Сын Никиты Михалкова, Артем Михалков, о семейных кризисах: "Если происходят внутренние разногласия, надо расходиться"

Режиссер и актер Артем Михалков сейчас — одновременно и молодой отец, и молодой дед. Месяц назад у него родился четвертый ребенок - дочь. А в прошлом году сын Никиты Михалкова примерил на себя роль дедушки. У его старшей дочери родился сын.
О совмещении этих двух ролей Артем Михалков рассказал на премьере сериала ТНТ "Остаться друзьями". Картина повествует о семейной паре Романе (Борис Дергачев) и Анне (Анастасия Калашникова), которая вдруг решила развестись. Но, может, разрыв заставит их пересмотреть свое отношение к каким-то важным вещам? Недаром в китайском языке слово "кризис" состоит из двух иероглифов — "опасность" и "возможность".
Тему семейных кризисов мы затронули и в беседе с Артемом Михалковым. Но начался разговор со свежих новостей из его жизни.
"На самом деле май и июнь были полны всяких событий. Готовим новый проект, где я являюсь режиссером. Также у нас был фестиваль в Великом Новгороде, ездили на разные сессии Экономического форума", — отметил Артем Михалков.
"Сестер своих иногда встречаю"
— А отдохнуть-то успели?
— Нет. На самом деле я обожаю лето в Москве, потому что эти три месяца сказочные. Столицу я считаю одним из самых красивых городов нашей страны, да и всего мира.
Когда ты ездишь за рулем или гуляешь по улицам, наблюдаешь за тем, как она изменилась, какая стала красивая. И с каждым днем становится все краше.
А когда ты едешь за рулем, то встречаешь разных известных людей, которые просто гуляют. А раньше ты бы никогда их не встретил.
— Кого, например?
— Да много кого. Например, видел Максима Лагашкина. Сестер своих иногда встречаю.
— Часто удается видеться с сестрами?
— Мы всегда на связи. Просто каждый делает свои проекты. Кто снимает, а кто снимается. Но все здесь, в Москве, и все заняты. Поэтому как получается — встречаемся.
"Дети — это самое важное, что соединяет всех"
— Как вам в роли и отца, и деда одновременно? Как вы с этим живете?
— Да кто его знает! Изучаю этот вопрос на самом деле. И молодой отец, и молодой дед. И все соединилось воедино.
Жизнь идет, и дай Бог жить дальше и питаться от детей той энергией, которая нужна и взрослым тоже.
Артем Михалков. Фото: Global Look Press
— А как совмещаете семью и карьеру?
— Совмещать-то не надо. На работе ты работаешь, а дома — с детьми. Действительно, график очень плотный. Но с утра мы вместе, встречаемся. Дети — это самое важное, что соединяет всех. Слава Богу, у меня их много.
Мне все присылают разные фотографии детей. И это важная часть моей жизни.
"Умная женщина сможет направить мужчину в нужное русло"
— Сериал "Остаться друзьями" затрагивает тему семейных кризисов. Выработали ли вы для себя какие-то правила, как с ними справляться?
— Кризисы, наверное, происходят часто. А какие правила? На самом деле правило одно — любить друг друга. И тогда не будут страшны никакие препятствия.
Жизнь всегда полосатая. И если люди любят друг друга, то смогут идти вместе. Но если происходят какие-то внутренние разногласия, то уже сложно быть вместе. Значит, наверное, надо расходиться.
Артем Михалков. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
— А как вы относитесь к кризисам 3, 7, 10 лет и так далее?
— Все эти кризисы 3, 7, 15, 20 лет я уже проходил. А если брать более взрослые — 35, 40, 50 лет, — они постоянно присутствуют. Но если все время об этом думать…
Знаете, это как погода, которая постоянно должна меняться. Кризисы как приходят, так и уходят. Не надо запариваться, а нужно идти дальше, работать, рожать детей, радоваться временам года.
Весна и лето по-своему прекрасны. Думайте о хорошем, и тогда жизнь будет легче.
— А кто, на ваш взгляд, должен идти на уступки после ссор — мужчина или женщина?
— Я вас, наверное, обижу. Но считаю, что женщина. Она более умная, более сильная. А умная женщина сможет направить мужчину в правильное русло.
Хотя можно думать по-другому. Как говорится, мужчины с Марса, женщины — с Венеры.
Справка
Артем Никитич Михалков родился 8 декабря 1975 года в Москве. Киноактер, кинорежиссер, сценарист, продюсер и телеведущий, сын Никиты Михалкова.
Снял фильмы "Ставка на любовь", "Мистер Нокаут". Генеральный продюсер 1–2–3 Production (с 8 апреля 2025).
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