Участница шоу "Наша новая музыка" Leroo: ученица Долиной, бэк-вокалистка Агутина

В седьмом выпуске шоу талантов "Наша новая музыка" на Первом канале победительницей стала певица Leroo с песней "Корабли".

Подробнее о себе артистка рассказала в небольшом интервью нашему изданию.

Училась у Ларисы Долины, работала с группой "Звери"

— Почему Leroo?

— Потому что я Лера. Петрова Валерия Борисовна.

— Как начинался твой путь в музыке?

— Я родилась в Адыгее, в солнечном городе Майкопе, 23 октября 2001 года. И когда мне было три года, мама расслышала у меня талант и отвела на занятия вокалом.

Вообще, мама всегда верила в меня и поддерживала. Говорила, что все, о чем я мечтаю, можно воплотить в реальность. А ведь это самое важное — любовь и поддержка.

После школы я училась в Адыгейском республиканском колледже искусств. Затем переехала в Москву, поступила в Институт культуры, отучилась на кафедре эстрадно-джазового пения в мастерской Ларисы Долиной.

Участвовала во многих конкурсах. Я работала бэк-вокалисткой с Леонидом Агутиным, группой "Звери", Мари Краймбрери, Валерией, Ларисой Долиной. Победила в конкурсе "VK Музыка Трамплин".