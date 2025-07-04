Нонна Гришаева о сюрпризе Ильи Авербуха : "Лиза до сих переживает фантастические эмоции"

"Папины дочки" теперь перебрались и на большие экраны. В Москве завершились съемки полнометражного фильма по мотивам одноименного сериала. За этот проект взялся все тот же телеканал СТС в тандеме со студией Yellow, black and white, а также онлайн-кинотеатром Start.

Планируется, что новый сезон сериала "Папины дочки. Новые" выйдет в августе, а вот полнометражный фильм — 30 октября.

Корреспондент Teleprogramma.org в компании других журналистов побывала на съемочной площадке картины и пообщалась с Нонной Гришаевой.

В сериале актриса играет Людмилу Васнецову — маму девочек. Правда, девочки уже превратились в молодых женщин.

Так, Галина Сергеевна (Елизавета Арзамасова) по сюжету фильма ждет ребенка. А одна из дочек Сергея Васнецова (Андрей Леонов) выходит замуж. Но пока я не могу раскрыть секрет, какая именно.

Нонна Гришаева тоже хранит молчание по этому поводу. А вот журналистам она рассказала об общении с экранными дочками, влиянию гаджетомании на молодое поколение и своих образах в сериале.

"Поколением детей завладевает гаджетомания"

— Нонна Валентиновна, общаетесь ли вы со своими экранными дочками вне сериала?

— С некоторыми я общалась все эти годы, а кого-то вообще не видела. И теперь мы общаемся и не можем наобщаться друг с другом.

Столько новостей! Столько уже родилось детей! Я, оказывается, столько раз "бабушка".

— Вы играли маму девочек, теперь исполняете роль бабушки. На ваш взгляд, отличаются ли поколения детей?

— Мир меняется. Поколением детей завладевает гаджетомания. Но поскольку я уже 11 лет руковожу детским театром, я наблюдаю, что происходит с детьми.

10 лет назад все-таки было больше общения. Ну, такая у нас жизнь…

— Как вам работается с вашими внучками?

— Вы знаете, я ни разу не видела, чтобы наша самая маленькая внучка устала от съемок. Это какой-то вечный двигатель. Я не понимаю, где у нее кнопка.