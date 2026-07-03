SHAMAN: «Веками крестьяне, цари творили историю России без всякого нижнего белья»

Недавно многие СМИ шумели по поводу того, что SHAMAN показал резинку от трусов. Но так он наглядно ответил на вопрос, носит ли нижнее белье.

Вообще, на встрече с журналистами в «РИА Новостях» SHAMAN подробно комментировал слухи о себе, которые возникали на протяжении всей его карьеры. И вопросы, касающиеся его сценического образа, стиля и псевдонима не исключение.

О псевдониме

- Мой псевдоним у меня с 2020 года. То есть еще за два года до начала Специальной Военной операции я начал вести свою творческую деятельность под этим псевдонимом. У меня тогда были дреды, я работал над своим образом, внешним видом.

Все знают, что Ярослав Дронов является продюсером SHAMAN. Я на протяжении двух лет выпускал песни практически каждый месяц, развивал свои соцсети, трудился не покладая руки. И согласитесь, было бы странно эти два года работы отправить коту под хвост.

И самое главное – в угоду кому? Написал и спел песню «Встанем» и тут же все? SHAMANа мы забываем, делаем ребрендинг и становимся Ярославом Дроновым…

Вообще, мой псевдоним пишется не на английском, а на латинице. А в Интернете, как вы знаете, все пишется на латинице.

Я делаю все, чтобы популяризировать песни на русском языке, чтобы их пели, слушали и любили во всем мире.

В этом году ввели закон по поводу англицизмов, и появилось большое количество диванных критиков. Мол, давай обратно становись Ярославом Дроновым.

Вы знаете, сценические псевдонимы не попадают в категорию англицизмов. А если слушать каждого и подстраиваться под мнение каждого, то можно запросто потерять себя. Но если ты в чем-то уверен и гнешь свою линию, то как в знакомой песне,- идешь до конца.