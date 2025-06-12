Остроумова о последних днях жизни Гафта: "Валя с сиделкой жил на даче"

В рамках 12-го Забайкальского международного кинофестиваля состоялся творческий вечер актрисы Ольги Остроумовой. Артистка со сцены читала произведения Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Юрия Визбора, Владимира Высоцкого и многих других поэтов. Рассказывала, какую роль эти гении сыграли в ее судьбе.

Иногда Ольга Остроумова касалась и личных тем. Например, вспоминала свои отношения с мужем Валентином Гафтом.

Как развивались отношения Ольги Остроумовой и Валентина Гафта

Впервые актеры встретились на съемках фильма "Гараж". Понравились друг другу, но взаимная симпатия не переросла в нечто большее.

Прошло десять лет. Затем артисты увиделись на концерте. А после приятного вечера Валентин Гафт пригласил Ольгу Остроумову погулять в парке. И она ответила: "Ой, спасибо. А можно я сбегаю за детьми? И мы погуляем все вместе".

(От брака с режиссером Михаилом Левитиным у артистки было двое детей — Ольга и Михаил).

А потом Валентин Гафт пропал на два месяца. Его терзали смутные сомнения. А стоит ли вообще начинать этот роман? Все-таки Ольга Остроумова — женщина с прошлым.

Все тревоги развеял коллега по цеху, актер Игорь Кваша. Он сказал своему товарищу: "Тебе впервые попалась нормальная женщина. А ты ходишь тут, сомневаешься".

Интересно, что расписались актеры в больничной палате, куда пришла сотрудница ЗАГСа. Тогда Валентин Гафт сильно заболел, но свадьбу откладывать не хотели.

Говоря об этом браке, Ольга Михайловна восклицала: "Гафт у нас артист, а я все остальное". То есть актриса взяла все бытовые обязанности на себя. Предоставила любимому мужчине возможность заниматься творчеством. И не думать о бытовых хлопотах!

Семейная идиллия продлилась до декабря 2020 года. Тогда артист ушел из жизни от последствий перенесенного инсульта в возрасте 85 лет.

"Просто повезло с этой потрясающей женщиной"