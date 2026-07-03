SHAMAN: «Веками крестьяне, цари творили историю России без всякого нижнего белья»

Недавно многие СМИ шумели по поводу того, что SHAMAN показал резинку от трусов. Но так он наглядно ответил на вопрос, носит ли нижнее белье.
Вообще, на встрече с журналистами в «РИА Новостях» SHAMAN подробно комментировал слухи о себе, которые возникали на протяжении всей его карьеры. И вопросы, касающиеся его сценического образа, стиля и псевдонима не исключение.
О псевдониме
- Мой псевдоним у меня с 2020 года. То есть еще за два года до начала Специальной Военной операции я начал вести свою творческую деятельность под этим псевдонимом. У меня тогда были дреды, я работал над своим образом, внешним видом.
Все знают, что Ярослав Дронов является продюсером SHAMAN. Я на протяжении двух лет выпускал песни практически каждый месяц, развивал свои соцсети, трудился не покладая руки. И согласитесь, было бы странно эти два года работы отправить коту под хвост.
И самое главное – в угоду кому? Написал и спел песню «Встанем» и тут же все? SHAMANа мы забываем, делаем ребрендинг и становимся Ярославом Дроновым…
Вообще, мой псевдоним пишется не на английском, а на латинице. А в Интернете, как вы знаете, все пишется на латинице.
Я делаю все, чтобы популяризировать песни на русском языке, чтобы их пели, слушали и любили во всем мире.
В этом году ввели закон по поводу англицизмов, и появилось большое количество диванных критиков. Мол, давай обратно становись Ярославом Дроновым.
Вы знаете, сценические псевдонимы не попадают в категорию англицизмов. А если слушать каждого и подстраиваться под мнение каждого, то можно запросто потерять себя. Но если ты в чем-то уверен и гнешь свою линию, то как в знакомой песне,- идешь до конца.
О дредах
- Что касается дредов, то для меня как для продюсера это комплимент. В соцсетях – главное сразу захватить внимание. И сделать это надо с первых секунд.
Для меня как для продюсера это большая заслуга – что мне удалось создать тот самый цепляющий образ с первых секунд.
Многие артисты на старте экспериментируют со своими песнями, внешним видом, образом, музыкальным материалом, вокалом, вокальной подачей.
И что самое интересное, в начале 2023 года я избавился от дредов. И предпринял прекрасный продюсерский ход: сделал это в рамках своего клипа на песню «Исповедь». Вы помните, как все это было. И это тоже обсуждалось.
Но о дредах все до сих пор помнят и до сих пор выкладывают фотографии именно того периода. Хотя уже прошло больше трех лет.
Но если кому- то интересно считать длину моих бывших дредов, а не гастрольных туров, что ж, у всех свои приоритеты.
О кожаных штанах
- Вы же понимаете, что это мой концертный образ и моя визуальная фишка. В жизни же я не хожу в кожаных штанах. А это прекрасный, яркий сценический элемент, который дополняет мой образ и, кстати говоря, тоже за мной закрепился. А это дорогого стоит!
Ведь можно надеть кожаную куртку с повязкой, кожаные штаны, выйти на улицу и закричать: «Привет, родные!». И все сразу подумают о том, что это SHAMAN.
Но если говорить по фактам, то еще в юности я был большим поклонником рок-музыки и в особенности 80-х годов, когда в фаворе был глэм-рок. А они зачастую носили на сцене и лосины, и узкие кожаные штаны.
И вообще, весь мой образ соткан из того, что я когда-либо увидел или услышал. И вот я собрал свою собственную мозайку, пазл. И назвал это SHAMAN.
Я уже на протяжении пяти лет создаю новый жанр патриотизма в музыке. А людям все новое свойственно воспринимать в штыки.
Недавно услышал историю, связанную с композитором Давидом Тухмановым. Песню «День победы» он написал в 1975 году (Автор слов - поэт-фронтовик Владимир Харитонов). И вначале худсовет посчитал ее слишком легкой для серьезной тематики. Ну и забраковал, скажем так.
Ну и вообще кандидатура Давида Тухманова была сомнительной. Слишком он молод, чтобы писать такие серьезные песни на такую тему. И, кстати, ему тогда тоже было 34 года, как и мне.
Но потом он рискнул и исполнил эту песню. Она ушла в народ и теперь ассоциируется с 9 мая и Днем Победы. Просто многие творцы опережали свое время, а люди не были к этому готовы. А сейчас им всем подражают.
Я патриот, который говорит с подрастающим поколением на одном языке и здесь не нужно бояться быть ярким, модным, современным. И зачастую, повторюсь, провокационным.
Но самое главное – я всегда, с детства топил за Россию.
О том, носит ли нижнее белье
- Вы же помните, при каких обстоятельствах было снято видео? Это были гастроли. Я там был в халате после душа. Это был такой формат передачи типа один день с SHAMAN. Тогда это было все уместно.
Ну а что касается нижнего белья, то веками, крестьяне, цари творили историю России без всякого нижнего белья. И этот факт не мешает нам ими восхищаться, ставить им памятники, изучать в школах.
Но если кого-то это действительно это интересует, то хорошо, я продемонстрирую.
С этими словами SHAMAN приспустил брюки и показал резинку от трусов.
А вы что думаете об этом поступке певца? Делитесь в комментариях!
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