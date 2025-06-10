Гоша Куценко: "Я поправлялся на 12 килограммов"

В Чите завершился 12-й Забайкальский международный кинофестиваль. Одним из гостей кинофорума стал актер Гоша Куценко. В рамках мероприятия он дал сольный концерт "Слова под музыку" 6 июня. Символично, что в день рождения Александра Пушкина.

А перед своим выступлением Гоша пообщался с журналистами. Например, рассказал, что при общении с женщинами пользовался тем же инструментом, что и Пушкин. А еще посетовал на то, что старшая дочь тянет с рождением детей. И назвал роли, по которым скучает.

"Сильный инструмент! По молодости я тоже им пользовался"

— 6 июня день рождения Александра Пушкина. В романе "Евгений Онегин" Татьяна признается Онегину в любви. Что вы думаете о такой женской инициативе? Часто ли вам делали подобные признания?

— Александр Сергеевич стольким женщинам признался в любви. Если бы не женщины, не было бы Пушкина. Я побывал на могиле поэта. И там тоже признания в любви.

Я помню, как Пушкин признался в любви Анне Керн. Не буду раскрывать тайну. Кто знает, тот знает. Сильный инструмент! По молодости я тоже им пользовался.

Много песен, которые прозвучат на моем концерте, по большому счету лирика.

Я пытался писать либо смешное, либо про любовь. А что еще? Больше же нет ничего. А еще есть смешная любовь.