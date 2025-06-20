Сергей Соседов об эскортницах на ПМЭФ: "Девушки легкого поведения есть всегда и везде"

В Северной столице продолжается Петербургский международный экономический форум. В рамках культурной программы там запланированы выступления балерины Анастасии Волочковой и исполнительницы хита "Сигма-бой" Марии Яновской. Обе артистки прочтут лекцию о влиянии хайпа.

На Питерский форум приехала и певица Анна Седокова. Она рассказала о поездке в город на Неве у себя в соцсетях.

Teleprogramma.org пытается понять для себя, для чего на крупное деловое мероприятие приезжают представители индустрии развлечений. К размышлению на эту тему мы пригласили ведущего музыкального критика Сергея Соседова.

"Внутри этого мероприятия крутится много людей"

— Сергей Васильевич, как вы думаете, для чего Петербургский экономический форум посещают Анна Седокова, Анна Калашникова (она там была в прошлом году) и другие представительницы шоу-бизнеса? Мне, правда, интересно…

— На Петербургский экономический форум приезжают важные люди: экономисты, общественные деятели, законодатели, представители науки. Но им же нужно развлекаться!

Днем они выступают на семинарах, а вечером надо отдыхать. И вот для них и выступают те, кого вы перечислили. Понятно, что артисты едут туда не для выступлений на тему экономики, политики, законодательства. Их задача — развлекать аудиторию.

Их приглашают, никто не может поехать туда сам. Но я знаю, что некоторые люди, как правило, серьезные бизнесмены, платят взносы для того, чтобы там быть. Чтобы посещать лекции, круглые столы, всякие симпозиумы. Причем большие взносы — порядка миллиона рублей. Я точно не знаю сумму.

В принципе тот, кому нужен этот форум с практической точки зрения, может туда попасть, сделав большой взнос.

— Каждый год, когда речь идет о Питерском форуме, появляются слухи и об эскортницах…

— Конечно, внутри и вокруг этого мероприятия крутится много разных людей. И это нисколько не удивительно. Это надо спрашивать у тех, кто организует это событие. Любой желающий может туда поехать, заплатив взнос.

Я на Петербургском экономическом форуме ни разу не был, меня туда никто не приглашал.

Я только могу представить себе, как это все происходит. Это такая мини-Олимпиада по вопросам политики, бизнеса, экономики, науки.

У форума может быть много разных площадок. Возможно, какие-то мероприятия проходят в гостиницах. Во всех отелях сейчас есть шикарные конференц-залы. И там проходят выступления на разные темы. Возможно, гостей кто-то развлекает.

Вы знаете, девушки легкого поведения есть всегда и везде — в любом городе, в любое время. А кто ищет, тот всегда найдет.

Но я не думаю, что девушек легкового поведения туда привлекают целенаправленно.