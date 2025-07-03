Елизавета Арзамасова: "Когда я была беременна, нам приходилось это скрывать"

В Москве завершились съемки полнометражного фильма "Папины дочки. В кино". Над ним работают телеканал СТС, студия Yellow, Black and White,а также онлайн-кинотеатр START.

Причем четвертый сезон одноименного сериала выйдет на канале СТС в августе, а вот художественная кинокартина появится в кинотеатрах 30 октября. Корреспондент Teleprogramma.org побывала на съемках ленты.

Съемочный процесс проходит в одной из подмосковных усадеб. Как раз там снимается сцена свадьбы. Правда, не имею права говорить, чьей.

В числе приглашенных гостей — героиня Елизаветы Арзамасовой Галина Сергеевна. Подходя ближе, видим, что у актрисы — большой живот. Неужто третья беременность от Ильи Авербуха?

Но нет… Просто по сюжету героиня Лизы Арзамасовой Галина Сергеевна ждет ребенка от своего избранника Бориса.

Пока на съемочной площадке суета, замечаем, что артистка тихо плачет. В чем причина ее слез? Это мы и постарались выяснить.

"Сегодня здесь происходит что-то нежное. Долгожданные встречи! За время съемок сериала мы, конечно, все сроднились. Фактически родные люди, — объясняет Елизавета журналистам. — Несмотря на то что у всех у нас плотные рабочие графики, семейные и общественные обязательства, иногда мы встречаемся — как дальние родственники. И в нашем общении нет барьеров и преград, неловких пауз, нам всегда есть что обсудить, и чем поделиться. Мы радуемся достижениям и поддерживаем друг друга".

"Ты же Илон Маск в юбке"

— Наблюдая за съемочным процессом, мы видим, что он нелегкий. А как вы отдыхаете после тяжелого дня?

— Процесс съемок у меня совсем не ассоциируется с понятием "тяжесть". Мне это в радость, в удовольствие, даже когда съемочный день длится больше 12 часов.

— То есть съемки — это отдых для вас?

— Не совсем отдых, конечно. Но точно что-то приятное.