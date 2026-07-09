SHAMAN – Максиму Фадееву: «Ведь можно было написать короткое сообщение: «Ярослав, держись»

Большую пресс-конференцию певца SHAMAN’a в «РИА Новости» продолжают разбирать на цитаты. В СМИ уже много писали о взаимоотношениях певца с Виктором Дробышем. Ярослав высказал и свое отношение к Максиму Фадееву.
SHAMAN намекнул, что его задел критический пост Фадеева, посвященный его выступлению на «Интервидении» в прошлом году. Напомним, тогда Максим Александрович выразил свое недовольство номером артиста.
Так, продюсер написал, что его композиция «Прямо по сердцу», выбранная для конкурса, требует от выступающего максимального вокального контроля. В ней нет места отдыху, сложные переходы, высокая кульминация, и каждый куплет требует точности в дыхании.
Однако, по мнению продюсера, в эфире все это исчезло. И вместо вокального спектакля получилась беготня по сцене и переизбыток лишних движений.
SHAMAN: «Музыка – это не спорт, не Олимпийские состязания»
SHAMAN при общении с журналистами расставил все точки над I и высказался и о своем выступлении на «Интервидении», и о критике Максима Фадеева.
«Это масштабный конкурс, огромное количество стран-участниц. Мне повезло, потому что такой шанс выпадает раз в жизни.
Я рад представлять Россию, но давайте вспомним, как там все происходило, - поделился SHAMAN.
-Американская участница снялась по политическим мотивам, не потому что она испугалась, а потому что ей запретили. Вот вам свободный Западный мир с его постулатом «Вне политики».
На этом фоне я спел и сказал, что Россия уже победила тем, что вы все находитесь у нас в гостях. Кто назвал это сливом, не владеет информацией.
Музыка - это не спорт, не Олимпийские состязания, кто кого перепоет. Это субъективная и творческая история. А «Интервидение» точно не будет подходить под эти идеи.
Поэтому в моем случае уйти со сцены было маленькой победой, а я выбрал большую победу».
- Какие сложности возникали во время конкурса?
- Открою вам тайну. Я единственный из участников «Интервидения», кто работал и пел без ушного мониторинга. Если вы внимательно посмотрите эфир, то увидите, что у всех участников есть наушники, чтобы лучше слышать себя, контролировать на сцене все происходящее. Но вот ведь какая оказия: у меня тугоухость второй степени с самого детства.
Помните, я переспрашивал вопросы? И мне нежелательно использовать эти ушные мониторы, так как там было огромное количество репетиций, почасовых прогонов. Ну зачем убивать свой слух? То есть я пел практически наощупь, находясь на сцене. А ориентировался по отражениям от стен.
Об этом мало кто знает. И только один этот факт заслуживает уважение.
Режиссерская группа придумала мне красочный, яркий номер на тросе. Безусловно, летать, петь без ушного мониторинга - это трудно. Но зачем же мне пасовать перед трудностями?
Передо мной стояла четкая задача, и я ее выполнил. И сделал все возможное и невозможное. А Максим Фадеев обо всем этом не знал.
SHAMAN. Фото: Global Look Press
SHAMAN: «На это Максим Фадеев времени не нашел»
- А в каких вы отношениях с Максимом Александровичем?
- И, кстати, мы с ним знакомы с 2022 года, прекрасно общаемся, переписываемся, все в порядке. В 2023 году Максим мне подарил песню, которая называется «Мама». Я ее какое-то время исполнял на своих сольных концертах. Все замечательно!
Максим Фадеев написал песню для «Интервидения», великолепное произведение. Но он не владел всей информацией, не присутствовал на генеральных прогонах, репетициях, не был в это погружен.
Я понимаю, что у Максима - агорафобия, боязнь больших пространств. Плюс у него тоже проблемы со слухом. Зачем же Максиму Фадееву перегружаться и стрессовать лишний раз?
Это я все понимаю. Но мне непонятно только одно. Но ведь можно было написать короткое сообщение в день X, перед финальным выступлением: «Ярослав, держись, мы болеем, переживаем, держим кулачки». Такого не произошло.
Но хорошо, возможно, был занят, где-то концерт был.
Ну, на следующий же день можно было написать сообщение или созвониться: «Привет, Ярослав, я видел эфир. Как вообще выступил? Как все прошло?».
Или на второй день после финала... Можно было по-человечески поинтересоваться деталями этого конкурса? А зачем тебя подвесили? А зачем это? А зачем то? То есть все выяснить напрямую... На это Максим Фадеев времени не нашел.
Но для того чтобы написать гневный пост с критикой, нашел время. Поэтому, простите, но его критику на свой счет я никак принять не могу.
А что вы думаете о рассказе певца? Делитесь в комментариях!
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