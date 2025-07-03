Елизавета Арзамасова: "Когда я была беременна, нам приходилось это скрывать"

В Москве завершились съемки полнометражного фильма "Папины дочки. В кино". Над ним работают телеканал СТС, студия Yellow, Black and White,а также онлайн-кинотеатр START.
Причем четвертый сезон одноименного сериала выйдет на канале СТС в августе, а вот художественная кинокартина появится в кинотеатрах 30 октября. Корреспондент Teleprogramma.org побывала на съемках ленты.
Съемочный процесс проходит в одной из подмосковных усадеб. Как раз там снимается сцена свадьбы. Правда, не имею права говорить, чьей.
В числе приглашенных гостей — героиня Елизаветы Арзамасовой Галина Сергеевна. Подходя ближе, видим, что у актрисы — большой живот. Неужто третья беременность от Ильи Авербуха?
Но нет… Просто по сюжету героиня Лизы Арзамасовой Галина Сергеевна ждет ребенка от своего избранника Бориса.
Пока на съемочной площадке суета, замечаем, что артистка тихо плачет. В чем причина ее слез? Это мы и постарались выяснить.
"Сегодня здесь происходит что-то нежное. Долгожданные встречи! За время съемок сериала мы, конечно, все сроднились. Фактически родные люди, — объясняет Елизавета журналистам.
— Несмотря на то что у всех у нас плотные рабочие графики, семейные и общественные обязательства, иногда мы встречаемся — как дальние родственники.
И в нашем общении нет барьеров и преград, неловких пауз, нам всегда есть что обсудить, и чем поделиться. Мы радуемся достижениям и поддерживаем друг друга".
"Ты же Илон Маск в юбке"
— Наблюдая за съемочным процессом, мы видим, что он нелегкий. А как вы отдыхаете после тяжелого дня?
— Процесс съемок у меня совсем не ассоциируется с понятием "тяжесть". Мне это в радость, в удовольствие, даже когда съемочный день длится больше 12 часов.
— То есть съемки — это отдых для вас?
— Не совсем отдых, конечно. Но точно что-то приятное.
Елизавета Арзамасова на съемочной площадке с коллегами по цеху. Фото: телеканал СТС
— Чему научилась ваша героиня за все время съемок "Папиных дочек"?
— Скорее я могу сказать, чему я научилась у Галины Сергеевны за время нашего общения. Например, самоиронии.
А еще мне нравится ее любознательность, то, что она всегда с достоинством принимала ухаживания и знала себе цену. Никогда не сомневалась, что она любима.
При рациональном подходе ко многим аспектам в моей героине очень много чувственности, нежности, ранимости.
Единственное — я немного по-другому представляла ее судьбу. Маленькая Галина Сергеевна мечтала полететь в космос, получить Нобелевскую премию.
И, обращаясь к сценаристам, мне хочется сказать: "Галина Сергеевна, не предавай свои детские мечты. Ты же Илон Маск в юбке. Лети на Марс! У тебя обязательно все получится!"
Для маленькой Галины Сергеевны не было ничего невозможного.
Но самое замечательное, что сейчас с ней происходит, — она любима. Моя героиня находится в роли мамы. А это самая прекрасная, долгожданная роль для любой женщины. Я думаю, что эти изменения вдохновят ее на поступки космического масштаба.
"Лева играет на фортепиано двумя пальцами"
— И вы тоже теперь мама. Хотели бы, чтобы дети пошли по вашим стопам?
— Конечно. Мой опыт в кино и театре не связан ни с чем негативным. Поэтому если бы мои дети захотели связать свою жизнь с этими сферами, я бы сказала: "Дерзайте, удачи вам, вдохновения на этом пути".
Елизавета Арзамасова. Фото: кадр из сериала "Папины дочки. Новые"
— А у них уже как-то проявляются актерские способности?
— Ну, конечно, все дети талантливые. И танцуют, и поют, Лева играет на фортепиано двумя пальцами и при этом поет.
Мне кажется, сейчас наша задача — наблюдать за детьми и развить какие-то их лучшие качества.
— А какой Лева старший брат?
— Еще пока рано об этом говорить. Но вообще, Лева — очень интересный человек. Мне с ним очень интересно.
И я благодарна сыну за многие великодушные проявления, которые я сейчас наблюдаю.
В кино все наоборот
— Видим, что вы в кадре — с животом…
— Забавная ситуация. Сейчас моя Галина Сергеевна в кадре — в положении. И эта ситуация подтверждает тот закон, когда в кино все наоборот.
То есть если мы снимаем лето, то на улице обязательно будет очень холодно. Как по закону подлости. А если на улице жара, то в кадре зима, все в тулупах.
Так вот, когда я действительно была беременна, нам приходилось это скрывать в кадре с помощью крупных планов и одежды большого размера. А сегодня у меня накладной живот. Так что мы чуть-чуть опоздали.
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