Виктория Дайнеко о самом необычном свидании: "Сидишь в удобном кресле и смотришь на сферу со звездами"

Виктория Дайнеко с мужем. Фото: Global Look Press

На премьере сериала "Три сестры" певица рассказала, как относится к разнице в возрасте в отношениях и как проходил ее переезд в Москву.

В онлайн-кинотеатре Kion начался показ сериала "Три сестры". Это не экранизация пьесы Антона Павловича Чехова, а самостоятельное кинопроизведение режиссера Маруси Трубниковой и креативного продюсера Александра Цыпкина. Но о Чехове нам напоминает мотивация трех девушек — в Москву, в Москву!

Ольга, Ирина и Мария мечтают перебраться из Нижнего Новгорода в столицу на деньги матери — владелицы ювелирного бизнеса Татьяны (Лариса Гузеева). Но она рушит все планы дочерей, когда привозит из отпуска любовника-массажиста (Павел Деревянко), на 20 лет моложе ее.

Однако три сестры не намерены сдаваться, а хотят вывести предполагаемого альфонса на чистую воду. Удастся ли им осуществить задуманное?

На премьере сериала побывали Виктория Дайнеко и ее муж Беркели Овезов. Они поженились в конце апреля и теперь ходят вместе на все светские мероприятия и отвечают на вопросы журналистов.

— Виктория, как вам Лариса Гузеева в роли успешной предпринимательницы?

— Прекрасный актерский состав. Я очень люблю Ларису Гузееву, несмотря на то что она меня недавно обругала на одном музыкальном шоу. Она классный человек, потрясающе красивая женщина и очень талантливая актриса. Поэтому я всегда с удовольствием смотрю ее работы. Для меня она просто идеал.

"Если люди любят друг друга, разница в возрасте не должна быть препятствием для отношений"

— По сюжету сериала "Три сестры"у героини Гузеевой молодой любовник. А как вы относитесь к разнице в возрасте?

— Конечно, иногда она имеет какое-то значение, но если люди любят друг друга, это не должно быть препятствием для отношений.

У нас c мужем разница в возрасте — целый год! (Смеется.) Но мы не обсуждаем этот вопрос.

Виктория Дайнеко с мужем Беркели. Фото: онлайн-кинотеатр Kion

— Но ведь у вас были и другие отношения…

— С бывшим мужем у меня была разница семь лет, но, как видите, он уже мой бывший муж… Так что я не уверена, что дело в возрасте. Просто иногда люди друг другу не подходят. И слава Богу! Иначе у меня бы не было прекрасного Беркели.

"Мой переезд в Москву сложился очень удачно"

— Расскажите, пожалуйста, о своем самом запоминающемся свидании…

— Это было наше второе свидание с Беркели. Мы побывали в планетарии. А я никогда не была там.

Может быть, в Москве нет возможности полежать и посмотреть на небесные светила. А там ты не совсем лежишь, сидишь в удобном кресле и смотришь на сферу со звездами. Выглядит очень романтично и мило.

— Героини сериала и пьесы Чехова восклицают: в Москву, в Москву! Трудно ли дался вам переезд в столицу? Наши звезды порой рассказывают всякие ужасы, как, например, чуть ли не ночевали на вокзале. Вы не сталкивались с такими трудностями?

— Нет, мой переезд в Москву сложился очень благополучно. В связи с этим я подумала, что это настоящая судьба. Потому что когда у тебя слишком много препятствий на пути, возможно, ты идешь не той дорогой, не в ту сторону.

Поэтому я переехала очень удачно. А вскоре после переезда победила и на "Фабрике звезд".

