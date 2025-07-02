Сын Никиты Михалкова, Артем Михалков, о семейных кризисах: "Если происходят внутренние разногласия, надо расходиться"

Артем Михалков. Фото: Наталья Шатохина / Global Look Press

Режиссер рассказал, как чувствует себя в роли отца и деда и как отдыхает летом. Также Артем Михалков коснулся темы кризисов в отношениях. У него есть свой рецепт борьбы с ними.

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Режиссер и актер Артем Михалков сейчас — одновременно и молодой отец, и молодой дед. Месяц назад у него родился четвертый ребенок - дочь. А в прошлом году сын Никиты Михалкова примерил на себя роль дедушки. У его старшей дочери родился сын.

О совмещении этих двух ролей Артем Михалков рассказал на премьере сериала ТНТ "Остаться друзьями". Картина повествует о семейной паре Романе (Борис Дергачев) и Анне (Анастасия Калашникова), которая вдруг решила развестись. Но, может, разрыв заставит их пересмотреть свое отношение к каким-то важным вещам? Недаром в китайском языке слово "кризис" состоит из двух иероглифов — "опасность" и "возможность".

Тему семейных кризисов мы затронули и в беседе с Артемом Михалковым. Но начался разговор со свежих новостей из его жизни.

"На самом деле май и июнь были полны всяких событий. Готовим новый проект, где я являюсь режиссером. Также у нас был фестиваль в Великом Новгороде, ездили на разные сессии Экономического форума", — отметил Артем Михалков.

"Сестер своих иногда встречаю"

— А отдохнуть-то успели?

— Нет. На самом деле я обожаю лето в Москве, потому что эти три месяца сказочные. Столицу я считаю одним из самых красивых городов нашей страны, да и всего мира.

Когда ты ездишь за рулем или гуляешь по улицам, наблюдаешь за тем, как она изменилась, какая стала красивая. И с каждым днем становится все краше.

А когда ты едешь за рулем, то встречаешь разных известных людей, которые просто гуляют. А раньше ты бы никогда их не встретил.

— Кого, например?

— Да много кого. Например, видел Максима Лагашкина. Сестер своих иногда встречаю.

— Часто удается видеться с сестрами?

— Мы всегда на связи. Просто каждый делает свои проекты. Кто снимает, а кто снимается. Но все здесь, в Москве, и все заняты. Поэтому как получается — встречаемся.

"Дети — это самое важное, что соединяет всех"

— Как вам в роли и отца, и деда одновременно? Как вы с этим живете?

— Да кто его знает! Изучаю этот вопрос на самом деле. И молодой отец, и молодой дед. И все соединилось воедино.

Жизнь идет, и дай Бог жить дальше и питаться от детей той энергией, которая нужна и взрослым тоже.

Артем Михалков. Фото: Global Look Press

— А как совмещаете семью и карьеру?

— Совмещать-то не надо. На работе ты работаешь, а дома — с детьми. Действительно, график очень плотный. Но с утра мы вместе, встречаемся. Дети — это самое важное, что соединяет всех. Слава Богу, у меня их много.

Мне все присылают разные фотографии детей. И это важная часть моей жизни.

"Умная женщина сможет направить мужчину в нужное русло"

— Сериал "Остаться друзьями" затрагивает тему семейных кризисов. Выработали ли вы для себя какие-то правила, как с ними справляться?

— Кризисы, наверное, происходят часто. А какие правила? На самом деле правило одно — любить друг друга. И тогда не будут страшны никакие препятствия.

Жизнь всегда полосатая. И если люди любят друг друга, то смогут идти вместе. Но если происходят какие-то внутренние разногласия, то уже сложно быть вместе. Значит, наверное, надо расходиться.

Артем Михалков. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org

— А как вы относитесь к кризисам 3, 7, 10 лет и так далее?

— Все эти кризисы 3, 7, 15, 20 лет я уже проходил. А если брать более взрослые — 35, 40, 50 лет, — они постоянно присутствуют. Но если все время об этом думать…

Знаете, это как погода, которая постоянно должна меняться. Кризисы как приходят, так и уходят. Не надо запариваться, а нужно идти дальше, работать, рожать детей, радоваться временам года.

Весна и лето по-своему прекрасны. Думайте о хорошем, и тогда жизнь будет легче.

— А кто, на ваш взгляд, должен идти на уступки после ссор — мужчина или женщина?

— Я вас, наверное, обижу. Но считаю, что женщина. Она более умная, более сильная. А умная женщина сможет направить мужчину в правильное русло.

Хотя можно думать по-другому. Как говорится, мужчины с Марса, женщины — с Венеры.

Справка

Артем Никитич Михалков родился 8 декабря 1975 года в Москве. Киноактер, кинорежиссер, сценарист, продюсер и телеведущий, сын Никиты Михалкова.

Снял фильмы "Ставка на любовь", "Мистер Нокаут". Генеральный продюсер 1–2–3 Production (с 8 апреля 2025).

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