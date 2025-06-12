Остроумова о последних днях жизни Гафта: "Валя с сиделкой жил на даче"

В рамках 12-го Забайкальского международного кинофестиваля состоялся творческий вечер актрисы Ольги Остроумовой. Артистка со сцены читала произведения Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Юрия Визбора, Владимира Высоцкого и многих других поэтов. Рассказывала, какую роль эти гении сыграли в ее судьбе.
Иногда Ольга Остроумова касалась и личных тем. Например, вспоминала свои отношения с мужем Валентином Гафтом.
Как развивались отношения Ольги Остроумовой и Валентина Гафта
Впервые актеры встретились на съемках фильма "Гараж". Понравились друг другу, но взаимная симпатия не переросла в нечто большее.
Прошло десять лет. Затем артисты увиделись на концерте. А после приятного вечера Валентин Гафт пригласил Ольгу Остроумову погулять в парке. И она ответила: "Ой, спасибо. А можно я сбегаю за детьми? И мы погуляем все вместе".
(От брака с режиссером Михаилом Левитиным у артистки было двое детей — Ольга и Михаил).
А потом Валентин Гафт пропал на два месяца. Его терзали смутные сомнения. А стоит ли вообще начинать этот роман? Все-таки Ольга Остроумова — женщина с прошлым.
Все тревоги развеял коллега по цеху, актер Игорь Кваша. Он сказал своему товарищу: "Тебе впервые попалась нормальная женщина. А ты ходишь тут, сомневаешься".
Интересно, что расписались актеры в больничной палате, куда пришла сотрудница ЗАГСа. Тогда Валентин Гафт сильно заболел, но свадьбу откладывать не хотели.
Говоря об этом браке, Ольга Михайловна восклицала: "Гафт у нас артист, а я все остальное". То есть актриса взяла все бытовые обязанности на себя. Предоставила любимому мужчине возможность заниматься творчеством. И не думать о бытовых хлопотах!
Семейная идиллия продлилась до декабря 2020 года. Тогда артист ушел из жизни от последствий перенесенного инсульта в возрасте 85 лет.
"Просто повезло с этой потрясающей женщиной"
"Вы знаете, он не был старым. Старость — это ведь не внешность, а то, что внутри нас, — сказала Ольга Остроумова про своего мужа на творческом вечере в Забайкалье.
— У нас была золотая женщина-сиделка. Валя с сиделкой жил на даче. И, естественно, что я вместе с ними. Я уезжала в театр играть спектакли. Валя уже не играл, конечно.
Она привозила продукты, приглашала врачей, каких надо. Золотая женщина! Ольга Ивановна Петрова из города Сумы.
Просто повезло с этой потрясающей женщиной!"
Ольга Остроумова и Валентин Гафт. Фото: кадр из фильма "Гараж"
"Дочь решила родить девочку в 47 лет"
Также на творческом вечере в Чите Ольга Остроумова поделилась радостью, связанной с внуками.
"Всего у меня пять внуков. Младшей внучке два года. Дочь решила родить девочку в 47 лет. Я была в шоке. Это немножко поздно. Но ничего, вырастем. Хорошая девочка! — рассказала Ольга Михайловна зрителям.
— Так что давайте жить, растить детей, все пройдет, как написано на кольце царя Соломона. И это пройдет".
А после творческого актриса вечера ответила на вопросы журналистов.
Ольга Остроумова на творческом вечере в Чите. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.org
"Со старшим внуком очень интересно"
— Ольга Михайловна, вы говорили, что один из ваших внуков сдает ЕГЭ…
— Да. Надо ему позвонить! Сдавал английский устный, письменный уже сдал. Сдает нормально. У меня чудесный внук.
— Хочет пойти по вашим стопам?
— Нет. У сына две дочери и сын. И вот у него средняя дочка, Фаня, — просто замечательная артистка.
— Вы даете внучке какие-то профессиональные советы?
— А она не спрашивает.
— Вы часто проводите с внуками время?
— Стараюсь. Я не то чтобы ответственная бабушка... Со старшим очень интересно. Он мне столько рассказал!
Внук смотрит астрономические программы и рассказал мне о том, чего я не знала. Я ему говорю: "Так, может, тебе в астрономию пойти?" Нет, хочет пойти на экономический.
Справка
Ольга Михайловна Остроумова — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации. Родилась 21 сентября 1947 года в Бугуруслане (ныне Оренбургская область).
В 1973–1983 годах артистка трудилась в Драматическом театре на Малой Бронной. С 1983 года Ольга Михайловна — актриса театра имени Моссовета.
В кино артистка начала сниматься в студенческие годы. В 1968 году она дебютировала в фильме "Доживем до понедельника". Но проснулась знаменитой после выхода картины "А зори здесь тихие"по мотивам повести Бориса Васильева. На ее счету десятки ярких работ в кино.
Ольга Остроумова дважды была замужем. Ее первым супругом стал режиссер Михаил Левитин. В этом союзе родились сын Михаил и дочь Ольга.
Однако в 1993 году, после почти 23 лет совместной жизни, супруги развелись. Спустя три года Ольга Остроумова вышла замуж за Валентина Гафта, с которым прожила много лет.