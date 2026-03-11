Шура об Андрее Губине: "Может, кто-то хочет поржать над ним"

6 марта эпатажный певец Шура выступил с сольным концертом. Также в этот вечер на сцену вышли его друзья: певцы Жан Милимеров и Антон Самойлов, с которым 13 марта у артиста выходит дуэт на песню "Белая стрекоза". На сольнике прозвучали хиты из репертуара Шуры, а также песни из проекта "Суперстар! Битва сезонов".

Одна из них – композиция "О нем" авторства Ирины Дубцовой. Это произведение еще раз показало, как артисту идут песни, что называется, на разрыв аорты.

Теперь этот шлягер официально вошел и в портфолио Шуры, но только в мужской версии и в новой аранжировке.

А 1 апреля выходит автобиографическая книга певца "Смех и слезы", название которой дала одна из песен исполнителя.

Об этом, а также об отношении к Андрею Губину, самом необычном розыгрыше и полях со сморчками Шура рассказал журналистам за час до концерта.

Шура: "А мама мне даже позвонила и спросила: "Саша, ты что, подыхать собрался?"

- Александр, как к вам пришла идея автобиографической книги?

- Написать книгу меня уговорил коллектив. А мама мне даже позвонила и спросила: "Саша, ты что, подыхать собрался?". Книгу же обычно пишут на смертном одре как завещание. Но, мамочка, подожди, мы только начали еще. Книгу мы написали для того, чтобы потом снимать кино.

Нас об этом попросили. Ведь на основании чего писать сценарий? Нужна была книга…

Сначала это будет пилотная серия. Посмотрим на эффект. И будет серии три точно. Жизнь настолько длинная за пятьдесят лет и такая веселая. Но где-то и со слезками, что тоже хорошо.

- А кого бы вы хотели видеть в роли себя?

- Никиту Кологривого.

- Но тогда ему придется побриться налысо…

- Но я-то не всегда был лысым. К тому же есть же специальные шапки. Подумаем. Я не хочу вникать в это. Я приду, посмотрю, оценю и вынесу свой вердикт.

Я думаю, что напишу и вторую книгу. Я и дальше жить собираюсь. Мама, поняла, я жить дальше буду.

- Вы сами писали эту книгу в поезде или в перерывах между гастролями?

- Девочка приезжала. Я даже не понимал, что это за девочка у меня в коллективе, диктофон включен, и она ходит за мной.

А потом мне полностью дали все в наушнике. Я четыре дня слушал эту книгу. И все мои пометки были учтены.

- Плакали, когда слушали?

- Да.

- А будут ли в книге какие-то скандальные факты?

- Поэтому мы и все фамилии убрали. О многом в СМИ я изначально наврал для пиара. А в этой книге мы рассказали, где именно. Например, я никогда не учился на дизайнера.

- Сейчас на канале НТВ продолжается проект "Суперстар! Битва сезонов". Как к вам относится жюри?

- Мы дружим с ними со всеми с 2007 года. Ирочка Понаровская – моя лучшая подружка.

- То есть вы победите?

- Время покажет. Еще четыре эфира впереди. В любом случае, заруба будет интересная.

- Книга выходит 1 апреля – в день дурака. А какой самый необычный розыгрыш в своей жизни вы могли бы вспомнить?

- Помните была передача "Розыгрыш"? Как они пытались… Хорошо, у меня хороший коллектив. Я имею в виду тех, кто мне помогает по дому… Бедную мою домработницу Катю уговаривали и так, и так.

Но ничего не получилось у них. И денег давали… Но Катя говорит: "Я не поддалась". И спросила: "А ты мне дашь эти деньги, что они предлагали?". А я ответил: "Я тебе дам эти деньги, на".