Пригожин — о выходке Шаляпина с Валерией на VK Fest: "Я офигел просто!"

Продюсер Иосиф Пригожин в эксклюзивной беседе с Teleprogramma. org отреагировал на демарш Прохора Шаляпина по отношению к его жене. Шоумен позволил себе взять на руки певицу Валерию на VK Fest. И это — на глазах у мужа!

Иосиф Пригожин дал оценку дерзкой выходке Прохора Шаляпина. Он рассказал, как все происходило. По какой причине Иосиф Пригожин не стал отвечать шоумену на публике? Почему сдержался?

"Я вчера был за рулем, — рассказал, как все было, Иосиф Пригожин Teleprogramma.org. — Мы приехали с Валерией на VK Fest. Я не успел выйти из машины, как он на руки Валерию взял. Я офигел просто! Я хотел ему сказать, что Валерия еще по возрасту тебе не подходит. Но не успел. Потому что уже пошли по дорожке".

Иосиф Пригожин непрозрачно намекнул на популярность Прохора Шаляпина у дам в возрасте. Свою жену Валерию продюсер таковой не считает.

Именно Иосиф Пригожин в свое время обратил внимание на Прохора Шаляпина. Тогда будущий шоумен носил другое имя. И именно Пригожин вместе с коллегой Виктором Дробышем подкинули Шаляпину идею ухаживать за пожилыми одинокими дамами. На этом поприще Прохор преуспел.

На днях он вставил шпильку в адрес своего экс-продюсера. Он назвал Пригожина вчерашним днем.

Пригожин в ответ посоветовал Шаляпину заниматься тем, чем он занимается сейчас. А не рассуждать о том, в чем он не смыслит ничего.