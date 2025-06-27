Дочь Виктории Бони тратит по девять тысяч рублей в день

Экс-звезда проекта "Дом-2" Виктория Боня пожаловалась на траты 13-летней дочки Анджелины Летиции. Девочка выросла в Монако. Она с детства привыкла к роскоши. Дочку Виктория родила от ирландского миллионера Алекса Смерфита. И Анджелина, по сути, станет его единственной наследницей. Других детей у Смерфита нет.

Боня удивлена тем, какие запросы предъявляет ее дочка-подросток. Ребенок тратит в день по девять тысяч рублей. На эту сумму можно было бы прокормить большую семью.

Пока Анджелина Летиция на каникулах. Она вернулась из частной лондонской школы к маме в Монако. От Виктории дочка требует крупные суммы денег на карманные расходы. Девочка предпочитает питаться фастфудом и ездит только на такси.

"Хотела пожаловаться на Анджелину, потому что ее расходы увеличились до 100 евро в день! Каждый день с карты снимает. Это очень большие расходы для 13 лет… Я вообще никогда не брала деньги у родителей", — приводит kp.ru слова Виктории.

Анджелина Летиция часто гостит и у отца. Тот балует дочь, позволяет ее тратить баснословные суммы на шопинг. Девочка не привыкла нуждаться.

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