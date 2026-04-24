Шура: «То, что у меня была онкология – это классно»

Певец Шура (Александр Медведев) презентовал свою автобиографическую книгу «Смех и слезы». Истории из нее лягут в основу сценария будущего сериала. Певец даже выбрал одного из актеров на главную роль – Никиту Кологривого.

Подробнее об этом, а также о самом запоминающемся подарке, примирении с мамой и любимом питомце Шура рассказал журналистам и читателям на презентации книги в «Читай-городе».

Шура: «Однажды мне подарили брошь Дома Романовых»

- Шура, ваша книга – это для вас больше ностальгия или все же знакомство с читателем?

- Пускай будет знакомство и пучок каких-то советов для молодежи. Мы все откроем это потом в кино.

- Вы были очень популярны в 90-х годах. Наверняка, вас и заваливали цветами. Расскажите, пожалуйста, о своем самом запоминающемся подарке.

- Тогда в моем случае дарить цветы - это еще не было традицией. Это было традицией Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Валерия Леонтьева. А я до сих пор спрашиваю своих зрителей: «Вы заплатили за вход. Да еще и цветы несете»?

Мне тоже всегда что-то несут. Но я говорю, что не принимаю еду. Если уж ее несете, то ешьте сами.

Но однажды поклонница подарила мне брошь дома Романовых. Да, ребят. Единственное, о чем она меня попросила: «Сашенька, чтобы она не уехала за границу». А спустя месяц ее не стало. Вот это подарок был самым запоминающимся.

- А чем вам вообще запомнились 90-е годы?

- Тем, что главное, меня тогда не прибили. Я до сих пор живу. И меня спрашивают: «Как тебе с твоим имиджем до сих пор не оторвали бошку?».

А потому что если ты честный, то все будет нормально.

Но я помню, как в те времена артисты вылезали в маленькое окно туалета. То, что мы прошли это и живы-здоровы, это здорово. Когда я появлялся на концертах, мамочки и папочки, вы взрослели вместе со мной.

Шура: «Рак – такая штука, что если ты один, то сдохнешь»

- Есть ли у вас сейчас любовь?

- Собака моя. Когда тебе говорят, что у тебя онкология четвертой степени, нужно сжать кулачки. И нужно, чтобы кто-то был рядом. Рак – такая штука, что если ты один, то сдохнешь. Абсолютно точно. Ты будешь уничтожать себя.

У меня была знакомая хорошая девчонка Емельяна, которая сказала: «Сашка, заведи себе собаку». Конечно, хочется остаться с родными и близкими, но когда никого нет, поможет и собака.