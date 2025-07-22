Виктория Боня сравнила себя с Иисусом: "Снова бы распяли"

Последнее время 13-летняя дочка ведущей Виктории Бони Анджелина по популярности в соцсетях практически обогнала маму. Хотя, по словам Виктории, девочка хотела бы сберечь свой маленький мирок от посторонних глаз. Правда, это не всегда получается.
Сама Виктория уже давно привыкла к обратной стороне популярности. Чего только стоят обвинения в ее адрес в том, что она не восходила на Эверест.
О дочери, покорении вершин и любимых местах Виктория Боня говорила в кулуарах фестиваля VK Fest.
"Я говорю дочери: 'Привыкай, что ты будешь узнаваемой'
- Виктория, в последнее время ваша дочь Анджелина стала очень популярна в соцсетях. Как вы сохраняете грань между популярностью и приватностью?
- Мой ребенок родился и живет во Франции. Анджелина иностранка и не ощущает эту популярность.
Я вам скажу по секрету, у Анджелины была личная соцсеть. И в какой-то момент туда начали приходить подписчики. Всего же на нее подписалось более 70 000 человек. Хотя дочка хотела, чтобы соцсеть была только для ее друзей.
Она сначала хотела блокировать подписчиков. И они даже мне писали: "Почему Анджелина меня не любит?" Но ведь дело не в том, что не любит…"
Она просто хотела сохранить свой маленький мирок в этой соцсети. Мы живем в таких камерных условиях, где Анджелина не ощущает эту популярность.
Я привела ее с собой и наблюдала за ней сегодня. Спросила у дочери: "Хочешь на автограф-сессии я пофотографируюсь одна? А она ответила, что нет, нормально". Анджелина вышла со мной на сцену, мы выходили на синюю дорожку. Конечно, она не ожидала, что мы будем сидеть на большой сцене, и нам будут задавать вопросы.
Я говорю дочери: "Привыкай, что ты будешь узнаваемой. Возможно, тебе будет дискомфортно".
Но я стараюсь быть рядом, чтобы это было мягко, а не так, чтобы я ее резко выбросила в реальность. И мол, иди. Все равно это часть жизни дочери, ее все знают с детства.
Хотя когда она была маленьким ребенком, я ее не вовлекала в свои соцсети. Редко, когда ставила ее фотографии или видео. Я позволила дочери сохранить свое детство. Считаю, что ребенок должен расти в реальной жизни и не ходила за ней с камерой.
Но сейчас Анджелина превращается в личность, которая имеет свой вкус и характер. Ей интересен московский менталитет. Ну а людям интересно наблюдать за человеком, который растет в другой стране и других условиях.
Виктория Боня на VK Fest. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.org
"В горах обмануть невозможно, это же альпинизм"
- Вы столкнулись с большой волной хейта. Люди писали, что вы якобы не совершали восхождение на Эверест. Что бы вы могли им ответить?
- Это не была огромная волна хейта, о которой вы говорите, а лишь несколько человек, блогеров, пытавшихся хайпануть на моем восхождении. Они снимали какие-то свои обзоры.
Но в горах обмануть невозможно, это же альпинизм. Это очень маленький круг, комьюнити.
Но такая история с обманом уже случалась. Одна девушка пошла на Эверест, но не взошла туда, а прифотошопила свою фотографию. Якобы у нее это получилось.
Ее тут же рассекретили, и ей пришлось удалить соцсети. Такая фальшь не прошла.
Вы понимаете, что команда, которая со мной шла – это целая организация, которая потеряет свои права, если кто-то вдруг будет фейково заходить на вершины. На кону у них – миллионы долларов. Представляете, в экспедицию идут десятки человек, и каждый платит большие деньги – по 60-100 000 долларов.
И никто не подпишется на то, чтобы какая-то Виктория Боня сказала: "Сделайте вид, что я взошла". Тебе никогда не дадут сертификат, что ты был на Эвересте, если ты на нем не был.
Конечно, у меня есть свои доказательства, и я вам их покажу. Когда я взошла, мы прилетели в Катманду, приходит человек и говорит: "Нам нужна фотография, где ты на Эвересте". Это для того, чтобы получить сертификат.
Ну я и даю ему этот снимок. А он мне говорит: "Если человек в очках и маске, мы не можем получить документ. У вас есть фото без очков и маски?"
Слава Богу, у меня было видео. Я сделала с него скрин, и он сказал: "Это подойдет".
Понятно, что на снимке может быть кто угодно. Но когда вокруг лица висит лед, это конденсат, когда ты идешь долгие-долгие часы. Да и потом вы, наверное, видели момент, когда я пела: "Облака, белогривые лошадки".
Это узнаваемое место, сзади меня – гора Лоцци высотой 8 500 метров. Альпинисты о ней знают.
Но всегда найдется тот, кто будет обесценивать твои результаты и говорить о том, что ты этого не делала. Это все вранье. Однако это нормально.
Знаете, с чем я это сравнила? Если бы Иисус сегодня спустился бы с небес, его бы снова распяли. Пусть это такое сравнение… Люди не хотят ни во что верить, они живут в своем мире. И в их мир это не вмещается.
Как это так? Какая-то Виктория Боня взошла на Эверест. Знаете, о чем меня спрашивают чаще всего? А вы шли легкой тропой? Я спрашиваю, а где она, легкая тропа?
Там есть тропа, когда заходишь со стороны Непала, а есть со стороны Тибета. Там нет легкой тропы. Ты должен все это пройти своими ногами. И, конечно, некоторые люди теряют там и жизни, и пальцы.
Например, моей подружке ампутировали пять пальцев. Она шла через человек 10-15 сзади меня. То есть мы все встретились на этой вершине. Сфальфицировать это невозможно. И потом, никто бы не стал прикрывать меня для того, чтобы я записала какое-то видео. Ну это же бред…
У меня весь телефон в этих видео. Вы можете посмотреть всю хронологию. И потом, кому интересно, я сохранила в актуальном все свое восхождение: как ты идешь до базового лагеря, плачешь, дышишь, как у тебя сопли текут, плохо тебе или хорошо. На вершине виден каждый шаг.
Если кому-то так легче, пусть думают, как хотят. А вам я показала классную фотку.
Виктория Боня. Фото: Global Look Press
- Куда теперь дальше?
- А дальше я иду в Пакистан, на гору-убийцу. Это гора К-2. Одна из самых сложных гор в мире. И в июле следующего года я уже буду там.
- Какие места вы посещаете в первую очередь, когда приезжаете в Москву?
- Мужчины не поймут, но сразу бегу на маникюр, педикюр, к своим мастерам, чтобы сделать какие-то бьюти-процедуры. Я считаю, что Москва, а не Париж – столица красоты. В Париже нет никакой красоты.
Потом я бегу в свои любимые рестораны. Пусть это звучит пресно и банально, но всегда скучаешь по хорошей еде и сервису. Летом я не хочу уезжать из Москвы. Это самый прекрасный город, который я обожаю.
Поэтому я сижу и думаю. Может, поменять билет? Отправить обратно дочку, а самой остаться?
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