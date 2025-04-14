Анна Хилькевич о скандале с Кристиной Асмус: «Меня триггерит, когда кто-то начинает подставлять коллег по цеху»

В Москве прошло вручение премии «Жара Music Awards». Ярким событием мероприятия стало появление на красной дорожке актрисы Анны Хилькевич. Она пришла туда с коляской и в сопровождении нескольких помощников, то и дело поправлявших ей прическу и грим.

На красную дорожку с коляской

Некоторые думали, что Анна взяла с собой младшую дочь Оливию, появившуюся на свет в сентябре прошлого года. Но в коляске была кукла-реборн, напоминающая младенца.

Ход Анны Хилькевич сработал. Ее тут же обступили журналисты с вопросительными лицами. Первый вопрос был логичным: а что это вообще было?

Оказалось, Хилькевич хотела показать многозадачность современной женщины, которая, по словам артистки, в современном мире должна «кормить ребенка, занимать должность, быть красивой и не забывать о себе».

А дальше фокус внимания прессы сместился на скандал с участием Кристины Асмус. СМИ пишут, что артистку выгнали со съемочной площадки сериала «Склиф», где она якобы не ладила с коллегами, придиралась к сценарию, требовала в него внести правки. В общем активно вмешивалась в съемочный процесс.

Правда ли это или просто прогрев перед грядущей премьерой проекта? Журналисты попросили Анну Хилькевич прокомментировать поведение Кристины.

«Кристина Асмус очень горячая, энергичная и принципиальная»

«Я уже сказала об этом у себя в телеграм-канале. Я не знаю, что там вышло на самом деле. Но для меня дисциплина артиста — это номер один. Меня триггерит, когда кто-то начинает нарушать свои контрактные обязательства и подставлять коллег по цеху, не являться на площадку или приходить туда пьяным, а такие тоже бывают, — отметила Анна. — Я надеюсь, что в случае с Кристиной это сплетня. И не так уж все и плохо. Но я такое поведение не одобряю в любом случае».

— Говорят, у Кристины тяжелый характер. И с ней действительно нелегко…

— Я с Кристиной хорошо знакома. Но она никогда ни с кем не ругалась. Она очень горячая, энергичная и где-то принципиальная. Но какой-то конфликтности и агрессивности по отношению к другим людям я не встречала.

— Может, это нервные срывы вследствие еще одного расставания (недавно, по слухам, Асмус рассталась с продюсером Ильей Бурцом)…

— Я не знаю, что происходит с Кристиной. Возможно, это действительно все сплетни.