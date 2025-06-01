Шоу "Наша новая музыка" вместо "Голоса": что известно о проекте и кто участники

Сместить с олимпа

- На сцене-е-е - Милки Мист! - объявляет ведущая Юлианна Караулова.

И в любой другой ситуации зал бы застыл в молчаливом недоумении: кто это? Но не тут. Музыкальный проект "Наша новая музыка" (Первый канал) призван сделать звезд - или хотя бы ярко зажечь - из тех, чей талант долгое время пылился в чертогах андеграунда.

Свежая кровь, новая энергия и оригинальный звук от малоизвестных, но самобытных и перспективных. И вот уже скромный Миша Тауснев, репетитор по музыке, становится ярким Milky Mist - в переводе Молочный Туман.

Стильная сцена, по углам валит пар, свет стробоскопит, камера парит над зрителями - все серьезно, почти как на выступлении Prodigy на Красной площади. Индастриал-эстетика московского завода «Компрессор» придает происходящему настоящий, пролетарский, антипопсовый шарм. Да это настоящий концерт!

По крайней мере так задумал шоу Юрий Бардаш - опытный музыкальный демиург, создатель и продюсер групп «Грибы», Quest Pistols, «Нервы» и других суперуспешных музыкантов.

- Наше время, наши смыслы, наши песни, наша реальность, наша страна, наша музыка, - пафосно заявляет он в анонсе. И добавляет: - Мы ищем новые хиты, новые имена, новых артистов, которые должны сместить с олимпа заслуженных!

Молочный Туман хоть и очень старается, но больше похож на обман. То ли переволновался, то ли живой звук сыграл плохую шутку (артисты присылают в редакцию проекта студийные, иногда вытянутые музыкальными программами песни, а на сцене - упс), но выдать бодрый рок-фолк-боевик "Люблю тебя осторожно" на полную катушку не удается. И жюри это чувствует.

Работа над ошибками