SHAMAN: «Веками крестьяне, цари творили историю России без всякого нижнего белья»

SHAMAN. Фото: Global Look Press

Певец подробно рассказал о составляющих своего образа.

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Недавно многие СМИ шумели по поводу того, что SHAMAN показал резинку от трусов. Но так он наглядно ответил на вопрос, носит ли нижнее белье.

Вообще, на встрече с журналистами в «РИА Новостях» SHAMAN подробно комментировал слухи о себе, которые возникали на протяжении всей его карьеры. И вопросы, касающиеся его сценического образа, стиля и псевдонима не исключение.

О псевдониме

- Мой псевдоним у меня с 2020 года. То есть еще за два года до начала Специальной Военной операции я начал вести свою творческую деятельность под этим псевдонимом. У меня тогда были дреды, я работал над своим образом, внешним видом.

Все знают, что Ярослав Дронов является продюсером SHAMAN. Я на протяжении двух лет выпускал песни практически каждый месяц, развивал свои соцсети, трудился не покладая руки. И согласитесь, было бы странно эти два года работы отправить коту под хвост.

И самое главное – в угоду кому? Написал и спел песню «Встанем» и тут же все? SHAMANа мы забываем, делаем ребрендинг и становимся Ярославом Дроновым…

Вообще, мой псевдоним пишется не на английском, а на латинице. А в Интернете, как вы знаете, все пишется на латинице.

Я делаю все, чтобы популяризировать песни на русском языке, чтобы их пели, слушали и любили во всем мире.

В этом году ввели закон по поводу англицизмов, и появилось большое количество диванных критиков. Мол, давай обратно становись Ярославом Дроновым.

Вы знаете, сценические псевдонимы не попадают в категорию англицизмов. А если слушать каждого и подстраиваться под мнение каждого, то можно запросто потерять себя. Но если ты в чем-то уверен и гнешь свою линию, то как в знакомой песне,- идешь до конца.

SHAMAN. Фото: Global Look Press

О дредах

- Что касается дредов, то для меня как для продюсера это комплимент. В соцсетях – главное сразу захватить внимание. И сделать это надо с первых секунд.

Для меня как для продюсера это большая заслуга – что мне удалось создать тот самый цепляющий образ с первых секунд.

Многие артисты на старте экспериментируют со своими песнями, внешним видом, образом, музыкальным материалом, вокалом, вокальной подачей.

И что самое интересное, в начале 2023 года я избавился от дредов. И предпринял прекрасный продюсерский ход: сделал это в рамках своего клипа на песню «Исповедь». Вы помните, как все это было. И это тоже обсуждалось.

Но о дредах все до сих пор помнят и до сих пор выкладывают фотографии именно того периода. Хотя уже прошло больше трех лет.

Но если кому- то интересно считать длину моих бывших дредов, а не гастрольных туров, что ж, у всех свои приоритеты.

SHAMAN. Фото: Global Look Press

О кожаных штанах

- Вы же понимаете, что это мой концертный образ и моя визуальная фишка. В жизни же я не хожу в кожаных штанах. А это прекрасный, яркий сценический элемент, который дополняет мой образ и, кстати говоря, тоже за мной закрепился. А это дорогого стоит!

Ведь можно надеть кожаную куртку с повязкой, кожаные штаны, выйти на улицу и закричать: «Привет, родные!». И все сразу подумают о том, что это SHAMAN.

Но если говорить по фактам, то еще в юности я был большим поклонником рок-музыки и в особенности 80-х годов, когда в фаворе был глэм-рок. А они зачастую носили на сцене и лосины, и узкие кожаные штаны.

И вообще, весь мой образ соткан из того, что я когда-либо увидел или услышал. И вот я собрал свою собственную мозайку, пазл. И назвал это SHAMAN.

Я уже на протяжении пяти лет создаю новый жанр патриотизма в музыке. А людям все новое свойственно воспринимать в штыки.

Недавно услышал историю, связанную с композитором Давидом Тухмановым. Песню «День победы» он написал в 1975 году (Автор слов - поэт-фронтовик Владимир Харитонов). И вначале худсовет посчитал ее слишком легкой для серьезной тематики. Ну и забраковал, скажем так.

Ну и вообще кандидатура Давида Тухманова была сомнительной. Слишком он молод, чтобы писать такие серьезные песни на такую тему. И, кстати, ему тогда тоже было 34 года, как и мне.

Но потом он рискнул и исполнил эту песню. Она ушла в народ и теперь ассоциируется с 9 мая и Днем Победы. Просто многие творцы опережали свое время, а люди не были к этому готовы. А сейчас им всем подражают.

Я патриот, который говорит с подрастающим поколением на одном языке и здесь не нужно бояться быть ярким, модным, современным. И зачастую, повторюсь, провокационным.

Но самое главное – я всегда, с детства топил за Россию.

О том, носит ли нижнее белье

- Вы же помните, при каких обстоятельствах было снято видео? Это были гастроли. Я там был в халате после душа. Это был такой формат передачи типа один день с SHAMAN. Тогда это было все уместно.

Ну а что касается нижнего белья, то веками, крестьяне, цари творили историю России без всякого нижнего белья. И этот факт не мешает нам ими восхищаться, ставить им памятники, изучать в школах.

Но если кого-то это действительно это интересует, то хорошо, я продемонстрирую.

С этими словами SHAMAN приспустил брюки и показал резинку от трусов.

А вы что думаете об этом поступке певца? Делитесь в комментариях!

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