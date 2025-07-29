Валерия: "На концерте мне вынесли жареную картошку"

Певица Валерия держит себя в идеальной форме. В одном из своих интервью артистка раскрывала свои секреты красоты. По ее словам, нужно питаться здоровой пищей, пить как можно больше воды и при этом оставаться физически активной.
При этом Валерия призналась, что не прочь вкусно поесть. Во время застолий она может позволить себе попробовать аппетитные блюда, но только маленькими порциями. А потом обязательно нужно устроить себе разгрузочный день.
Но у Валерии есть одно любимое блюдо, которое оно может не есть десятилетиями. Однако любовь к нему не проходит, нет.
Об этом певица рассказала в пресс-центре фестиваля VK Fest, куда она пришла со своим мужем и продюсером Иосифом Пригожиным. Звездные супруги ответили на вопросы журналистов.
"Альбом создавался группой музыкантов, собранных моим сыном Артемием"
— Расскажите, пожалуйста, о своем новом альбоме.
— Это моя гордость. Я действительно долго шла к этому альбому. Это была непростая история.
Возможно, вы слышали некоторые песни. Но это альбом интересен тем, что создавался группой музыкантов, собранных моим сыном Артемием.
И работали мы в так называемых музыкальных кэмпах, когда все вместе собирались, творили, сочиняли, придумывали. И мне кажется, нам действительно удалось сделать что-то такое настоящее, классное, крутое.
С одной стороны, это модное. С другой — это песни, которые надолго, а не просто треки, которые выпустил и через две недели забыл.
— Кого из молодых музыкантов вы могли бы отметить?
Иосиф Пригожин: — Я только что познакомился с новым артистом, которого продюсирует Клава Кока, но его имени не запомнил. Здесь так много кличек, погонял, имен. И я не знаю, как сказать правильно. Посмотрел выступления Элджея и Icegerbert, мне понравилось.
Валерия: — Сейчас столько новых артистов. Я даже у своих детей иногда спрашиваю: "Знаете такого-то, такого-то?" Они говорят, что нет.
Валерия и Иосиф Пригожин на VK Fest. Фото: Global Look Press
"Современный артист должен выглядеть как Валерия"
— Как, на ваш взгляд, должен выглядеть современный артист?
Иосиф Пригожин: — Как Валерия. Смотрите и берите с нее пример.
Валерия: — Соответственно стилю и жанру. Здесь нет какого-то одного рецепта, одной схемы, образца. Если человек поет классику, то должен выступать в классическом костюме, если рэп — то у него свой образ.
— Валерия, какой самый необычный подарок преподносили вам поклонники? Какие сюрпризы они вам устраивали?
— Сюрпризы делали. На концертах устраивали разные флешмобы. Удивляешься, как это спонтанно и как это все организовано. С какими-то подарками, картинками!
Однажды на концерте мне вынесли красиво упакованную, запечатанную жареную картошку. Поклонники знали, что я люблю картошку, но не ем ее, как мне кажется, десятилетиями.
И вот они решили мне сделать приятное. Конечно, Иосиф тоже это делает.
Иосиф Пригожин: — Я обожаю жареную картошку. Могу есть ее тоннами, и можно мне больше ничего не предлагать.
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