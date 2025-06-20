Сергей Соседов об эскортницах на ПМЭФ: "Девушки легкого поведения есть всегда и везде"

В Северной столице продолжается Петербургский международный экономический форум. В рамках культурной программы там запланированы выступления балерины Анастасии Волочковой и исполнительницы хита "Сигма-бой" Марии Яновской. Обе артистки прочтут лекцию о влиянии хайпа.
На Питерский форум приехала и певица Анна Седокова. Она рассказала о поездке в город на Неве у себя в соцсетях.
Teleprogramma.org пытается понять для себя, для чего на крупное деловое мероприятие приезжают представители индустрии развлечений. К размышлению на эту тему мы пригласили ведущего музыкального критика Сергея Соседова.
"Внутри этого мероприятия крутится много людей"
— Сергей Васильевич, как вы думаете, для чего Петербургский экономический форум посещают Анна Седокова, Анна Калашникова (она там была в прошлом году) и другие представительницы шоу-бизнеса? Мне, правда, интересно…
— На Петербургский экономический форум приезжают важные люди: экономисты, общественные деятели, законодатели, представители науки. Но им же нужно развлекаться!
Днем они выступают на семинарах, а вечером надо отдыхать. И вот для них и выступают те, кого вы перечислили. Понятно, что артисты едут туда не для выступлений на тему экономики, политики, законодательства. Их задача — развлекать аудиторию.
Их приглашают, никто не может поехать туда сам. Но я знаю, что некоторые люди, как правило, серьезные бизнесмены, платят взносы для того, чтобы там быть. Чтобы посещать лекции, круглые столы, всякие симпозиумы. Причем большие взносы — порядка миллиона рублей. Я точно не знаю сумму.
В принципе тот, кому нужен этот форум с практической точки зрения, может туда попасть, сделав большой взнос.
— Каждый год, когда речь идет о Питерском форуме, появляются слухи и об эскортницах…
— Конечно, внутри и вокруг этого мероприятия крутится много разных людей. И это нисколько не удивительно. Это надо спрашивать у тех, кто организует это событие. Любой желающий может туда поехать, заплатив взнос.
Я на Петербургском экономическом форуме ни разу не был, меня туда никто не приглашал.
Я только могу представить себе, как это все происходит. Это такая мини-Олимпиада по вопросам политики, бизнеса, экономики, науки.
У форума может быть много разных площадок. Возможно, какие-то мероприятия проходят в гостиницах. Во всех отелях сейчас есть шикарные конференц-залы. И там проходят выступления на разные темы. Возможно, гостей кто-то развлекает.
Вы знаете, девушки легкого поведения есть всегда и везде — в любом городе, в любое время. А кто ищет, тот всегда найдет.
Но я не думаю, что девушек легкового поведения туда привлекают целенаправленно.
Сергей Соседов. Фото: Григорий Горячев / Global Look Press
"Людей без имени приглашают на крупные форумы"
— Два года назад на Петербургский экономический форум пригласили Даню Милохина. В этом — исполнительницу песни "Сигма-бой" Марию Яновскую. Это делается для привлечения молодой аудитории?
— Конечно, это возмутительно, что Милохина пригласили. Я помню выступление одной матери. Она сказала: "Мой сын говорит: "Зачем учиться, если Даня Милохин, который ничего не знает, зарабатывает огромные деньги и ездит на форум?"
Это видео тогда было очень растиражировано.
Это делается для привлечения молодых людей, кто слушает Даню Милохина или кого вы там назвали. Сюда можно поставить любое имя. Имя им — легион, понимаете?
Тех людей, кто из себя ничего не представляет, и непонятно в каком качестве они выступают. Мы даже не можем назвать род их деятельности. Но чтобы обозначить этих людей, их называют блогерами.
И вы говорите, что пригласили исполнительницу "Сигма-боя"… Зачем? Наверное, она будет им петь "Сигма-боя" вечерами. Кто это будет слушать, не знаю.
Я понимаю, когда приглашают хороших артистов, ту же Аню Седокову. Они там могут что-то спеть. Но когда уж совсем непонятно кого… Я не знаю, зачем это делается. Это надо у них спросить.
Людей без имени приглашают на крупные форумы. Это же курам на смех! Вот так мы и живем.
Сергей Соседов. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
— А вам не обидно, что не приглашают вас? Вы бы могли дать мастер-класс по музыкальной критике…
— Нет. А зачем? На экономическом форуме это совсем не нужно. Ни мастер-класса по критике, ни по журналистике.
— Ну Анастасия Волочкова же читает лекцию о средствах популярности. А чем вы хуже?
— Там, наверное, есть какие-то альтернативные площадки.
Конечно, там принимают участие и Волочкова, и "Сигма-бой", и кого вы там назвали. Но они выступают на периферии экономического форума, но ни в центре.
А в центре — вопросы экономики, политики, науки, технологий, инноваций, инвестиций и так далее.
А это "развлекаловка" такая… Где-то выступит Волочкова, Аня Калашникова, Седокова. Где-то выскочит "Сигма-бой".
Но я бы не отказался приехать на Петербургский форум не как участник, а как гость. Я бы с удовольствием ходил на семинары, на лекции — экономические, научные. Послушал бы про инновации, новые технологии.
А с Анастасией Волочковой я бы, может быть, пообщался за кулисами, но не ходил бы на ее выступление.
А вести мастер-классы по журналистике можно и не на экономическом форуме, который имеет, конечно, политический вес. Там выступает президент Владимир Путин.
Это такое серьезное государственное мероприятие. Поэтому там должны быть представлены серьезные программы. Ну и для "оживляжа" те, кого вы перечислили.
Для "оживляжа"… А я для "оживляжа" выступать бы там не хотел!
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