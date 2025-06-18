ПМЭФ: Лепс за 1,2 миллиона, отсутствие эскортниц и икра за 19. 000 рублей

В городе на Неве стартовал Петербургский международный экономический форум. Уже давно известно, что мероприятие позиционируется не только как деловая площадка. Питерский форум — это и некая ярмарка тщеславия, куда звезды приезжают на других посмотреть и себя показать.
Кто из артистов приедет на Питерский форум
В этом году в обсуждении вопросов культуры примет участие художественный руководитель Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев. Пожалуй, это главная звезда Петербургского форума. Но есть и небольшие звездочки.
Например, форум посетит Мария Яновская, известная благодаря своему нашумевшему хиту "Сигма-бой". Кроме того, в деловых мероприятиях примут участие рокер Евгений Маргулис, саксофонист Игорь Бутман, певица Анита Цой.
Кстати, в прошлом году Анита рекламировала там свои соленья-варенья под брендом "Цойкины рецепты". Возможно, артистка не упустит свой шанс и на этот раз.
Вечерняя программа форума также обещает быть насыщенной. На закрытых вечеринках для бизнесменов из разных стран выступят Дима Билан, Владимир Пресняков и певица Zivert, группа "Комбинация" и Женя Трофимов из группы "Комната культуры". Также запланированы выступления A-Studio и группы "Звери".
Нельзя не упомянуть известную балерину Анастасию Волочкову. Она поделится личным опытом монетизации популярности. Возможно, начнет свою речь с традиционного обращения "Золотые мои".
Анастасия Волочкова. Фото: Global Look Press
Но цены на знаменитом мероприятии действительно золотые. Например, самым дорогим артистом станет Григорий Лепс. VIP-билеты на его концерт в рамках форума обойдутся в 1,2 миллиона рублей, пишет питерская "Комсомольская правда".
Но также есть возможность послушать про "Рюмку водки на столе" и за минимальные 30 000 рублей.
Чтобы насладиться выступлением Вячеслава Бутусова в одном из центральных ресторанов Петербурга, необходимо забронировать столик стоимостью от 150 тысяч рублей.
А вот Сосо Павлиашвили можно послушать и за 60 000 рублей.
Меню Петербургского форума
По сведениям питерских
Оно включает в себя суп из петуха, икорный сет стоимостью 19 тысяч рублей и итальянские вина за 36 тысяч рублей. А вот более доступный вариант от шеф-повара Раффаэле Эспозито обойдется за 6500 рублей.
В меню входят такие блюда, как радужная форель с кремом из жареного сельдерея, щучьей икрой и маслом тархуна, бульон из фермерской говядины и филе утки. На десерт можно выбрать брусничный пирог или шоколадно-миндальный торт, которые подаются с кофе или чаем.
Ксения Собчак переживает за эскортниц
А вот кто может заработать на Петербургском экономическом форуме, так это эскортницы. Интернет пестрит объявлениями об их услугах для питерских гостей.
Во время ПМЭФ эскорт-услуги значительно дорожают. И девушки, оказывающие их, могут заработать около 600 тысяч рублей за 4 дня. Их средний дневной доход составляет примерно 150 тысяч рублей.
Но к ним есть ряд требований: хотя бы чуть-чуть разбираться в финансах и литературе — все-таки работают для такого солидного мероприятия!
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press
Да вот незадача. По словам Ксении Собчак, также приехавшей на ПМЭФ, пока все эскортницы попрятались. Зато на мероприятие приехало немало женщин в интересном положении.
"Форумчаночек на ПМЭФ почти не видно, зато много беременных. Может быть, вместо эскортниц специально завезли беременных, чтобы показать, что традиционные ценности у нас работают?" — задается вопросом у себя в соцсетях Ксения.
Также на ПМЭФ приехала известная певица Анна Седокова. В своем блоге она успела сообщить, что погода в Питере ее приятно порадовала.
Глядишь, и светская дива Анна Калашникова подтянется. В общем, вечера обещают быть томными…
Справка
Идея проведения Петербургского экономического форума принадлежит Совету Федерации и Межпарламентской ассамблее государств участников СНГ. В мае 1997 года она получила поддержку у президент России.
Изначально невский саммит задумывался как "
Ежегодно гостями форума становятся около 10 000 человек.