конце апреля и теперь ходят вместе на все светские мероприятия и отвечают на вопросы журналистов.

— Виктория, как вам Лариса Гузеева в роли успешной предпринимательницы?

— Прекрасный актерский состав. Я очень люблю Ларису Гузееву, несмотря на то что она меня недавно обругала на одном музыкальном шоу. Она классный человек, потрясающе красивая женщина и очень талантливая актриса. Поэтому я всегда с удовольствием смотрю ее работы. Для меня она просто идеал.

"Если люди любят друг друга, разница в возрасте не должна быть препятствием для отношений"

— По сюжету сериала "Три сестры"у героини Гузеевой молодой любовник. А как вы относитесь к разнице в возрасте?

— Конечно, иногда она имеет какое-то значение, но если люди любят друг друга, это не должно быть препятствием для отношений.

У нас c мужем разница в возрасте — целый год! (Смеется.) Но мы не обсуждаем этот вопрос.