Шоу "Наша новая музыка" вместо "Голоса": что известно о проекте и кто участники

Сместить с олимпа
- На сцене-е-е - Милки Мист! - объявляет ведущая Юлианна Караулова.
И в любой другой ситуации зал бы застыл в молчаливом недоумении: кто это? Но не тут. Музыкальный проект "Наша новая музыка" (Первый канал) призван сделать звезд - или хотя бы ярко зажечь - из тех, чей талант долгое время пылился в чертогах андеграунда.
Свежая кровь, новая энергия и оригинальный звук от малоизвестных, но самобытных и перспективных. И вот уже скромный Миша Тауснев, репетитор по музыке, становится ярким Milky Mist - в переводе Молочный Туман.
Стильная сцена, по углам валит пар, свет стробоскопит, камера парит над зрителями - все серьезно, почти как на выступлении Prodigy на Красной площади. Индастриал-эстетика московского завода «Компрессор» придает происходящему настоящий, пролетарский, антипопсовый шарм. Да это настоящий концерт!
По крайней мере так задумал шоу Юрий Бардаш - опытный музыкальный демиург, создатель и продюсер групп «Грибы», Quest Pistols, «Нервы» и других суперуспешных музыкантов.
- Наше время, наши смыслы, наши песни, наша реальность, наша страна, наша музыка, - пафосно заявляет он в анонсе. И добавляет: - Мы ищем новые хиты, новые имена, новых артистов, которые должны сместить с олимпа заслуженных!
Молочный Туман хоть и очень старается, но больше похож на обман. То ли переволновался, то ли живой звук сыграл плохую шутку (артисты присылают в редакцию проекта студийные, иногда вытянутые музыкальными программами песни, а на сцене - упс), но выдать бодрый рок-фолк-боевик "Люблю тебя осторожно" на полную катушку не удается. И жюри это чувствует.
Работа над ошибками
- Сложно оценивать песню живьем, потому что в наушниках, когда артист присылает композицию, слышишь совсем другое, - объясняет казус Пашу, руководитель лейбла Black Star Павел Курьянов, принявший управление после ухода Тимати. - Если звучит прикольный голос, то внимание, конечно, обратишь. С другой стороны, мешает сложная структура песни, и припев не дает ощущения, что артист врывается.
Только на третьей части песни все "взрывается". Так что вердикт такой: голос отличный, но персонажа на сцене, наверное, я бы не запомнил - ровно спел и не остался в памяти. Говорю это без критики, а с пожеланием стать сильнее и сделать работу над ошибками.
Так проходит голосование за или против участников. Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
Если Бардаш отбирает артистов для проекта и выводит их как минимум на сцену, а как максимум - на большую орбиту, то судьи в "Нашей новой музыке" в основном для совещательно-педагогической функции. Их пятеро (Пелагея, Яна Чурикова, Пашу, радиопродюсер Диана Синицына и музыкант Арутюн Таманян, он же DJ Fargo, но состав постоянно в ротации), и у них 5 голосов, которые нужно разыграть для участника: дать или взять.
Еще 55 голосов сидят в зале - это пестрый и субъективный, что самое интересное, глас народа, представители творческих и не только профессий: педагог, тамада, редактор, искусствовед, веб-дизайнер и так далее. Итого 60 баллов на каждого разыгрывают 5 артистов за один выпуск. Кому больше дали за выступление, тот дальше и прошел. В финале сразятся 10 лучших. Главный приз: крепкое рукопожатие, всенародная слава и концерт в эфире Первого канала.
- Милки волновался, это видно, - пытается рассеять над болотом Молочный Туман ведущая «Голоса» Яна Чурикова. - Даже не знала, что это так может сказываться на голосе. Конечно, мы понимаем, что надо делать на это скидку...
Юрий Бардаш стоит с краешку и не отсвечивает. Может, волнуется сам. Может, под эфирными софитами чувствует себя не в своей тарелке. Может, это и передается артистам на сцене, кто ж его знает. Сразу после ареопага в дело вступают народные эксперты. Любители. Обычно каждую оценку профи они встречают или гулом негодования, или ликованием с подбрасыванием чепчиков в воздух.
Люся Чеботина такая серьезная, потому что состоит в жюри шоу. Фото: Юрий Феклистов/Первый канал
- Я сам из спорта, так что знаю закон: никогда не сдавайся! - поддерживает стухшего Тумана автор-исполнитель Игорь Ким. - Послушай тут все, прими и сделай по-своему. Надо чуть поработать с образом, конечно, а потом максимально зажечь!
- Да, к черту музыку, идем по магазинам! - закругляет прения Юлианна Караулова и включает голосование.
На экране появляется QR-код, который сканируют гости и выбирают "да" или "нет". Голосование не фейковое, камера крупно показывает экраны смартфонов.
И профессиональная экспертиза, и народный посев - удачное решение: это дает и обратную связь, и ощущение справедливости. В кадре есть НАШИ представители. Люди поднимают руки и получают право голоса.
Секунда зацепить внимание
- Так, стоп, у нас техническая пауза! - объявляет Ильдус Курмалеев, режиссер флагманских проектов Первого канала. После чего выбегает из режиссерской и жалуется: "Провод перегрызли. Мыши, мать их!"
Вовсе не фигура речи вынуждает сделать несколько манипуляций, и шоу продолжается.
На сцене оказывается группа GRINKEVICH - Лев Гринкевич (муж, бас-гитара) и Елизавета Гринкевич (жена, вокал). Короткое платье, носочки в сандалиях - легкий эпатаж в стиле постмодернистских клипов Сергея Шнурова поддерживает и соответствующий вокал, и текст:
Надену платие в горох
Под туфли беленький носок.
Я как магнитик на твой холодильник
Из Анапы, из Анапы.
Группа GRINKEVICH многим напомнила «Ленинград» в лучшие годы. Фото: Александр Омельянчук/Красный квадрат
И вот тут вскрывается еще одно отличие "Нашей новой музыки" от похожих проектов: даже если артист экстравагантный, над ним не насмехаются, как в той же "Конфетке". Не глумятся и не троллят.
- Вообще женщина и юмор - вещи редко совместимые, - справедливо отмечает Яна Чурикова. - Но в песне «Магнитик» вы, наоборот, даете над собой посмеяться, не боитесь этого. Это круто! В медиа есть одна секунда, чтобы зацепить внимание. И вы сработали по этой схеме.
Ведущий мероприятий по имени Тимур, выражая глас народа, согласился, что высказывание Гринкевичей в стиле позднего "Ленинграда" удалось. Но посетовал, что ребята на сцене не разнесли зрителям в зале чебуреки, как в Анапе. Пожалуй, это и правда единственное, чего не хватало в тот вечер. Впрочем, может, и наоборот - анапские пляжи временно переживают не лучшие времена. Так что все хорошо, что хорошо кончается: там, за Туманами, песню допоем.
- "Наша новая музыка" 12+
- Пятница/23.00