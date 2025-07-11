Участница шоу "Наша новая музыка" Leroo: ученица Долиной, бэк-вокалистка Агутина

В седьмом выпуске шоу талантов "Наша новая музыка" на Первом канале победительницей стала певица Leroo с песней "Корабли".
Подробнее о себе артистка рассказала в небольшом интервью нашему изданию.
Училась у Ларисы Долины, работала с группой "Звери"
— Почему Leroo?
— Потому что я Лера. Петрова Валерия Борисовна.
— Как начинался твой путь в музыке?
— Я родилась в Адыгее, в солнечном городе Майкопе, 23 октября 2001 года. И когда мне было три года, мама расслышала у меня талант и отвела на занятия вокалом.
Вообще, мама всегда верила в меня и поддерживала. Говорила, что все, о чем я мечтаю, можно воплотить в реальность. А ведь это самое важное — любовь и поддержка.
После школы я училась в Адыгейском республиканском колледже искусств. Затем переехала в Москву, поступила в Институт культуры, отучилась на кафедре эстрадно-джазового пения в мастерской Ларисы Долиной.
Участвовала во многих конкурсах. Я работала бэк-вокалисткой с Леонидом Агутиным, группой "Звери", Мари Краймбрери, Валерией, Ларисой Долиной. Победила в конкурсе "VK Музыка Трамплин".
Певица Leroo. Фото: Александр Омельянчук
Песня о безответной любви
— Расскажи про свою музыку.
— Свои песни я начала сочинять еще в школе, но поначалу сильно сомневалась в себе, достаточно ли у меня таланта. В какой-то момент поняла, что одного вокала мне мало.
Я начала усиленно заниматься сольфеджио, брала уроки игры на фортепиано и на гитаре. Это позволило расширить музыкальные горизонты и углубить понимание того, как работает музыка в целом.
Певица Leroo. Фото: Александр Омельянчук
— О чем твоя песня "Корабли"?
— О безответной любви. В "Кораблях" используется сочетание кларнета, как в песнях Стинга, и оркестровые элементы, создающие атмосферу 80-х.
Музыка мягкая, интимная. Мне кажется, слушая эту песню, можно представить себя под дождем, танцующей в одиночестве.
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