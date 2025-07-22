Виктория Боня сравнила себя с Иисусом: "Снова бы распяли"

Последнее время 13-летняя дочка ведущей Виктории Бони Анджелина по популярности в соцсетях практически обогнала маму. Хотя, по словам Виктории, девочка хотела бы сберечь свой маленький мирок от посторонних глаз. Правда, это не всегда получается.

Сама Виктория уже давно привыкла к обратной стороне популярности. Чего только стоят обвинения в ее адрес в том, что она не восходила на Эверест.

О дочери, покорении вершин и любимых местах Виктория Боня говорила в кулуарах фестиваля VK Fest.

"Я говорю дочери: 'Привыкай, что ты будешь узнаваемой'

- Виктория, в последнее время ваша дочь Анджелина стала очень популярна в соцсетях. Как вы сохраняете грань между популярностью и приватностью?

- Мой ребенок родился и живет во Франции. Анджелина иностранка и не ощущает эту популярность.

Я вам скажу по секрету, у Анджелины была личная соцсеть. И в какой-то момент туда начали приходить подписчики. Всего же на нее подписалось более 70 000 человек. Хотя дочка хотела, чтобы соцсеть была только для ее друзей.

Она сначала хотела блокировать подписчиков. И они даже мне писали: "Почему Анджелина меня не любит?" Но ведь дело не в том, что не любит…"

Она просто хотела сохранить свой маленький мирок в этой соцсети. Мы живем в таких камерных условиях, где Анджелина не ощущает эту популярность.

Я привела ее с собой и наблюдала за ней сегодня. Спросила у дочери: "Хочешь на автограф-сессии я пофотографируюсь одна? А она ответила, что нет, нормально". Анджелина вышла со мной на сцену, мы выходили на синюю дорожку. Конечно, она не ожидала, что мы будем сидеть на большой сцене, и нам будут задавать вопросы.

Я говорю дочери: "Привыкай, что ты будешь узнаваемой. Возможно, тебе будет дискомфортно".

Но я стараюсь быть рядом, чтобы это было мягко, а не так, чтобы я ее резко выбросила в реальность. И мол, иди. Все равно это часть жизни дочери, ее все знают с детства.

Хотя когда она была маленьким ребенком, я ее не вовлекала в свои соцсети. Редко, когда ставила ее фотографии или видео. Я позволила дочери сохранить свое детство. Считаю, что ребенок должен расти в реальной жизни и не ходила за ней с камерой.

Но сейчас Анджелина превращается в личность, которая имеет свой вкус и характер. Ей интересен московский менталитет. Ну а людям интересно наблюдать за человеком, который растет в другой стране и других условиях.