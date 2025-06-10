Гоша Куценко: "Я поправлялся на 12 килограммов"

В Чите завершился 12-й Забайкальский международный кинофестиваль. Одним из гостей кинофорума стал актер Гоша Куценко. В рамках мероприятия он дал сольный концерт "Слова под музыку" 6 июня. Символично, что в день рождения Александра Пушкина.
А перед своим выступлением Гоша пообщался с журналистами. Например, рассказал, что при общении с женщинами пользовался тем же инструментом, что и Пушкин. А еще посетовал на то, что старшая дочь тянет с рождением детей. И назвал роли, по которым скучает.
"Сильный инструмент! По молодости я тоже им пользовался"
— 6 июня день рождения Александра Пушкина. В романе "Евгений Онегин" Татьяна признается Онегину в любви. Что вы думаете о такой женской инициативе? Часто ли вам делали подобные признания?
— Александр Сергеевич стольким женщинам признался в любви. Если бы не женщины, не было бы Пушкина. Я побывал на могиле поэта. И там тоже признания в любви.
Я помню, как Пушкин признался в любви Анне Керн. Не буду раскрывать тайну. Кто знает, тот знает. Сильный инструмент! По молодости я тоже им пользовался.
Много песен, которые прозвучат на моем концерте, по большому счету лирика.
Я пытался писать либо смешное, либо про любовь. А что еще? Больше же нет ничего. А еще есть смешная любовь.
Гоша Куценко c певицей Юлией Пак. Фото: пресс-служба 12 Забайкальского международного кинофестиваля
"Взрослые парни радовались за моего персонажа Свина"
— На концерте вы поете некоторые песни из фильмов со своим участием. А есть ли такие сыгранные персонажи, по которым вы скучаете?
— Это все, что сыграл в молодости. Сейчас в прокате идет картина "Чужие деньги". Ко мне подходили несколько человек. Оказывается, они наблюдают за моим творчеством. Это было неожиданно.
Обычно говорят о сериале "Скорая помощь". Но в основном это дети и бабушки. А тут взрослые парни радовались за моего персонажа по прозвищу Свин из фильма "Чужие деньги".
Ради этой роли я поправлялся на 12 килограммов. И вот никак не могу избавиться от них. Уж слишком был любимый персонаж. Мне разрешали все есть и все пить.
Первый раз в жизни я вошел в образ. Не мог представить, что это я. Настолько был отвратителен! Я и хрюкал, и много чего делал.
У меня есть работы, которые еще не увидели свет. Говорить о них пока рановато. Но вот Свин зашел.
Также скоро выйдет этническая комедия "Хутор", где я играю батю.
Гоша Куценко с певицей Юлией Пак. Фото: Пресс-служба 12 Забайкальского международного кинофестиваля
"Полина не хочет сдавать позиции"
— Есть ли у вас какой-то актерский талисман?
— У меня есть талисман "Антистресс". Я спрашиваю профессора, как это работает. Он говорит: "Знаете, это лженаука". Там две микросхемки, работающие на прямой частоте.
И когда вы сильно волнуетесь, они стараются вашу частоту контролировать.
Мне кажется, работает? Я же спокойный.
— Поговорим о личном. У вас взрослая дочь Полина. А готовы к внукам?
— Полина не хочет сдавать позиции. Хотя у нее уже появился молодой человек, любовь. В общем, все хорошо.
И тут ее начали снимать в кино. А Полина — фанатик своей профессии, выпускница Щукинского училища, мастерской Максима Аверина. В общем, пока она держится.