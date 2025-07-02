Сын Никиты Михалкова, Артем Михалков, о семейных кризисах: "Если происходят внутренние разногласия, надо расходиться"

Режиссер и актер Артем Михалков сейчас — одновременно и молодой отец, и молодой дед. Месяц назад у него родился четвертый ребенок - дочь. А в прошлом году сын Никиты Михалкова примерил на себя роль дедушки. У его старшей дочери родился сын.

О совмещении этих двух ролей Артем Михалков рассказал на премьере сериала ТНТ "Остаться друзьями". Картина повествует о семейной паре Романе (Борис Дергачев) и Анне (Анастасия Калашникова), которая вдруг решила развестись. Но, может, разрыв заставит их пересмотреть свое отношение к каким-то важным вещам? Недаром в китайском языке слово "кризис" состоит из двух иероглифов — "опасность" и "возможность".

Тему семейных кризисов мы затронули и в беседе с Артемом Михалковым. Но начался разговор со свежих новостей из его жизни.

"На самом деле май и июнь были полны всяких событий. Готовим новый проект, где я являюсь режиссером. Также у нас был фестиваль в Великом Новгороде, ездили на разные сессии Экономического форума", — отметил Артем Михалков.

"Сестер своих иногда встречаю"

— А отдохнуть-то успели?

— Нет. На самом деле я обожаю лето в Москве, потому что эти три месяца сказочные. Столицу я считаю одним из самых красивых городов нашей страны, да и всего мира.

Когда ты ездишь за рулем или гуляешь по улицам, наблюдаешь за тем, как она изменилась, какая стала красивая. И с каждым днем становится все краше.

А когда ты едешь за рулем, то встречаешь разных известных людей, которые просто гуляют. А раньше ты бы никогда их не встретил.

— Кого, например?

— Да много кого. Например, видел Максима Лагашкина. Сестер своих иногда встречаю.

— Часто удается видеться с сестрами?

— Мы всегда на связи. Просто каждый делает свои проекты. Кто снимает, а кто снимается. Но все здесь, в Москве, и все заняты. Поэтому как получается — встречаемся.

"Дети — это самое важное, что соединяет всех"

— Как вам в роли и отца, и деда одновременно? Как вы с этим живете?

— Да кто его знает! Изучаю этот вопрос на самом деле. И молодой отец, и молодой дед. И все соединилось воедино.

Жизнь идет, и дай Бог жить дальше и питаться от детей той энергией, которая нужна и взрослым тоже.