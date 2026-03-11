Шура об Андрее Губине: "Может, кто-то хочет поржать над ним"

6 марта эпатажный певец Шура выступил с сольным концертом. Также в этот вечер на сцену вышли его друзья: певцы Жан Милимеров и Антон Самойлов, с которым 13 марта у артиста выходит дуэт на песню "Белая стрекоза". На сольнике прозвучали хиты из репертуара Шуры, а также песни из проекта "Суперстар! Битва сезонов".
Одна из них – композиция "О нем" авторства Ирины Дубцовой. Это произведение еще раз показало, как артисту идут песни, что называется, на разрыв аорты.
Теперь этот шлягер официально вошел и в портфолио Шуры, но только в мужской версии и в новой аранжировке.
А 1 апреля выходит автобиографическая книга певца "Смех и слезы", название которой дала одна из песен исполнителя.
Об этом, а также об отношении к Андрею Губину, самом необычном розыгрыше и полях со сморчками Шура рассказал журналистам за час до концерта.
Шура: "А мама мне даже позвонила и спросила: "Саша, ты что, подыхать собрался?"
- Александр, как к вам пришла идея автобиографической книги?
- Написать книгу меня уговорил коллектив. А мама мне даже позвонила и спросила: "Саша, ты что, подыхать собрался?". Книгу же обычно пишут на смертном одре как завещание. Но, мамочка, подожди, мы только начали еще. Книгу мы написали для того, чтобы потом снимать кино.
Нас об этом попросили. Ведь на основании чего писать сценарий? Нужна была книга…
Сначала это будет пилотная серия. Посмотрим на эффект. И будет серии три точно. Жизнь настолько длинная за пятьдесят лет и такая веселая. Но где-то и со слезками, что тоже хорошо.
- А кого бы вы хотели видеть в роли себя?
- Никиту Кологривого.
- Но тогда ему придется побриться налысо…
- Но я-то не всегда был лысым. К тому же есть же специальные шапки. Подумаем. Я не хочу вникать в это. Я приду, посмотрю, оценю и вынесу свой вердикт.
Я думаю, что напишу и вторую книгу. Я и дальше жить собираюсь. Мама, поняла, я жить дальше буду.
- Вы сами писали эту книгу в поезде или в перерывах между гастролями?
- Девочка приезжала. Я даже не понимал, что это за девочка у меня в коллективе, диктофон включен, и она ходит за мной.
А потом мне полностью дали все в наушнике. Я четыре дня слушал эту книгу. И все мои пометки были учтены.
- Плакали, когда слушали?
- Да.
- А будут ли в книге какие-то скандальные факты?
- Поэтому мы и все фамилии убрали. О многом в СМИ я изначально наврал для пиара. А в этой книге мы рассказали, где именно. Например, я никогда не учился на дизайнера.
- Сейчас на канале НТВ продолжается проект "Суперстар! Битва сезонов". Как к вам относится жюри?
- Мы дружим с ними со всеми с 2007 года. Ирочка Понаровская – моя лучшая подружка.
- То есть вы победите?
- Время покажет. Еще четыре эфира впереди. В любом случае, заруба будет интересная.
- Книга выходит 1 апреля – в день дурака. А какой самый необычный розыгрыш в своей жизни вы могли бы вспомнить?
- Помните была передача "Розыгрыш"? Как они пытались… Хорошо, у меня хороший коллектив. Я имею в виду тех, кто мне помогает по дому… Бедную мою домработницу Катю уговаривали и так, и так.
Но ничего не получилось у них. И денег давали… Но Катя говорит: "Я не поддалась". И спросила: "А ты мне дашь эти деньги, что они предлагали?". А я ответил: "Я тебе дам эти деньги, на".
Шура на своем сольном концерте. Фото: предоставлено пресс-службой концерта
Шура об Андрее Губине: "Всегда был сложным. Таким и остался"
- Поговорим на злободневные темы. Наверное, вы слышали, как Андрей Губин в пух и в прах разнес своих коллег по цеху. А Сергея Жукова вообще назвал шепелявым. Что вы об этом думаете?
- Давайте не будем относиться серьезно к человеку, который болеет. Я Андрея знаю 35 лет. Когда я писал свои первые песни на студии в Твери, мне говорили: "Саш, у тебя осталось три часа. Едет Губин записывать свою песню "Лиза".
Андрюша всегда был сложным. Таким и остался.
Я ему пожелаю помощи врачей. Если у Андрея нет денег на лечение, я ему их дам. Если он обратится ко мне, я все ему оплачу.
А то, что он говорит про врачей, я думаю, он так закрывается, чтоб его не канали. Андрей реально понимает: "Какая сцена?". Он талантливейший.
Лет 15 назад Андрей пригласил меня в офис, который находился возле "Останкино" со словами: "Саш, давай я тебе попробую написать какие-то песни". У него было желание поработать со мной, хотя мы всю жизнь не дружили с ним. Андрей – сложный человек.
Он всегда знал себе цену. Есть такое английское выражение: "Я знаю, сколько я стою". Вот Андрей всегда был этой фразе верен. И я его понимаю и за это люблю.
Если бы мне было бы так же плохо, как ему, я бы кричал: "Извините, мне больно, мне все плохо, отстаньте от меня". Настолько все на него напали: "Давайте на сцену, давайте на сцену".
Но все эти предложения идут не от добра этих людей. Может, кто-то хочет поржать над ним. И Андрей это хорошо понимает.
Захочет Андрей лечиться, я помогу ему. Пойду возьму еще один кредит.
А сейчас это прикрытие того, что он не хочет на нашу эстраду, в эти дебри и сложности.
А Жуков молодец, что ответил этой песней. Но Сережке тоже, наверное, обидно. Сергей абсолютно понимает, почему Андрей так говорит. Нам всем уже за полтинник. Мы все все понимаем.
Шура: "А иногда и зубы выпадают"
- Одно время вы тоже шепелявили, когда были без зубов…
- Даже с полным ртом зубов я все равно шепелявлю.
- То есть это вам не помогает?
- Нет, помогает, просто микрофон в слюнях. И первые ряды, уходите на фиг, чтобы не быть оплеванными. Я ж не специально. Оно само летит.
А иногда и зубы выпадают. Однажды я стою и пою, а у меня вот тут зубы (показывает на микрофон). Я уже третью песню пою, а зал ржет. Я понять не могу, что случилось. Что ржут-то все? А у меня зубы тут… Не дай Бог!
- Есть ли у вас место силы?
- У меня есть пионерский лагерь, но ехать туда полтора часа. Я летом постоянно приезжаю в лагерь имени Олега Кошевого. Это место силы.
Реально меня током бьет от той земли. Там же поля сморчков. Они растут на песке. Рядом - Обь.
- И вы собираете эти грибы?
- Да. А потом их замораживаю и всех кормлю. Как я пакеты искал на всех помойках подряд. Я отрывал их в песке. Там же никто не живет. И я думал: "Ну хоть кто-то оставляет пластик в России?".
Шура со своей командой. Фото: предоставлено пресс-службой концерта
- Вам 50 лет. Вы еще можете стать отцом или поставили на себе крест? Вон Алла Пугачева стала матерью в 64 года…
- Созвонюсь с Аллой Борисовной, спрошу, как так у нее получилось. Сейчас на повестке дня – покупка квартиры.
- Уже третьей… Наличными или в ипотеку?
- Конечно, в ипотеку.
- Давайте вернемся к теме отцовства…
- Да успокойтесь вы. Я от детей давно отказался.
- Ну а все-таки…
- Как пойдет!
- А может, вы биоматериал заморозили…
- Да нормально все. Все работает!
- Возможно, вы сделали это раньше…
- Но мы же не ожидали, что будет химиотерапия. Не успели. Сейчас просто проверяюсь каждый месяц.
- Какой совет вы бы дали себе молодому?
- Только один. Не ругаться с мамой на 25 лет. А остальное все – х… И болячки эти…
Слава Богу, что Господь давал мне эти болячки. В этот период у меня было время полежать и подумать о своей жизни.
