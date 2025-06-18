ПМЭФ: Лепс за 1,2 миллиона, отсутствие эскортниц и икра за 19. 000 рублей

В городе на Неве стартовал Петербургский международный экономический форум. Уже давно известно, что мероприятие позиционируется не только как деловая площадка. Питерский форум — это и некая ярмарка тщеславия, куда звезды приезжают на других посмотреть и себя показать.

Кто из артистов приедет на Питерский форум

В этом году в обсуждении вопросов культуры примет участие художественный руководитель Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев. Пожалуй, это главная звезда Петербургского форума. Но есть и небольшие звездочки.

Например, форум посетит Мария Яновская, известная благодаря своему нашумевшему хиту "Сигма-бой". Кроме того, в деловых мероприятиях примут участие рокер Евгений Маргулис, саксофонист Игорь Бутман, певица Анита Цой.

Кстати, в прошлом году Анита рекламировала там свои соленья-варенья под брендом "Цойкины рецепты". Возможно, артистка не упустит свой шанс и на этот раз.

Вечерняя программа форума также обещает быть насыщенной. На закрытых вечеринках для бизнесменов из разных стран выступят Дима Билан, Владимир Пресняков и певица Zivert, группа "Комбинация" и Женя Трофимов из группы "Комната культуры". Также запланированы выступления A-Studio и группы "Звери".

Нельзя не упомянуть известную балерину Анастасию Волочкову. Она поделится личным опытом монетизации популярности. Возможно, начнет свою речь с традиционного обращения "Золотые мои".