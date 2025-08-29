Павел Прилучный: "Я мыл машины, работал доставщиком"

В Москве прошла премьера сериала "Виноград", который стартует в онлайн-кинотеатре Kion с 1 сентября. Картина рассказывает об успешном топ-менеджере Егоре Антонове, имеющем все для счастья: достаток, успешную карьеру, любящую семью. Правда, мужчину недолюбливает собственный тесть, благодаря кому Егор и получил все эти блага.
Однажды герой заводит интрижку с молоденькой стажеркой, о чем узнает и отец его жены. Он выгоняет зятя из компании и рассказывает об его измене дочери.
В одночасье Егор лишается всего, но по иронии судьбы становится владельцем убыточных виноградников в родной Анапе. Сможет ли он найти в себе силы начать все сначала и разобраться в собственной жизни?
На премьеру сериала приехали исполнитель главной роли Павел Прилучный с женой, актрисой Зепюр Брутян. На красной дорожке актер и его супруга пообщались с журналистами.
Павел Прилучный: "Гольф — это сложный вид спорта"
— Павел, чем вам запомнились съемки в сериале "Виноград"?
— На съемках было очень много увлекательных моментов. Но самое замечательное, что я познакомился с потрясающим режиссером Владимиром Щегольковым. Это один из самых лучших режиссеров, с кем мне доводилось работать.
А из нового на съемках... Я никогда не пробовал играть в гольф… И у меня была такая возможность. Собственно, мы тренировались с профессионалами. Гольф — это сложный вид спорта. Ты задействуешь те группы мышц, которые обычно не используешь.
— Научились играть в гольф?
— Этому нужно учиться всю жизнь. А как ты научишься за несколько занятий? На это нужно время. А если бы его было чуть больше, то я бы с удовольствием…
Павел Прилучный: "Я в жизни черпал те эмоции, когда все полностью ломается внутри. "
— Случались ли с вами такие ситуации, когда приходилось действительно начинать все сначала, как это случилось с вашим героем Егором?
— Конечно, такие ситуации были. И я справился с ними, стою сейчас с вами разговариваю. Поэтому я в жизни черпал те эмоции, когда все полностью ломается внутри.
— А приходилось ли вам работать на других работах, помимо съемок в кино?
— Машины мыл, работал доставщиком, ведущим в баре. Где только ни работал...
— Съемки сериала проходили и в Геленджике. Чем он вам запомнился?
— Потрясающие закаты, великолепный пляж. Я ни разу не был в Геленджике. Это была наша первая семейная поездка.
— Не думали приобрести там квартиру?
— Да она там стоит подороже, чем в Москве.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян на премьере сериала "Виноград". Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
Павел Прилучный: "В Микаэле столько энергии, что он затмевает трех-четырех детей"
— На годовщину свадьбы вы с мужем летали на вертолете…
Зепюр Брутян: — Да, летали. Но сюрприз был в другом. Случилось кое-что важное для меня в интересном месте.
— Агата Муцениеце и Петр Дранга выбрали ту же дату свадьбы, что и ваша пара. Как бы вы могли объяснить это?
— Просто красивая дата. Мне кажется, что 25. 03. 2025 у многих была свадьба. Счастья молодым, совет да любовь!
— У вас подрастает сын Микаэль. А не хотели бы еще детей?
Павел Прилучный: — В Микаэле столько энергии, что он затмевает трех-четырех детей. Прямо ракета! Но позже посмотрим!
— Микаэль ведь еще и осваивает английский язык…
— Да он в свои два с половиной хорошо говорит на английском, русском. И мы занимаемся, и носитель языка приходит к нему. Стараемся!