Не только Михалков: кто из артистов недавно стал дедушкой

Никита Михалков
Никита Михалков поделился радостной новостью: у его сына Артема родилась дочь Люба, что сделало его дедушкой в тринадцатый раз. Режиссер признался, что ему сложно запоминать имена всех внуков, но он поддерживает с ними близкие отношения, особенно с внучками.
У Артема Михалкова уже есть дочери Александра и Варвара, а также сын Василий. Несмотря на плотный график работы, Никита Сергеевич старается уделять внимание всем своим детям.
Михалков подчеркнул, что никогда ничего не запрещал своим сыновьям и дочерям и не вмешивался в их личную жизнь, предоставляя им полную свободу выбора. Он давал им понять, что они должны помнить о своей фамилии.
Режиссер отметил, что не стал препятствовать браку своей дочери Надежды с режиссером Резо Гигинеишвили, от которого у нее родились дочь Нина и сын Иван. Михалков рад, что дочь сама приняла решение о разводе, когда поняла, что эти отношения завершены.
Рассказываем, кто из селебрити стал дедушкой совсем недавно или относительно недавно.
Вадим Галыгин
На днях юморист Вадим Галыгин поделился радостной новостью: он стал дедушкой. Об этом он рассказал в шоу Павла Воли.
Галыгин признался, что не сразу афишировал это событие, так как для него это новый опыт. Ему 49 лет, а его дочь Таисия родила первенца.
Вадим поделился своими ощущениями от новой роли, отметив, что чувствует огромную ответственность. Он с удовольствием проводит время с внуком, укачивает его и помогает дочери и ее партнеру.
Вадим Галыгин. Фото: Алексей Белкин / Global Look Press
Галыгин пошутил, что главный минус быть дедушкой — это не иметь возможности учить внука плохому.
У шоумена также есть два сына от второго брака с Ольгой Вайнилович. Ольга отметила, что Вадим чаще всего остается веселым, хотя иногда может быть и серьезным. В прошлом году Галыгин устроил для Ольги романтический сюрприз на Мальдивах в честь ее дня рождения.
Александр Збруев
Актер Александр Збруев стал дедушкой в 85 лет в марте 2024 года.
Елена Шанина, бывшая возлюбленная Збруева, рассказала, что внук Левочка сразу превратился во всеобщего любимца.
Дочь актера Татьяна Збруева, также актриса, скрывала свою беременность и не публиковала фотографии с округлившимся животом. Она родила сына от Александра Заикина, своего мужа, который работает менеджером.
Александр Збруев. Фото: Global Look Press
У Збруева также есть дочь Наталья от Людмилы Савельевой. У Натальи нет детей.
Збруев и Шанина не были женаты официально, и вскоре после рождения Татьяны они расстались. Актер всегда старался принимать активное участие в жизни своих детей.
Недавно он признался, что хорошо относится к женщинам, но не верит в вечную любовь, считая, что это чувство перерастает в дружбу или привязанность. Он также считает, что женщины сильнее мужчин в моральном и психологическом плане.
Александр Панкратов-Черный
В сентябре 2024 года 75-летний актер Александр Панкратов-Черный сообщил, что полгода назад в его семье произошло радостное событие — рождение внучки. Он долго скрывал эту новость, так как его сын Владимир и его супруга просили не афишировать это событие.
Сейчас, спустя полгода, актер с удовольствием рассказывает о своей внучке Татьяне Владимировне, которая, по его словам, очень похожа на него. Он также поделился, что они уже покупают для девочки наряды на вырост.
Александр Панкратов-Черный. Фото: "Комсомольская правда"
Александр Панкратов-Черный рассказал, что его внучка узнает его и тянется потрогать его за усы. Невестка Ольга проводит все время с дочерью, а сын играет ей на гитаре.
Актер признался, что они с женой Юлией давно мечтали о внуках, но сын стал отцом только в 44 года.
Валерий Меладзе
Валерия Меладзе поздравляли с радостным событием в социальных сетях в марте 2024 года.
Младшая дочь Валерия от первого брака, Арина, поделилась фотографиями из роддома, где родился его первый внук.
Мамой малыша является Софико, средняя дочь Валерия Меладзе от первого брака. Женщина вышла замуж за Савву Байбакова в начале 2022 года.
Ранее, в начале текущего года, Софико опубликовала фотографию с округлившимся животом.
Валерий Меладзе. Фото: Global Look Press
У Валерия Меладзе от первого брака с Ириной три дочери — Инна, Софико и Арина. От второго брака с Альбиной Джанабаевой у него двое сыновей, Константин и Лука, и дочь Агата.
Читайте также: