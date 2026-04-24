Шура: «То, что у меня была онкология – это классно»

Певец Шура (Александр Медведев) презентовал свою автобиографическую книгу «Смех и слезы». Истории из нее лягут в основу сценария будущего сериала. Певец даже выбрал одного из актеров на главную роль – Никиту Кологривого.
Подробнее об этом, а также о самом запоминающемся подарке, примирении с мамой и любимом питомце Шура рассказал журналистам и читателям на презентации книги в «Читай-городе».
Шура: «Однажды мне подарили брошь Дома Романовых»
- Шура, ваша книга – это для вас больше ностальгия или все же знакомство с читателем?
- Пускай будет знакомство и пучок каких-то советов для молодежи. Мы все откроем это потом в кино.
- Вы были очень популярны в 90-х годах. Наверняка, вас и заваливали цветами. Расскажите, пожалуйста, о своем самом запоминающемся подарке.
- Тогда в моем случае дарить цветы - это еще не было традицией. Это было традицией Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Валерия Леонтьева. А я до сих пор спрашиваю своих зрителей: «Вы заплатили за вход. Да еще и цветы несете»?
Мне тоже всегда что-то несут. Но я говорю, что не принимаю еду. Если уж ее несете, то ешьте сами.
Но однажды поклонница подарила мне брошь дома Романовых. Да, ребят. Единственное, о чем она меня попросила: «Сашенька, чтобы она не уехала за границу». А спустя месяц ее не стало. Вот это подарок был самым запоминающимся.
- А чем вам вообще запомнились 90-е годы?
- Тем, что главное, меня тогда не прибили. Я до сих пор живу. И меня спрашивают: «Как тебе с твоим имиджем до сих пор не оторвали бошку?».
А потому что если ты честный, то все будет нормально.
Но я помню, как в те времена артисты вылезали в маленькое окно туалета. То, что мы прошли это и живы-здоровы, это здорово. Когда я появлялся на концертах, мамочки и папочки, вы взрослели вместе со мной.
Шура: «Рак – такая штука, что если ты один, то сдохнешь»
- Есть ли у вас сейчас любовь?
- Собака моя. Когда тебе говорят, что у тебя онкология четвертой степени, нужно сжать кулачки. И нужно, чтобы кто-то был рядом. Рак – такая штука, что если ты один, то сдохнешь. Абсолютно точно. Ты будешь уничтожать себя.
У меня была знакомая хорошая девчонка Емельяна, которая сказала: «Сашка, заведи себе собаку». Конечно, хочется остаться с родными и близкими, но когда никого нет, поможет и собака.
Шура. Фото: Алексей Белкин/ Global Look Press
- Но у вас ведь и хорошая команда…
- У меня очень большой коллектив. Артист – это г. кусок, если у тебя нет команды. Моя команда – это святые люди. Я их обожаю.
- На проекте «Суперстар! Битва сезонов» многие зрители открыли вас и как тонкого лирика…
- Я благодарен Вадиму Такменеву, низкий им поклон, за то он разрешил мне спеть все, что я хочу в этом сезоне. Я исполнил те песни, которые мечтал петь с детства.
- В детстве на вас ведь большое влияние оказала бабушка…
- Бабушка говорила: «Не могу тебе ничем заткнуть рот», но так хорошо ко мне относилась. Она всегда меня возносила. Хотя я в школе вообще не учился.
Кстати, бабушка была поваром шестого разряда. Но сейчас разряд больше не дают. И она продала его в 1985 году. Но денег не заработала. Как она готовила!
- А вы сами следите за питанием?
- Нет, я жру все подряд.
- Кого из молодых артистов вы бы могли отметить?
- Мне нравится Акмаль и Ваня Дмитриенко, а из девок – Тося Чайкина и еще Мона.
- Как вы думаете, почему вы до сих пор востребованы?
- Потому что я п…то работаю и по головам не хожу. И пою живьем.
- Какой совет вы бы дали себе молодому?
- Не ругаться с мамой и все. 25 лет мы не слышались и не виделись. И я думаю, что ей было тяжелее, чем мне. Но уметь вовремя обнять и целовать – это важно.
И мама, и папа, и бабушка одни. И мы их не выбираем.
А так, у меня все хорошо. И то, что у меня была онкология – это классно, и смена сустава, и наркозависимость. Если Господь это давал, и мы это прошли, значит, все хорошо, живем дальше!
А вы будете читать книгу Шуры? Делитесь в комментариях!
Читайте также: