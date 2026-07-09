SHAMAN – Максиму Фадееву: «Ведь можно было написать короткое сообщение: «Ярослав, держись»

Большую пресс-конференцию певца SHAMAN’a в «РИА Новости» продолжают разбирать на цитаты. В СМИ уже много писали о взаимоотношениях певца с Виктором Дробышем. Ярослав высказал и свое отношение к Максиму Фадееву.

SHAMAN намекнул, что его задел критический пост Фадеева, посвященный его выступлению на «Интервидении» в прошлом году. Напомним, тогда Максим Александрович выразил свое недовольство номером артиста.

Так, продюсер написал, что его композиция «Прямо по сердцу», выбранная для конкурса, требует от выступающего максимального вокального контроля. В ней нет места отдыху, сложные переходы, высокая кульминация, и каждый куплет требует точности в дыхании.

Однако, по мнению продюсера, в эфире все это исчезло. И вместо вокального спектакля получилась беготня по сцене и переизбыток лишних движений.

SHAMAN: «Музыка – это не спорт, не Олимпийские состязания»

SHAMAN при общении с журналистами расставил все точки над I и высказался и о своем выступлении на «Интервидении», и о критике Максима Фадеева.

«Это масштабный конкурс, огромное количество стран-участниц. Мне повезло, потому что такой шанс выпадает раз в жизни. Я рад представлять Россию, но давайте вспомним, как там все происходило, - поделился SHAMAN. -Американская участница снялась по политическим мотивам, не потому что она испугалась, а потому что ей запретили. Вот вам свободный Западный мир с его постулатом «Вне политики». На этом фоне я спел и сказал, что Россия уже победила тем, что вы все находитесь у нас в гостях. Кто назвал это сливом, не владеет информацией. Музыка - это не спорт, не Олимпийские состязания, кто кого перепоет. Это субъективная и творческая история. А «Интервидение» точно не будет подходить под эти идеи. Поэтому в моем случае уйти со сцены было маленькой победой, а я выбрал большую победу».

- Какие сложности возникали во время конкурса?

- Открою вам тайну. Я единственный из участников «Интервидения», кто работал и пел без ушного мониторинга. Если вы внимательно посмотрите эфир, то увидите, что у всех участников есть наушники, чтобы лучше слышать себя, контролировать на сцене все происходящее. Но вот ведь какая оказия: у меня тугоухость второй степени с самого детства.

Помните, я переспрашивал вопросы? И мне нежелательно использовать эти ушные мониторы, так как там было огромное количество репетиций, почасовых прогонов. Ну зачем убивать свой слух? То есть я пел практически наощупь, находясь на сцене. А ориентировался по отражениям от стен.

Об этом мало кто знает. И только один этот факт заслуживает уважение.

Режиссерская группа придумала мне красочный, яркий номер на тросе. Безусловно, летать, петь без ушного мониторинга - это трудно. Но зачем же мне пасовать перед трудностями?

Передо мной стояла четкая задача, и я ее выполнил. И сделал все возможное и невозможное. А Максим Фадеев обо всем этом не знал.