Нонна Гришаева о сюрпризе Ильи Авербуха : "Лиза до сих переживает фантастические эмоции"

"Папины дочки" теперь перебрались и на большие экраны. В Москве завершились съемки полнометражного фильма по мотивам одноименного сериала. За этот проект взялся все тот же телеканал СТС в тандеме со студией Yellow, black and white, а также онлайн-кинотеатром Start.
Планируется, что новый сезон сериала "Папины дочки. Новые" выйдет в августе, а вот полнометражный фильм — 30 октября.
Корреспондент Teleprogramma.org в компании других журналистов побывала на съемочной площадке картины и пообщалась с Нонной Гришаевой.
В сериале актриса играет Людмилу Васнецову — маму девочек. Правда, девочки уже превратились в молодых женщин.
Так, Галина Сергеевна (Елизавета Арзамасова) по сюжету фильма ждет ребенка. А одна из дочек Сергея Васнецова (Андрей Леонов) выходит замуж. Но пока я не могу раскрыть секрет, какая именно.
Нонна Гришаева тоже хранит молчание по этому поводу. А вот журналистам она рассказала об общении с экранными дочками, влиянию гаджетомании на молодое поколение и своих образах в сериале.
"Поколением детей завладевает гаджетомания"
— Нонна Валентиновна, общаетесь ли вы со своими экранными дочками вне сериала?
— С некоторыми я общалась все эти годы, а кого-то вообще не видела. И теперь мы общаемся и не можем наобщаться друг с другом.
Столько новостей! Столько уже родилось детей! Я, оказывается, столько раз "бабушка".
— Вы играли маму девочек, теперь исполняете роль бабушки. На ваш взгляд, отличаются ли поколения детей?
— Мир меняется. Поколением детей завладевает гаджетомания. Но поскольку я уже 11 лет руковожу детским театром, я наблюдаю, что происходит с детьми.
10 лет назад все-таки было больше общения. Ну, такая у нас жизнь…
— Как вам работается с вашими внучками?
— Вы знаете, я ни разу не видела, чтобы наша самая маленькая внучка устала от съемок. Это какой-то вечный двигатель. Я не понимаю, где у нее кнопка.
Экранный зять и внучки Нонны Гришаевой (Филипп Бледный, Ева Смирнова, Вита Корниенко, Полина Денисова). Фото: телеканал СТС
"Это был такой спонтанный сюрприз"
— Вот вы говорите, что общались с девочками. А с кем именно из них?
— С Лизочкой Арзамасовой мы общались все эти годы. Недавно мы побывали на ее юбилее, который ей устроил Илюша Авербух. Это был такой спонтанный сюрприз.
Мы с Лизой недавно об этом вспоминали. Она до сих пор переживает фантастические эмоции. Также мы с Лизой снимались вместе много раз.
Я принимала участие в ее спектакле. Она приходила на мои. В общем, все эти годы мы плотно общались.
— А как, на ваш взгляд, изменились ваши экранные дочки? Некоторые из них ведь уже обзавелись семьями…
— Вот так и изменились. Они почти все стали мамами, женами, актрисами.
— А с кем из них вы долго не виделись?
— С Настей (Анастасией Сиваевой. — Прим. ред.) и с Пуговицей (Екатериной Старшовой).
Нонна Гришаева и Андрей Леонов. Фото: телеканал СТС
"У меня хороший учитель — Ольга Волкова"
— У вас в сериале всегда стильные наряды. Кто вам их подбирает?
— Все аксессуары, которые на мне, мои. У меня хороший учитель — народная артистка России Ольга Волкова, которая играет мою маму.
У нее всегда все свое: парики, наряды. И вот тогда, глядя на нее, я стала точно так же работать.
Простите, но мне нужно в кадр…
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