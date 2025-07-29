Валерия: "На концерте мне вынесли жареную картошку"

Певица Валерия держит себя в идеальной форме. В одном из своих интервью артистка раскрывала свои секреты красоты. По ее словам, нужно питаться здоровой пищей, пить как можно больше воды и при этом оставаться физически активной.

При этом Валерия призналась, что не прочь вкусно поесть. Во время застолий она может позволить себе попробовать аппетитные блюда, но только маленькими порциями. А потом обязательно нужно устроить себе разгрузочный день.

Но у Валерии есть одно любимое блюдо, которое оно может не есть десятилетиями. Однако любовь к нему не проходит, нет.

Об этом певица рассказала в пресс-центре фестиваля VK Fest, куда она пришла со своим мужем и продюсером Иосифом Пригожиным. Звездные супруги ответили на вопросы журналистов.

"Альбом создавался группой музыкантов, собранных моим сыном Артемием"

— Расскажите, пожалуйста, о своем новом альбоме.

— Это моя гордость. Я действительно долго шла к этому альбому. Это была непростая история.

Возможно, вы слышали некоторые песни. Но это альбом интересен тем, что создавался группой музыкантов, собранных моим сыном Артемием.

И работали мы в так называемых музыкальных кэмпах, когда все вместе собирались, творили, сочиняли, придумывали. И мне кажется, нам действительно удалось сделать что-то такое настоящее, классное, крутое.

С одной стороны, это модное. С другой — это песни, которые надолго, а не просто треки, которые выпустил и через две недели забыл.

— Кого из молодых музыкантов вы могли бы отметить?

Иосиф Пригожин: — Я только что познакомился с новым артистом, которого продюсирует Клава Кока, но его имени не запомнил. Здесь так много кличек, погонял, имен. И я не знаю, как сказать правильно. Посмотрел выступления Элджея и Icegerbert, мне понравилось.

Валерия: — Сейчас столько новых артистов. Я даже у своих детей иногда спрашиваю: "Знаете такого-то, такого-то?" Они говорят, что нет.