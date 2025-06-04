Не только Михалков: кто из артистов недавно стал дедушкой

Никита Михалков

Никита Михалков поделился радостной новостью: у его сына Артема родилась дочь Люба, что сделало его дедушкой в тринадцатый раз. Режиссер признался, что ему сложно запоминать имена всех внуков, но он поддерживает с ними близкие отношения, особенно с внучками.

У Артема Михалкова уже есть дочери Александра и Варвара, а также сын Василий. Несмотря на плотный график работы, Никита Сергеевич старается уделять внимание всем своим детям.

Михалков подчеркнул, что никогда ничего не запрещал своим сыновьям и дочерям и не вмешивался в их личную жизнь, предоставляя им полную свободу выбора. Он давал им понять, что они должны помнить о своей фамилии.

Режиссер отметил, что не стал препятствовать браку своей дочери Надежды с режиссером Резо Гигинеишвили, от которого у нее родились дочь Нина и сын Иван. Михалков рад, что дочь сама приняла решение о разводе, когда поняла, что эти отношения завершены.

Рассказываем, кто из селебрити стал дедушкой совсем недавно или относительно недавно.

Вадим Галыгин

На днях юморист Вадим Галыгин поделился радостной новостью: он стал дедушкой. Об этом он рассказал в шоу Павла Воли.



Галыгин признался, что не сразу афишировал это событие, так как для него это новый опыт. Ему 49 лет, а его дочь Таисия родила первенца.



Вадим поделился своими ощущениями от новой роли, отметив, что чувствует огромную ответственность. Он с удовольствием проводит время с внуком, укачивает его и помогает дочери и ее партнеру.

